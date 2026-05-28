डिप्रेशन के चक्कर में नेल पॉलिश पीने लगी महिला! रोज गटक जाती है 5 बोतलें; अजीब लत देख डॉक्टर भी हैरान

Woman Drinks Nail Polish: दुनिया में लोगों की अजीब आदतों की कमी नहीं है. किसी को पत्थर खाने की लत होती है, कोई साबुन चबाता है तो कोई पेट्रोल पीने की बात करता है. लेकिन इन दिनों एक ऐसी कहानी फिर चर्चा में है, जिसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और परेशान भी. मशहूर टीवी शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में एक महिला ने अपनी ऐसी लत का खुलासा किया, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया. जहां ज्यादातर लोग तनाव या दुख के समय चाय, कॉफी, सिगरेट या शराब का सहारा लेते हैं, वहीं यह महिला अपना मूड ठीक करने के लिए नेलपॉलिश पीती है. सुनने में यह बात भले अजीब लगे, लेकिन महिला का दावा है कि वह पिछले कई सालों से ऐसा कर रही है.

दुख आते ही याद आती है नेलपॉलिश

शो में महिला ने बताया कि जब भी वह उदास होती है या जिंदगी में कोई परेशानी आती है, तो उसका मन नेलपॉलिश पीने का करने लगता है. उसके मुताबिक, शुरुआत में वह इसे ऐसे ही पी लिया करती थी, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई. महिला का कहना है कि वह एक दिन में 3 से 5 बोतल तक नेलपॉलिश खत्म कर देती है. खास बात यह है कि उसे चमकदार और ग्लिटर वाली नेलपॉलिश ज्यादा पसंद है. उसका मानना है कि अलग-अलग रंग की नेलपॉलिश उसे अलग एहसास देती है. उसने बताया कि जब वह नेलपॉलिश पीती है, तो उसे कुछ समय के लिए अच्छा महसूस होता है. इसी वजह से अब यह आदत उसकी जरूरत बन गई है.

यह भी पढ़ें:- सेवा मी, पधारा चार ... हमार पांव पिरात है! छात्र ने देसी भाषा में छुट्टी के लिए...

Add Zee News as a Preferred Source

एक छोटी शुरुआत बन गई बड़ी परेशानी

महिला ने शो में बताया कि एक दिन किसी परेशानी के दौरान उसने मजाक में नेलपॉलिश को मुंह से लगा लिया था. उसके बाद उसे अजीब तरीके से राहत महसूस हुई. फिर धीरे-धीरे उसने इसे बार-बार करना शुरू कर दिया. अब हालत ऐसी हो चुकी है कि उसके दिन की शुरुआत और अंत भी इसी के साथ होने लगा है. महिला मानती है कि यह आदत सामान्य नहीं है, लेकिन वह इससे बाहर नहीं निकल पा रही है. वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

डॉक्टरों ने दी सख्त चेतावनी

इस मामले ने डॉक्टरों को भी चिंता में डाल दिया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेलपॉलिश कोई खाने-पीने की चीज नहीं है. इसमें कई तरह के केमिकल होते हैं, जो शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार, नेलपॉलिश में मौजूद रसायन शरीर के कई अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लंबे समय तक ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल गंभीर बीमारी की वजह बन सकता है. इससे दिमाग, लीवर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ सकता है. डॉक्टरों ने महिला को जल्द इलाज और मानसिक सहायता लेने की सलाह दी है.

आखिर क्यों लगती हैं ऐसी अजीब लतें?

डॉक्टरों का मानना है कि कई बार तनाव, अकेलापन, चिंता या पुराने भावनात्मक झटके इंसान को असामान्य चीजों की तरफ खींच सकते हैं. कुछ मामलों में लोग ऐसी चीजों में राहत ढूंढने लगते हैं, जो आम लोगों के लिए असंभव लगती हैं. एक्सपर्ट्स इसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति भी मानते हैं, जिसमें इंसान खाने की चीजों के बजाय दूसरी चीजों की तरफ आकर्षित होने लगता है.

सोशल मीडिया पर लोग रह गए दंग

जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर पहुंची, लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. किसी ने इसे बेहद खतरनाक बताया, तो किसी ने कहा कि यह मजाक नहीं बल्कि गंभीर मामला है. एक यूजर ने लिखा कि मैंने बहुत अजीब आदतों के बारे में सुना था, लेकिन यह पहली बार देखा. दूसरे ने कहा कि यह सिर्फ लत नहीं, बल्कि मदद की जरूरत वाला मामला है. फिलहाल महिला की यह कहानी इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी हुई है. लोग हैरान हैं कि इंसान की आदतें किस हद तक जा सकती हैं. वहीं एक्सपर्ट्स इसे मनोरंजन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा मान रहे हैं.

यह भी पढ़ें:- डिलीवरी बॉय ने बताई अपनी हर दिन की धांसू कमाई, सुनकर इस कंपनी के CEO की उड़ गई नींद!