सेल्फी है या मौत का बुलावा? खाई में में गिरी महिला, Video में दिखा खौफनाक नजारा

Selfie In Satara: महाराष्ट्र के सतारा में घाट इलाके में एक महिला एक खाई में गिर गई, जिसे स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के साथ उसे बचाया. कथित तौर पर सेल्फी लेते समय वह एक गहरी खाई में फिसल गई थी. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला को खाई से बचाया जा रहा है. ये घटना महाराष्ट्र के सतारा जिले की है. वीडियो में दिख रहा है कि महिला कथित तौर पर सेल्फी लेते समय एक गहरी खाई में गिर गई थी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी उसे सुरक्षित जगह पर ले जा रहा है, जबकि महिला जोर-जोर से रो रही है.यह भी पढ़ें: जिसे नहीं बुलाया उसे भी दूल्हा-दुल्हन ने भेजा शादी का कार्ड, जो आए उन रिश्तेदारों से करवाया काम

सेल्फी लेने के चक्कर में गिरी महिला

मुंबई की खबरों वाला एक एक्स अकाउंट ने ये वीडियो पोस्ट किया था. इसमें लिखा, "सतारा के बोरने घाट पर शिवेंद्र राजे रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने एक युवती को 150 फीट गहरी खाई से सुरक्षित बाहर निकाला. लड़की अपने 5 लड़कों और 3 लड़कियों के साथ सेल्फी लेते समय फिसलकर गिर गई थी. शिवेंद्र राजे ग्रुप को इस जून में देहरादून में सतारा जिला परिषद की तरफ से स्पॉन्सर की गई पर्वतारोहण की ट्रेनिंग मिली थी." हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि महिला उस इलाके में भारी बारिश के दौरान पेशाब करने गई थी, तभी गिर गई थी.

Video | Young girl was brought to safety from 150 feet gorge by members of Shivendra Raje rescue team at Borne Ghat in Satara. The girl slipped & fell from the clip while taking selfie along with her group of 5 boys & 3 girls. Shivendra Raje group has received mountaineering… pic.twitter.com/J0pcQpFOVA

