शौक या मौत का बुलावा? स्नैक वाइन पीती थी महिला, कमर दर्द की जांच हुई तो दिमाग में रेंगता मिला खौफनाक कीड़ा!

Trending News: कभी-कभी हम जिन चीजों को आम या घरेलू इलाज समझते हैं, वही आगे चलकर खतरनाक साबित हो सकती हैं. दक्षिण चीन की एक 61 साल की महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ. सालों तक स्नेक वाइन पीने और पुराने देसी इलाज अपनाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. कमर दर्द और सुन्नपन की जांच के लिए जब डॉक्टरों ने दिमाग की जांच की, तो जो सामने आया, उसने सबको चौंका दिया. महिला के दिमाग में एक लंबा जिंदा कीड़ा रेंग रहा था. यह मामला अब चर्चा में है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे रहा है.

क्या दिमाग में मिला 8 सेंटीमीटर का कीड़ा?

शेनझेन इवनिंग न्यूज के मुताबिक, ग्वांगडोंग प्रांत के एक अस्पताल में अप्रैल की शुरुआत में 61 साल की महिला की सर्जरी की गई. डॉक्टरों ने उसके दिमाग से करीब 8 सेंटीमीटर लंबा जिंदा परजीवी कीड़ा निकाला. यह कीड़ा उसके मस्तिष्क में घूम रहा था और अंदर सुरंग जैसे निशान बना चुका था. लंबे समय से महिला कई अजीब लक्षणों से परेशान थी, लेकिन असली वजह सामने नहीं आ रही थी. डॉक्टरों के लिए भी यह मामला बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि इस तरह के केस बहुत ही दुर्लभ होते हैं.

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क्या बचपन का अजीब इलाज बना कारण?

महिला ने डॉक्टरों को बताया कि बचपन में उसकी मां ने एक देसी इलाज अपनाया था. दांत दर्द से राहत पाने के लिए जंगल से पकड़े गए मेंढक की टांग उसके दांत के खोखले हिस्से में डाली गई थी. स्थानीय मान्यता थी कि इससे दांत का कीड़ा बाहर निकल जाता है. डॉक्टरों का मानना है कि यही घटना उसके शरीर में परजीवी के प्रवेश का कारण बन सकती है. यह तरीका सुनने में भले अजीब लगे, लेकिन कई जगहों पर ऐसे घरेलू उपाय आज भी अपनाए जाते हैं.

क्या स्नेक वाइन और कच्चा पानी बढ़ा जोखिम?

महिला ने यह भी बताया कि वह लंबे समय तक पहाड़ी झरनों का कच्चा पानी पीती रही और इलाज के तौर पर स्नेक वाइन का सेवन करती थी. डॉक्टरों का कहना है कि इन आदतों से भी शरीर में परजीवी संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है. 2021 में उसकी रीढ़ की सर्जरी हुई थी, जिसके बाद उसे हाथ-पैर और सिर में सुन्नपन महसूस होने लगा. धीरे-धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन सही कारण का पता नहीं चल पा रहा था.

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कैसे सामने आई असली वजह और हुआ इलाज?

पिछले साल महिला को बार-बार दौरे पड़ने लगे और गर्मी में भी उसे ठंड महसूस होती थी. कई जांचों के बाद एक न्यूरोलॉजिस्ट ने उसके मस्तिष्क में सुरंग जैसे निशान देखे, जिससे परजीवी की मौजूदगी का शक हुआ. इसके बाद सर्जरी का फैसला लिया गया. अप्रैल में ऑपरेशन सफल रहा और कीड़ा निकाल दिया गया. महिला के पति ने बताया कि अब उसकी हालत में काफी सुधार है. यह मामला दिखाता है कि छोटी लापरवाही या गलत आदतें कभी-कभी बड़ी समस्या बन सकती हैं.

नोट: इस खबर में दी गई जानकारी सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर आधारित है. जी न्यूज हिंदी किसी भी प्रकार के दावे की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.