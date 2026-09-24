/8 से 5 की नौकरी का वादा, पहले दिन ही बदले नियम: सच बोलने पर लंच तक महिला को नौकरी से निकाला; छलका दर्द

नई नौकरी मिलने के बाद आमतौर पर लोग राहत की सांस लेते हैं. खासकर तब, जब कोई पहले से दूसरी नौकरी कर रहा हो और अपने खर्चों को संभालने के लिए ज्यादा कमाई की कोशिश में लगा हो. इस महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही था.
वह पहले से एक अस्पताल में काम कर रही थी, जहां उसकी शाम की शिफ्ट थी. वह जनवरी तक अपना पहला अच्छा अपार्टमेंट लेने के लिए पैसे बचाना चाहती थी. इसी वजह से उसने दूसरी नौकरी तलाशनी शुरू की. नई नौकरी अस्पताल के पास थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी शिफ्ट सुबह की बताई गई थी.
महिला के मुताबिक, नौकरी की लिस्टिंग और रिक्रूटर ने उसे साफ तौर पर बताया था कि काम का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा. हफ्ते में पांच दिन काम करना था और कभी-कभार वीकेंड पर काम करना पड़ सकता था. उसके लिए यह शेड्यूल बिल्कुल सही था. वह सुबह नई नौकरी कर सकती थी और शाम 6 बजे से अस्पताल की अपनी दूसरी नौकरी संभाल सकती थी. महिला ने बताया कि इसी भरोसे पर उसने अस्पताल में भी अपनी शिफ्ट बदलवा ली थी. उसने सुबह की नई नौकरी के हिसाब से अपनी बाकी जिंदगी का शेड्यूल सेट कर लिया था.
लेकिन नई नौकरी के पहले दिन ही उसे पता चला कि कंपनी का प्लान कुछ और है. मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को बताया कि अब उन्हें 12 घंटे की शिफ्ट में काम करना होगा. इतना ही नहीं, हफ्ते में छह से सात दिन तक काम करने की जरूरत पड़ सकती है. यह सुनकर वहां मौजूद कई कर्मचारी परेशान हो गए. किसी के बच्चे थे, कोई दूसरी नौकरी कर रहा था तो किसी की मेडिकल या दूसरी निजी जिम्मेदारियां थीं. महिला के लिए भी यह नया शेड्यूल संभव नहीं था. वह पहले से अस्पताल में शाम की नौकरी कर रही थी.
महिला के अनुसार, मैनेजमेंट ने कर्मचारियों से पूछा कि क्या किसी को नए शिफ्ट टाइम को लेकर कोई खास जरूरत या दिक्कत है. कर्मचारियों को अपनी बात बताने के लिए कहा गया. यही वह पल था जब महिला ने अपनी बात ईमानदारी से रखने का फैसला किया. उसने बताया कि वह उन दिनों 12 घंटे काम कर सकती है, जब अस्पताल की नौकरी से छुट्टी होगी. इसके अलावा वीकेंड पर भी वह लंबी शिफ्ट के लिए उपलब्ध रहने को तैयार थी. उसे लगा कि कंपनी ने खुद कर्मचारियों से उनकी उपलब्धता पूछी है, इसलिए उसे सही बात बताना बिल्कुल सामान्य लगा.
