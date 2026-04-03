Advertisement
trendingNow13164277
Hindi Newsजरा हटकेबचपन की वो धुंधली तस्वीर और 33 साल का लंबा इंतज़ार! ईंटें ढोकर बहन ने जुटाए पैसे, फिर ऐसे मिला बरसों पहले अगवा हुआ भाई

बचपन की वो धुंधली तस्वीर और 33 साल का लंबा इंतज़ार! ईंटें ढोकर बहन ने जुटाए पैसे, फिर ऐसे मिला बरसों पहले अगवा हुआ भाई

चीन की ली लिन ने 33 साल पहले एक ब्रेड के टुकड़े के कारण अपने 7 साल के भाई को खो दिया था. उन्होंने मजदूरी कर लाखों रुपये खर्च किए और सिर्फ एक पुरानी फोटो के सहारे उसकी तलाश जारी रखी. आखिरकार पुलिस और डीएनए जांच की मदद से उन्होंने अपने भाई को ढूंढ निकाला.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 03, 2026, 05:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे बिछड़े भाई-बहन? (AI Photo)
कैसे बिछड़े भाई-बहन? (AI Photo)

क्या आपने कभी सोचा है कि एक तस्वीर किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? चीन की ली लिन की कहानी कुछ ऐसी ही है. साल 1991 में मां की कैंसर से मौत और पिता के मानसिक रूप से अस्थिर होने के बाद 11 साल की लिन और उनका 7 साल का भाई ली शिन अनाथ हो गए. दोनों सड़कों पर कचरा बीनकर गुजारा करने लगे. एक दिन बारिश से बचने के लिए वे ट्रक में चढ़े जो उन्हें दूसरे शहर ले गया. वहीं एक महिला ने खाने का लालच देकर छोटे भाई को अपने साथ ले लिया और वह हमेशा के लिए बिछड़ गया.

बहन ने कैसे निभाया वादा?

क्या एक बहन का वादा 33 साल तक जिंदा रह सकता है? ली लिन के लिए यह सिर्फ वादा नहीं, जिंदगी का मकसद बन गया. भाई को खोने का पछतावा उन्हें हर दिन सताता रहा. उन्होंने ठान लिया कि किसी भी हाल में अपने भाई को ढूंढेंगी. इसके लिए उन्होंने मजदूरी की, ईंटें ढोईं और रेस्तरां में बर्तन तक धोए. उन्होंने अपनी पूरी कमाई इस तलाश में लगा दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने करीब 10 लाख युआन यानी लगभग 1.30 करोड़ रुपये खर्च कर दिए और हजारों पर्चे बांटे.

Add Zee News as a Preferred Source

तस्वीर ने कैसे दिलाया सुराग?

क्या सिर्फ एक पुरानी तस्वीर किसी को ढूंढ सकती है? ली लिन के पास यही एकमात्र सहारा था. उनके पास माता-पिता का डीएनए भी नहीं था, इसलिए उन्होंने उसी तस्वीर के सहारे खोज जारी रखी. जियांग्शी प्रांत के एक पुलिस अधिकारी ने इस फोटो के आधार पर गुआंगडोंग में एक शख्स की पहचान की. जांच में पता चला कि वही ली शिन है, जिसे किसी परिवार ने गोद लेकर उसका नाम बदल दिया था. बाद में डीएनए टेस्ट से यह सच साबित हो गया.

33 साल बाद कैसे हुआ मिलन?

क्या 33 साल का इंतजार सच में खत्म हो सकता है? मिरर में छपी एक स्टोरी के मुताबिक, 23 मार्च को जब दोनों भाई-बहन मिले, तो वहां मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया. यह सिर्फ मिलन नहीं, एक बहन के संघर्ष की जीत थी. ली लिन अपने साथ ब्रेड लेकर आई थीं और रोते हुए कहा कि उन्होंने भाई को एक रोटी की वजह से खोया था, अब वह कभी भूखा नहीं रहेगा. इस मुलाकात के बाद उनके दिल का बोझ हल्का हो गया और दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

आंध्र प्रदेश के इस गांव में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी एंट्री, लोगों ने छेड़ी मुहिम
road safety
आंध्र प्रदेश के इस गांव में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी एंट्री, लोगों ने छेड़ी मुहिम
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
Assam assembly election 2026
UCC लाएंगे, घुसपैठियों को नहीं करने देंगे 4 शादी, असम चुनाव प्रचार में गरजे अमित शाह
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
Maharashtra news
कार्डियक किट नहीं थी तो किडनी वाली मशीन से किया दिल का इलाज, डॉक्टर ने ऐसे बचाई जान
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
Ganderbal encounter
गांदरबल मुठभेड़ में हुई मौत का मामला गरमाया, LG मनोज सिन्हा ने लिया एक्शन, क्या कहा?
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
Private School
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
तमिलनाडु में BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा
समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'
INS Taragiri
समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'