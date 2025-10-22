9 महीने का झूठ, नकली पेट और प्लास्टिक की बच्ची, इस लड़की ने किया ऐसा नाटक कि पूरा परिवार रह गया हैरान!

Scottish Woman Doll Baby: स्कॉटलैंड के एयरड्री शहर की 22 वर्षीय कीरा कज़िन्स (Kira Cousins) ने ऐसा झूठ बोला जिसने पूरे इलाके को हिला दिया. उसने सबको यकीन दिलाया कि वह गर्भवती है, लेकिन असल में उसके पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक प्लास्टिक की गुड़िया थी, जिसका नाम उसने बॉनी-ली जॉयस रखा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने पूरा नाटक बहुत सोच-समझकर रचा था.

आखिर कैसे किया गया इतना बड़ा ‘फेक प्रेग्नेंसी ड्रामा’?

कीरा ने एक नकली बेबी बंप (Prosthetic Baby Bump) पहना और प्रेग्नेंसी का पूरा झूठा सेटअप तैयार किया जिसमें फेक सोनोग्राफ रिपोर्ट, हॉस्पिटल विजिट्स और यहां तक कि जेंडर रिवील पार्टी भी शामिल थी. दोस्तों और परिवार को इस पर इतना यकीन था कि उन्होंने बच्चे के लिए महंगे गिफ्ट्स तक खरीद लिए थे. कीरा की मां ने एक दिन उसकी कमरे में जाकर देखा तो हैरान रह गईं जहां बच्चा होना चाहिए था, वहां एक प्लास्टिक की गुड़िया पड़ी थी. उन्होंने तुरंत परिवार को बुलाया और पूरी सच्चाई सामने आ गई. सबके होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने भी शक तक नहीं किया था कि कीरा ऐसा कुछ कर सकती है.

जब कीरा ने सोशल मीडिया पर दी अपनी सफाई तो क्या कहा?

सच्चाई सामने आने के बाद कीरा ने TikTok पर एक बयान जारी किया और कहा, “मुझे खुद नहीं पता था कि इस नाटक को कहां रोकूं. मैं सब से दूर रह रही थी. जब मां को सच्चाई पता चली, तो उन्होंने मुझे सबके सामने लाकर रख दिया.” कीरा ने दावा किया कि उसके परिवार ने उसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया है और न ही बच्चे के कथित पिता को कुछ पता था.

दोस्तों ने कब और कैसे पकड़ा झूठ का सिरा?

कीरा की दोस्त नीव मैकरोबर्ट (Neave McRobert) ने बताया कि उन्हें तब शक हुआ जब उन्होंने कभी बच्चे की रोने की आवाज नहीं सुनी. जब उन्होंने कीरा से तस्वीरें और वीडियो मांगे, तो उसने सब डिलीट कर दिए. जब उन्होंने बच्चे के पिता से पूछा, तो उसने कहा, “हां, ये गुड़िया है.” यही पल था जब सबको पता चला कि नौ महीने की कहानी महज एक झूठ थी.

आखिर क्यों किया ऐसा और अब क्या मांग रहे लोग?

कीरा के इस अजीबोगरीब नाटक के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. कई लोगों ने कहा कि उसे मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेना चाहिए. क्योंकि उसने न केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी धोखा दिया. उसने यहां तक कहा था कि बॉनी-ली की मौत हो गई, जिससे सबका दिल टूट गया. लोगों का कहना है कि यह घटना इंसानी मनोविज्ञान और झूठ की हदें दिखाती है.