महिला ने बताया कि मैनेजमेंट ने उसकी और दूसरे कर्मचारियों की दी गई जानकारी नोट कर ली. उस वक्त सब कुछ सामान्य लग रहा था. उसे लगा कि कंपनी अब अलग-अलग कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से शेड्यूल बनाएगी. लेकिन कुछ ही घंटों में सब बदल गया. लंच ब्रेक के दौरान महिला के फोन पर उसके एजेंसी रिक्रूटर का कॉल आया. उसे बताया गया कि कंपनी ने उसका असाइनमेंट खत्म कर दिया है. महिला के मुताबिक, जिन दूसरे कर्मचारियों ने अपनी उपलब्धता के बारे में खुलकर बताया था, उन्हें भी उसी समय हटा दिया गया. इसका मतलब नौकरी के पहले ही दिन, कुछ घंटे काम करने के बाद ही महिला को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
महिला का कहना है कि उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगा कि कंपनी ने सीधे उससे बात करने की जरूरत भी नहीं समझी. उसके मुताबिक, कर्मचारियों को यह जानकारी देने के लिए सिक्योरिटी को संभालना पड़ा. उसने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उसने मैनेजमेंट के सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया था. उसे लगा था कि अपनी उपलब्धता बताने से कंपनी उसके लिए कोई रास्ता निकालेगी. लेकिन इसके बजाय उसी जानकारी के आधार पर उसे नौकरी से हटा दिया गया.
मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई. महिला की पहले से अस्पताल में नौकरी थी और उसने नई जॉब के हिसाब से वहां अपना शेड्यूल भी बदला था. लेकिन उसी दिन अस्पताल के मैनेजर का मैसेज आया कि सर्जिकल केस कम होने की वजह से उसकी शिफ्ट की जरूरत नहीं है और उसे उस दिन 'फ्लेक्स' किया जा रहा है. महिला के लिए यह स्थिति काफी परेशान करने वाली थी. कुछ ही घंटों में उसने अपनी जिंदगी का पूरा शेड्यूल बदला, नई नौकरी जॉइन की, वहां से बाहर कर दी गई और फिर अस्पताल की नौकरी से भी उस दिन की कमाई हाथ से निकल गई.
महिला की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उसके साथ सहानुभूति जताई. कई यूजर्स ने कहा कि कंपनी ने नौकरी की शर्तें बदलकर कर्मचारियों को मुश्किल स्थिति में डाल दिया. कुछ लोगों ने इसे 'बेट एंड स्विच' जैसा मामला बताया, यानी शुरुआत में कुछ और शर्तें बताकर बाद में अलग नियम सामने रखना. एक यूजर ने महिला को सलाह दी कि अगर उसे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह रोजगार कानून के जानकार से सलाह ले सकती है. हालांकि, सोशल मीडिया पर की गई ऐसी कानूनी टिप्पणियां अपने आप में यह साबित नहीं करतीं कि कंपनी ने कानून तोड़ा है. किसी मामले में कानूनी स्थिति स्थानीय कानून और वास्तविक रोजगार समझौते पर निर्भर करती है.
कई लोगों ने महिला से कहा कि हालांकि उसे उस दिन आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन संभव है कि वह आगे चलकर और बड़ी परेशानी से बच गई हो. एक यूजर ने कहा कि जिस जगह नौकरी शुरू होने के कुछ घंटों में ही शर्तें बदल जाएं, वहां लंबे समय तक काम करना भी मुश्किल हो सकता था. दूसरे यूजर ने लिखा कि महिला ने कंपनी के सवाल का वही जवाब दिया जो उससे मांगा गया था और इसके लिए उसे सजा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आज के महंगे दौर में कई कर्मचारी एक से ज्यादा नौकरियां करके अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में काम के घंटे और शिफ्ट की स्पष्ट जानकारी उनके लिए बेहद जरूरी है.
इस पूरी कहानी ने नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या ऑफर मिलने के बाद नौकरी की शर्तें उतनी ही रहेंगी, जितनी भर्ती के समय बताई गई थीं? महिला के मामले में उसका दावा है कि उसे 8 से 5 बजे तक, हफ्ते में पांच दिन काम करने की जानकारी दी गई थी. लेकिन पहले दिन ही उसे 12 घंटे की शिफ्ट और छह-सात दिन काम करने की बात पता चली. यही बदलाव उसके लिए सबसे बड़ा झटका बना. उसकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि नौकरी सिर्फ सैलरी का नाम नहीं है. काम के घंटे, शिफ्ट, छुट्टियां और दूसरी शर्तें भी किसी कर्मचारी की पूरी जिंदगी के शेड्यूल को प्रभावित करती हैं.