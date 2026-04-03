बचपन की वो धुंधली तस्वीर और 33 साल का लंबा इंतज़ार! ईंटें ढोकर बहन ने जुटाए पैसे, फिर ऐसे मिला बरसों पहले अगवा हुआ भाई

क्या आपने कभी सोचा है कि एक तस्वीर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? चीन की ली लिन की कहानी कुछ ऐसी ही है. साल 1991 में मां की कैंसर से मौत और पिता के मानसिक रूप से अस्थिर होने के बाद 11 साल की लिन और उनका 7 साल का भाई ली शिन अनाथ हो गए. दोनों सड़कों पर कचरा बीनकर गुजारा करने लगे. एक दिन बारिश से बचने के लिए वे ट्रक में चढ़े जो उन्हें दूसरे शहर ले गया. वहीं एक महिला ने खाने का लालच देकर छोटे भाई को अपने साथ ले लिया और वह हमेशा के लिए बिछड़ गया.

बहन ने कैसे निभाया वादा?

क्या एक बहन का वादा 33 साल तक जिंदा रह सकता है? ली लिन के लिए यह सिर्फ वादा नहीं, जिंदगी का मकसद बन गया. भाई को खोने का पछतावा उन्हें हर दिन सताता रहा. उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में अपने भाई को ढूंढेंगी. इसके लिए उन्होंने मजदूरी की, ईंटें ढोईं और रेस्तरां में बर्तन तक धोए. उन्होंने अपनी पूरी कमाई इस तलाश में लगा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 10 लाख युआन यानी लगभग 1.30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और हजारों पर्चे बांटे.

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तस्वीर ने कैसे दिलाया सुराग?

क्या सिर्फ एक पुरानी तस्वीर किसी को ढूंढ सकती है? ली लिन के पास यही एकमात्र सहारा था. उनके पास माता-पिता का डीएनए भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी तस्वीर के सहारे खोज जारी रखी. जियांग्शी प्रांत के एक पुलिस अधिकारी ने इस फोटो के आधार पर गुआंगडोंग में एक शख्स की पहचान की. जांच में पता चला कि वही ली शिन है, जिसे किसी परिवार ने गोद लेकर उसका नाम बदल दिया था. बाद में डीएनए टेस्ट से यह सच साबित हो गया.

33 साल बाद कैसे हुआ मिलन?

क्या 33 साल का इंतजार सच में खत्म हो सकता है? मिरर में छपी एक स्टोरी के मुताबिक, 23 मार्च को जब दोनों भाई-बहन मिले, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया. यह सिर्फ मिलन नहीं, एक बहन के संघर्ष की जीत थी. ली लिन अपने साथ ब्रेड लेकर आई थीं और रोते हुए कहा कि उन्होंने भाई को एक रोटी की वजह से खोया था, अब वह कभी भूखा नहीं रहेगा. इस मुलाकात के बाद उनके दिल का बोझ हल्का हो गया और दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की.