रात को सिर्फ GOOD NIGHT बोलकर ये लड़की कमा रही करोड़ों रुपये! जानें कहां से आया कमाई का ये धांसू आइडिया
Advertisement
trendingNow12917478
Hindi Newsजरा हटके

रात को सिर्फ GOOD NIGHT बोलकर ये लड़की कमा रही करोड़ों रुपये! जानें कहां से आया कमाई का ये धांसू आइडिया

Viral Story: अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली 42 साल की हॉली जेन अपनी अनोखी आवाज से करोड़ों कमा रही हैं. हॉली जेन सिर्फ 30 सेकंड के छोटे-छोटे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मोटी कमाई करती हैं. 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 11, 2025, 10:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात को सिर्फ GOOD NIGHT बोलकर ये लड़की कमा रही करोड़ों रुपये! जानें कहां से आया कमाई का ये धांसू आइडिया

Dream Girl Real Life: आपको आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल याद होगी, जिसमें वह लड़कियों की आवाज में लोगों को एंटरटेन करते थे. अब असल जिंदगी में भी एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी सामने आई है. अमेरिका के टेक्सास की रहने वाली 42 साल की हॉली जेन अपनी अनोखी आवाज से करोड़ों कमा रही हैं.

आवाज से कैसे बन गई करोड़ों की कमाई का जरिया?

हॉली जेन सिर्फ 30 सेकंड के छोटे-छोटे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके मोटी कमाई करती हैं. एक साधारण गुड मॉर्निंग या गुड नाइट कहने के लिए ही वह करीब 1,700 रुपये लेती हैं. वहीं, पर्सनल या थोड़े हटके वॉइस नोट्स की कीमत 8,000 रुपये तक पहुंच जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बीटेक स्टूडेंट की डायरी से खुला राज.. अगले 10 साल का ऐसा तगड़ा प्लान, जिसमें पढ़ाई, जिम और शादी तक सब फिक्स!

किस तरह की है हॉली की कमाई?

हॉली के इंस्टाग्राम पर 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और OnlyFans प्लेटफॉर्म पर भी उनका जबरदस्त फैनबेस है. खासकर ब्रिटेन के लोग उनकी आवाज को बेहद पसंद करते हैं. सिर्फ वॉइस नोट्स से ही उनकी मासिक कमाई करीब 16 लाख रुपये होती है, जबकि कुल मिलाकर यह आंकड़ा 66 लाख रुपये तक पहुंच जाता है.

आखिर क्यों है उनकी आवाज इतनी पॉपुलर?

हॉली बताती हैं कि पहले उनका टेक्सास एक्सेंट लोगों को मजाकिया और परेशान करने वाला लगता था. लेकिन अब वही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया है. लोग उनकी आवाज को सुकून देने वाली और आकर्षक मानते हैं. कई बार फैन्स उनसे अलग-अलग रोलप्ले करवाते हैं, जैसे ऑफिस की सहकर्मी, पत्नी की दोस्त या यहां तक कि चर्च मिशनरी.

यह भी पढ़ें: रशियन गर्ल ने 'फूलों के रस में...' गाने पर किया ऐसा रोमांटिक डांस, Video देखते ही लोग बोले- खूबसूरत हसीना...

हॉली की जिंदगी में आई चुनौतियां क्या थीं?

हॉली पहले एक नर्स रिक्रूटर का काम करती थीं, लेकिन 2021 में नौकरी छोड़कर OnlyFans पर पूरा ध्यान देने लगीं. जल्द ही उनकी कमाई करोड़ों तक पहुंच गई. हालांकि, जब उनका अकाउंट पब्लिक हुआ तो उन्हें अपने चर्च से निकाल दिया गया और आलोचना भी झेलनी पड़ी. लेकिन हॉली ने हार नहीं मानी और आज अपनी आवाज से दुनिया भर में मशहूर हो चुकी हैं. एक वक्त पर जिस एक्सेंट को लोग उनकी कमजोरी समझते थे, आज वही उनकी ताकत है. हॉली जेन ने साबित किया कि अगर इंसान अपने टैलेंट को पहचान ले, तो आवाज जैसी साधारण चीज भी जिंदगी बदल सकती है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Good Nightviraltrending

Trending news

आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
Air India News
Air India को लेकर सोशल मीडिया पर निकल रहा गुस्सा, 200 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर उतारा
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
धर्म और देशभक्ति के बीच हमारे यहां कोई भेद नहीं...विश्व हमको गुरु कहेगा: मोहन भागवत
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
Tejashwi Yadav
बिहार CM के सवाल पर क्यों चुप हो गए थे राहुल? तेजस्वी यादव ने दिया जवाब
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
Jitan Ram Manjhi
दशरथ मांझी के परिवार को... राहुल गांधी ने उन्हें चाभी देकर झूठ फैलाया: जीतनराम मांझी
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
;