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'बॉस को दी अपनी किडनी, फिर भी कंपनी से मिला दर्द!' रिकवरी की छुट्टियों पर महिला को नौकरी से निकाला

अमेरिका की एक महिला कर्मचारी की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चा में है. यह पुराना मामला लोगों को हैरान कर रहा है, जिसमें एक महिला ने अपनी बॉस की जिंदगी बचाने के लिए किडनी डोनेट की थी. लेकिन कुछ समय बाद उसी बॉस पर महिला ने नौकरी में परेशान करने और ज्यादा छुट्टियां लेने का आरोप लगाया. मामला कोर्ट तक पहुंचा और बाद में दोनों पक्षों के बीच गोपनीय समझौते के बाद खत्म हुआ.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 23, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:55 AM IST
'बॉस को दी अपनी किडनी, फिर भी कंपनी से मिला दर्द!' रिकवरी की छुट्टियों पर महिला को नौकरी से निकाला

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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