/बेटी ने मां को ही नौकरी से निकाला, क्यों लिया चौंकाने वाला फैसला? वायरल पोस्ट पढ़ लोग हुए इमोशनल

LinkedIn Viral Post: अक्सर कहा जाता है कि परिवार के साथ काम करना सबसे आसान और भरोसेमंद होता है, लेकिन कभी-कभी यह कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए भारी पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही हुआ लिंक्डइन यूजर अवंती नगराल के साथ, जिन्होंने अपनी ही मां को मैनेजर के पद पर रखा था. हैरान करने वाली बात यह है कि अवंती ने महज दो हफ्तों के अंदर ही अपनी मां को नौकरी से फायर कर दिया. उनके इस फैसले की वजह अब सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा का विषय बनी हुई है.
अवंती नगराल ने लिंक्डइन पर अपनी एक बेबाक पोस्ट में पूरी बात बताई है. अवंती ने लिखा कि वह हारवर्ड यूनिवर्सिटी जाने से पहले एक साल के गैप ईयर पर थीं. इस दौरान वह दुनियाभर के अलग-अलग मंचों पर थिएटर और म्यूजिक परफॉर्म कर रही थीं. जैसे-जैसे उनका काम और दायरा बढ़ने लगा, उन्हें अहसास हुआ कि अब उन्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके करियर का बिजनेस साइड संभाल सके. यानी ईमेल का जवाब देना, फीस तय करना, आने-जाने के इंतजाम देखना और क्लाइंट्स से बातचीत करना.
मां ने खुद आगे बढ़कर की थी मदद
उस समय अवंती की मां के पास थोड़ा खाली वक्त था, तो उन्होंने खुद अपनी बेटी का काम संभालने की पेशकश की. अवंती ने लिखा कि शुरुआत में यह आईडिया बिल्कुल परफेक्ट लगा, क्योंकि उनकी मां ने अपने करियर में कई बड़े बदलाव किए थे और उन्हें नई राह बनाने की पूरी समझ थी. लेकिन यह प्रोफेशनल रिश्ता केवल दो हफ्ते ही टिक सका. अवंती ने लिखा, "मैंने महज दो हफ्ते में अपनी मां को फायर कर दिया."
काम नहीं, अति-ममता बनी वजह
अवंती ने साफ किया कि उन्होंने अपनी मां को इसलिए काम से नहीं हटाया कि वह ध्यान नहीं दे रही थीं, बल्कि इसलिए हटाया क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा ध्यान दे रही थीं. एक मां होने के नाते वह हर उस इवेंट या ऑफर को मना कर देती थीं जो उन्हें थोड़ा सा भी रिस्की लगता था. देर रात के शो, अनजान शहर या ऐसे इवेंट जहां सुरक्षा को लेकर थोड़ा सा भी संशय होता, अवंती की मां तुरंत मना कर देती थीं. अवंती ने लिखा, "वह मेरा करियर मैनेज नहीं कर रही थीं, वह अपनी बेटी की रक्षा कर रही थीं और यह दोनों बहुत अलग-अलग काम हैं."
प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अंतर
लिंक्डइन पोस्ट के अनुसार, अवंती ने बाद में ऐसे मैनेजर्स और एजेंसियों के साथ काम किया जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रख सकते थे. हालांकि, अवंती ने यह भी माना कि ज्यादातर नए कलाकारों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं होतीं. मजबूरी में लोग अपने माता-पिता, पार्टनर या दोस्तों को ही मैनेजर बना लेते हैं क्योंकि वही लोग होते हैं जो मदद के लिए सबसे पहले 'हां' कहते हैं.
अवंती की इस पोस्ट पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने माना कि अपनों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां इमोशन बीच में आ जाते हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने अपने परिवार के साथ काम करने के अपने खट्टे-मीठे अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर किए.