Advertisement
trendingNow13194110
Hindi Newsजरा हटकेमहिला ने लेम्बोर्गिनी पर चढ़ा दिया ट्रक! कार मालिक ने कही ये खूबसूरत बात, हादसे का वीडियो वायरल

महिला ने लेम्बोर्गिनी पर चढ़ा दिया ट्रक! कार मालिक ने कही ये खूबसूरत बात, हादसे का वीडियो वायरल

Viral Video: अमेरिका के फ्लोरिडा में एक महिला ने पार्किंग में खड़ी लेम्बोर्गिनी पर मिनी ट्रक चढ़ा दिया. लेम्बोर्गिनी का बुरा हाल हो गया, लेकिन उसके मालिक ने खूबसूरत बात कहकर सबका दिल जीत लिया. हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

लेम्बोर्गिनी पार्किंग में खड़ी थी. महिला को वो लग्जरी कार नहीं दिखाई दी और अपने मिनी ट्रक से लेम्बोर्गिनी को कुचल दिया. लग्जरी कार पूरी तरह बर्बाद हो गई. लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि करोड़ों रुपये की कार कबाड़ा होने के बाद भी मालिक ने लड़ाई नहीं कि बल्कि एक खूबसूरत बात बोल दी. चलिए जानते हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि ये हादसा पार्किंग करने की कोशिश के दौरान हुआ है. वहां एक लेम्बोर्गिनी कार मौजूद थी. वीडियो में दिखता है कि अचानक वहां एक ट्रक आता है और लग्जरी कार पर चढ़ जाता है. ट्रक काफी ऊंचा है इसलिए शायद महिला ड्राइवर को वो नीची कार नहीं दिखाई दी होगी. हालांकि, लेम्बोर्गिनी के ड्राइवर ने कार को पीछे कर बचाने की कोशिश की लेकिन तब तक ये ट्रक आ चुका था. हालांकि, इस हादसे में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: सांप का सिर काट ककड़ी की तरह चबा गया केकड़ा! वायरल हुआ जंगल का डरावना मंजर

Add Zee News as a Preferred Source

मालिक ने बोली ये खूबसूरत बात

पोस्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, इस हादसे के बाद लेम्बोर्गिनी के अंदर बैठे मालिक ने कहा, "भगवान का शुक्र है कि एक दिन और मिला और  एक और चांस मिला." इसके अलावा उन्होंने कहा, "मेरे लिए मटेरियल चीजें मायने नहीं रखती हैं. मेरी सेहत सबसे जरूरी है. हमें कोई नहीं रोक सकता, अभी आगे बहुत कुछ हासिल करना बाकी है." सोशल मीडिया पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और लेम्बोर्गिनी न दिखाई देने पर महिला ड्राइवर की आलोचना की.

वायरल हुआ वीडियो

ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ExxAlerts नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. खबर लिखे जाने तक पोस्ट पर 6 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Lamborghini Cartrending video

Trending news

'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
Shashi Tharoor
'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले बयान पर थरूर का पलटवार
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
weather update
भट्टी की तरह तपा देश, लू के थपेड़ों से हलकान उत्तर भारत; 27 अप्रैल का हाल भी जानिए
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
hindi news
भारत का वो राज्य, जहां सबसे अधिक होता है चावल का उत्पादन; ईरान में भी खूब डिमांड
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
West Bengal assembly election
'TMC के गुंडों को उलटा लटकाकर सीधा करेंगे', ममता की धमकी के बाद शाह ने फिर चेताया
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
bengal assembly elections 2026
सीएम ममता की ओर से केजरीवाल की बैटिंग, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कर दिया बड़ा दावा
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
punjab health scheme
33 सप्ताह में जन्मी बच्ची को पंजाब सरकार ने दिया नया जीवन, 17 दिन चली जिंदगी की जंग!
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
MRP Scam
दवा-मेडिकल उपकरणों में मुनाफाखोरी का पर्दाफाश, Zee News की मुहिम को भारी जनसमर्थन
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
World News
अमेरिका में बायो टेररिज्म की दस्तक? लगातार गायब हो रहे एग्रीकल्चर ड्रोन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
India and New Zealand
भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल FTA पर होगा साइन, वाइन समेत कई आइटम होंगे सस्ते
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार
Ghar Ki Baat
14 साल का वनवास कब खत्म होगा? ग्रेटर नोएडा की इस सोसायटी वालों को पजेशन का इंतजार