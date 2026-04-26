महिला ने लेम्बोर्गिनी पर चढ़ा दिया ट्रक! कार मालिक ने कही ये खूबसूरत बात, हादसे का वीडियो वायरल

लेम्बोर्गिनी पार्किंग में खड़ी थी. महिला को वो लग्जरी कार नहीं दिखाई दी और अपने मिनी ट्रक से लेम्बोर्गिनी को कुचल दिया. लग्जरी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि करोड़ों रुपये की कार कबाड़ा होने के बाद भी मालिक ने लड़ाई नहीं कि बल्कि एक खूबसूरत बात बोल दी. चलिए जानते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हादसा पार्किंग करने की कोशिश के दौरान हुआ है. वहां एक लेम्बोर्गिनी कार मौजूद थी. वीडियो में दिखता है कि अचानक वहां एक ट्रक आता है और लग्जरी कार पर चढ़ जाता है. ट्रक काफी ऊंचा है इसलिए शायद महिला ड्राइवर को वो नीची कार नहीं दिखाई दी होगी. हालांकि, लेम्बोर्गिनी के ड्राइवर ने कार को पीछे कर बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक ये ट्रक आ चुका था. हालांकि, इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ.

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मालिक ने बोली ये खूबसूरत बात

पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस हादसे के बाद लेम्बोर्गिनी के अंदर बैठे मालिक ने कहा, "भगवान का शुक्र है कि एक दिन और मिला और एक और चांस मिला." इसके अलावा उन्होंने कहा, "मेरे लिए मटेरियल चीजें मायने नहीं रखती हैं. मेरी सेहत सबसे जरूरी है. हमें कोई नहीं रोक सकता, अभी आगे बहुत कुछ हासिल करना बाकी है." सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और लेम्बोर्गिनी न दिखाई देने पर महिला ड्राइवर की आलोचना की.

ALERT: Florida woman drives her lifted truck over a Lamborghini she didn't see in a parking lot. “Thank you God for another day and another chance,” the man in the Lamborghini said. “Material things don't matter to me, my health is the main thing. Nothing stops us, there is… pic.twitter.com/Doo1GKBvqP — E X X A L E R T S (@ExxAlerts) April 23, 2026

वायरल हुआ वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ExxAlerts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.