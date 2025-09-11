खेल दिखाने वाले से छीनने लगे बंदर का जोड़ा, बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा
खेल दिखाने वाले से छीनने लगे बंदर का जोड़ा, बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Bandar Ka Video: बंदर का खेल दिखाने वाला अपनी बाइक पर बंदर का जोड़ा ले जा रहा था कि एक महिला ने रोक लिया और बंदरों को छुड़ाने लगी. काफी देर चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Sep 11, 2025, 06:03 PM IST
खेल दिखाने वाले से छीनने लगे बंदर का जोड़ा, बीच सड़क पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला बंदर का खेल दिखाने वाले से लड़ रही है. उसका कहना है कि इन बेजुबानों को क्यों बांध रखा है और इस दौरान खेल दिखाने वाला माफी मांग रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे बंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा है. 

क्या बोला खेल दिखाने वाला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाइक पर दो लोग सवार हैं और उनके पास बंदर का जोड़ा है. ये लोग गली-मोहल्ले में बंदर का खेल दिखाकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला बंदर ले जा रहे दोनों लोगों पर खूब भड़क रही है और बार-बार रस्सी छीनने की कोशिश कर रही है. ये महिला बार-बार यही कहती है कि ये गलत बात है. इस दौरान एक शख्स भी इस महिला का साथ देते नजर आता है और इन बंदरों को ले जाने नहीं देता है. इस दौरान खेल दिखाने वाला शख्स हाथ जोड़कर कहता है, "मारोगे तो मार लो भाई." इस दौरान वहां तमाशा खड़ा हो जाता है और देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है.
यह भी पढ़ें: ये तो हद ही हो गई, आंटी ने अंडरवियर का बना दिया झोला और सब्जी लेने पहुंच गई बाजार

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Masoom Care Foundation | NGO_ (@masoomcare_foundation)

इस मुद्दे पर बट गई जनता
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @masoomcare_foundation नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो देखने के बाद जनता दो धड़ों में बंट गई है. कुछ लोग आंटी को गलत बता रहे हैं. उनका कहना है कि किसी की रोटी-रोटी पर लात मत मारो. इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि ये खेल दिखाने वाले जानवरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं. इसी बीच एक यूजर ने लिखा, "ये आंटी हैं ना, जो यहां पर इतना ज्ञान दे रही हैं. वो इन बेजुबानों को एक रोटी भी नहीं डालती होंगी." वहीं दूसरे यूजर ने महिला की सपोर्ट में लिखा, "सही किया, इनको भी तो आजाद रहने का हक है." अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. 
यह भी पढ़ें: सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा किक्रेट मैच, कई फिट पानी के अंदर खड़ें हैं ये फिल्डर

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

