रात को सिर्फ GOOD NIGHT बोलकर ये लड़की कमा रही करोड़ों रुपये! जानें कहां से आया कमाई का ये धांसू आइडिया

Dream Girl Real Life: आपको आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल याद होगी, जिसमें वह लड़कियों की आवाज में लोगों को एंटरटेन करते थे. अब असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली 42 साल की हॉली जेन अपनी अनोखी आवाज से करोड़ों कमा रही हैं.

आवाज से कैसे बन गई करोड़ों की कमाई का जरिया?

हॉली जेन सिर्फ 30 सेकंड के छोटे-छोटे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मोटी कमाई करती हैं. एक साधारण गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने के लिए ही वह करीब 1,700 रुपये लेती हैं. वहीं, पर्सनल या थोड़े हटके वॉइस नोट्स की कीमत 8,000 रुपये तक पहुंच जाती है.

किस तरह की है हॉली की कमाई?

हॉली के इंस्टाग्राम पर 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और OnlyFans प्लेटफॉर्म पर भी उनका जबरदस्त फैनबेस है. खासकर ब्रिटेन के लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं. सिर्फ वॉइस नोट्स से ही उनकी मासिक कमाई करीब 16 लाख रुपये होती है, जबकि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 66 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.

आखिर क्यों है उनकी आवाज इतनी पॉपुलर?

हॉली बताती हैं कि पहले उनका टेक्सास एक्सेंट लोगों को मजाकिया और परेशान करने वाला लगता था. लेकिन अब वही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है. लोग उनकी आवाज को सुकून देने वाली और आकर्षक मानते हैं. कई बार फैन्स उनसे अलग-अलग रोलप्ले करवाते हैं, जैसे ऑफिस की सहकर्मी, पत्नी की दोस्त या यहां तक कि चर्च मिशनरी.

हॉली की जिंदगी में आई चुनौतियां क्या थीं?

हॉली पहले एक नर्स रिक्रूटर का काम करती थीं, लेकिन 2021 में नौकरी छोड़कर OnlyFans पर पूरा ध्यान देने लगीं. जल्द ही उनकी कमाई करोड़ों तक पहुंच गई. हालांकि, जब उनका अकाउंट पब्लिक हुआ तो उन्हें अपने चर्च से निकाल दिया गया और आलोचना भी झेलनी पड़ी. लेकिन हॉली ने हार नहीं मानी और आज अपनी आवाज से दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं. एक वक्त पर जिस एक्सेंट को लोग उनकी कमजोरी समझते थे, आज वही उनकी ताकत है. हॉली जेन ने साबित किया कि अगर इंसान अपने टैलेंट को पहचान ले, तो आवाज जैसी साधारण चीज भी जिंदगी बदल सकती है.