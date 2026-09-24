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8 से 5 की नौकरी का वादा, पहले दिन ही बदले नियम: सच बोलने पर लंच तक महिला को नौकरी से निकाला; छलका दर्द

नई नौकरी मिली तो महिला ने सोचा कि अब जिंदगी थोड़ी आसान होगी. लेकिन जॉइनिंग के कुछ ही घंटों बाद कहानी पूरी तरह बदल गई. जिस नौकरी के लिए उसे सुबह 8 से शाम 5 बजे तक, हफ्ते में पांच दिन काम करने की जानकारी दी गई थी, वहां पहुंचते ही 12 घंटे की शिफ्ट और हफ्ते में छह-सात दिन काम करने की बात सामने आ गई. महिला ने इसको लेकर ईमानदारी से बात की तो लंच तक उसे नौकरी से हटा दिया गया.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 24, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:23 AM IST
8 से 5 की नौकरी का वादा, पहले दिन ही बदले नियम: सच बोलने पर लंच तक महिला को नौकरी से निकाला; छलका दर्द
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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