Advertisement
trendingNow13049512
Hindi Newsजरा हटकेरईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

Luxury Bag Found In Trash: अमीर इलाके में कचरा उठाते वक्त एक महिला को 1.4 लाख रुपये का लग्जरी डिजाइनर बैग मिला. यह वीडियो न सिर्फ वायरल हुआ बल्कि कचरा, दोबारा इस्तेमाल और सोच बदलने पर बहस भी छेड़ गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

Garbage Picking Viral Video: थ्रिफ्ट शॉपिंग और अपसाइक्लिंग से जुड़े कंटेंट बनाने वाली इंफ्लुएंसर क्लॉडिया वॉन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है. इस वीडियो में वह एक अमीर रिहायशी इलाके में कचरा उठाने निकलती हैं. शुरुआत में वह अपनी कार से कैमरे पर बताती हैं कि वह बिना किसी खास उम्मीद के सिर्फ जिज्ञासा के चलते इस इलाके में कचरे के पास रखी चीजों को देखने जा रही हैं.

कचरे के पास सबसे पहले उन्हें क्या मिला?

जैसे ही क्लॉडिया सड़क पर आगे बढ़ती हैं, उनकी नजर कचरे के डिब्बे के पास पड़ी एक पर्स पर जाती है. वह सोचती हैं कि शायद यह टूटा हुआ होगा या मरम्मत के लायक नहीं होगा. वह उस पर्स को अपनी कार में ले जाकर ध्यान से देखती हैं और तभी उन्हें बड़ा झटका लगता है. वह पर्स कोई आम बैग नहीं बल्कि मशहूर लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन लुबाउटिन का निकलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बाबा वेंगा-नास्त्रेदमस से भी पुरानी बात, 1700 साल पहले मारे गए संत का खून कैसे हो उठता है ‘जिंदा’

बैग की कीमत जानकर क्यों उड़ गए होश?

क्लॉडिया यहीं नहीं रुकतीं. उन्हें उसी ब्रांड का एक और आइटम और एक हेडबैंड भी मिलता है. वह वीडियो में बैग का प्राइस टैग दिखाती हैं, जिसकी कीमत 1,590 डॉलर यानी करीब 1.42 लाख रुपये बताई जाती है. वह मानती हैं कि कुछ लोगों को फेंकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अजीब लग सकता है, लेकिन यह बैग न सिर्फ कीमती है बल्कि बिल्कुल अनोखा भी है.

 

 

आगे और क्या-क्या कीमती चीजें मिलीं?

कचरा उठाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता. क्लॉडिया को एक फोल्डिंग कैंप चेयर मिलती है, जिसे वह जरूरतमंद व्यक्ति को देने की बात कहती हैं. इसके बाद उन्हें एक बेबी क्रिब मिलता है, जिसे वह बच्चों के लिए बना रेस्टोरेशन हार्डवेयर का प्रोडक्ट बताती हैं. आगे चलकर बर्फ में आधी दबी एक छोटी टेबल, एक स्टैंडिंग डेस्क और यहां तक कि दूसरी गली में एक बेड भी नजर आता है. हर नई खोज पर वह खुद भी हंसती हैं और हैरानी जताती हैं.

यह भी पढ़ें: बीवी-भाई-मां-भाभी को खोया और अब अस्थमा सहित कई बीमारियां... 13 साल बाद छोड़ दी 'जहरीली हवा वाली' दिल्ली!

यह वीडियो लोगों के बीच बहस की वजह क्यों बना?

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि लोग इतनी कीमती और इस्तेमाल लायक चीजें आखिर फेंक क्यों देते हैं. कई यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि उसे लगा बैग चोरी करके फेंका गया होगा. दूसरे ने कहा कि यह बिल्कुल भी गंदा नहीं बल्कि शानदार खोज है. तीसरे यूज़र ने इसे अब तक की सबसे अच्छी ‘नेबरहुड पिक’ बताया. 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Viral Videotrending

Trending news

हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम आया सामने, जानें कौन सा चुनाव चिह्न चाहते हैं विधायक
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर की पार्टी का नाम आया सामने, जानें कौन सा चुनाव चिह्न चाहते हैं विधायक
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा