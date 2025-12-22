रईसी हो तो ऐसी... अमीरों की गली में कचरे के ढेर से निकला लग्जरी बैग, कीमत सुनकर हिल गई लड़की!

Garbage Picking Viral Video: थ्रिफ्ट शॉपिंग और अपसाइक्लिंग से जुड़े कंटेंट बनाने वाली इंफ्लुएंसर क्लॉडिया वॉन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा में है. इस वीडियो में वह एक अमीर रिहायशी इलाके में कचरा उठाने निकलती हैं. शुरुआत में वह अपनी कार से कैमरे पर बताती हैं कि वह बिना किसी खास उम्मीद के सिर्फ जिज्ञासा के चलते इस इलाके में कचरे के पास रखी चीजों को देखने जा रही हैं.

कचरे के पास सबसे पहले उन्हें क्या मिला?

जैसे ही क्लॉडिया सड़क पर आगे बढ़ती हैं, उनकी नजर कचरे के डिब्बे के पास पड़ी एक पर्स पर जाती है. वह सोचती हैं कि शायद यह टूटा हुआ होगा या मरम्मत के लायक नहीं होगा. वह उस पर्स को अपनी कार में ले जाकर ध्यान से देखती हैं और तभी उन्हें बड़ा झटका लगता है. वह पर्स कोई आम बैग नहीं बल्कि मशहूर लग्जरी ब्रांड क्रिश्चियन लुबाउटिन का निकलता है.

बैग की कीमत जानकर क्यों उड़ गए होश?

क्लॉडिया यहीं नहीं रुकतीं. उन्हें उसी ब्रांड का एक और आइटम और एक हेडबैंड भी मिलता है. वह वीडियो में बैग का प्राइस टैग दिखाती हैं, जिसकी कीमत 1,590 डॉलर यानी करीब 1.42 लाख रुपये बताई जाती है. वह मानती हैं कि कुछ लोगों को फेंकी हुई चीज़ों का इस्तेमाल अजीब लग सकता है, लेकिन यह बैग न सिर्फ कीमती है बल्कि बिल्कुल अनोखा भी है.

आगे और क्या-क्या कीमती चीजें मिलीं?

कचरा उठाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता. क्लॉडिया को एक फोल्डिंग कैंप चेयर मिलती है, जिसे वह जरूरतमंद व्यक्ति को देने की बात कहती हैं. इसके बाद उन्हें एक बेबी क्रिब मिलता है, जिसे वह बच्चों के लिए बना रेस्टोरेशन हार्डवेयर का प्रोडक्ट बताती हैं. आगे चलकर बर्फ में आधी दबी एक छोटी टेबल, एक स्टैंडिंग डेस्क और यहां तक कि दूसरी गली में एक बेड भी नजर आता है. हर नई खोज पर वह खुद भी हंसती हैं और हैरानी जताती हैं.

यह वीडियो लोगों के बीच बहस की वजह क्यों बना?

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर यह सवाल खड़ा कर दिया कि लोग इतनी कीमती और इस्तेमाल लायक चीजें आखिर फेंक क्यों देते हैं. कई यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा कि उसे लगा बैग चोरी करके फेंका गया होगा. दूसरे ने कहा कि यह बिल्कुल भी गंदा नहीं बल्कि शानदार खोज है. तीसरे यूज़र ने इसे अब तक की सबसे अच्छी ‘नेबरहुड पिक’ बताया.