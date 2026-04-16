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Hindi Newsजरा हटकेसनकी ब्वॉयफ्रेंड ने GF के चेहरे पर बना दिए भद्दे टैटू, पूरे शरीर पर 250 बार गुदवाया अपना ही नाम!

सनकी ब्वॉयफ्रेंड ने GF के चेहरे पर बना दिए भद्दे टैटू, पूरे शरीर पर 250 बार गुदवाया अपना ही नाम!

नीदरलैंड की एक महिला ने अपने पूर्व पार्टनर पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसने जबरन उसके शरीर पर 250 से ज्यादा टैटू गुदवा दिए. जानिए इस दर्दनाक कहानी और उसके रिकवरी के सफर के बारे में.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 16, 2026, 11:24 AM IST
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सनकी ब्वॉयफ्रेंड ने GF के चेहरे पर बना दिए भद्दे टैटू, पूरे शरीर पर 250 बार गुदवाया अपना ही नाम!

Shocking Story: रिश्ते में प्यार और भरोसा होता है, लेकिन 52 साल की जोक के लिए उसका रिश्ता एक अंतहीन बुरे सपने जैसा साबित हुआ. जोक ने आरोप लगाया है कि उसके पूर्व पार्टनर हांस ने न केवल उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, बल्कि उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके पूरे शरीर को काली स्याही से भर दिया. आज जोक के शरीर के 90% हिस्से पर उसके पूर्व प्रेमी का नाम और अपमानजनक शब्द लिखे हुए हैं.

250 टैटू और 'प्रॉपर्टी' होने का टैग

यह खौफनाक सिलसिला साल 2020 और 2021 के बीच शुरू हुआ. जोक का कहना है कि हांस ने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से एक सस्ती टैटू मशीन खरीदी और जबरन उसके चेहरे, नाक, कान और यहां तक कि आंखों के पास भी अपना नाम और शुरुआती अक्षर गुदवा दिए. इतना ही नहीं, उसने जोक के शरीर पर 'प्रॉपर्टी ऑफ हांस' जैसे शर्मनाक वाक्यांश भी लिख दिए.

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नशे की हालत में किया गया टॉर्चर

डेली स्टार की रिपोर्ट्स के अनुसार, जैसे-जैसे हांस का पागलपन बढ़ा, उसने जोक को डराना और धमकाना शुरू कर दिया. खुद को इस दर्द से बचाने के लिए जोक ने शराब और ड्रग्स का सहारा लेना शुरू किया, जिससे वह बेसुध रहने लगी. इसी हालत का फायदा उठाकर हांस घंटों तक उसके शरीर पर टैटू बनाता रहा. उसने उन अंगों को खास तौर पर निशाना बनाया जहां उसे शक था कि किसी और मर्द ने छुआ होगा.

कानूनी पेंच और 'सहमति' का खेल

जोक ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आरोपी आज भी आजाद घूम रहा है. उसने कानून के सामने दावा किया कि ये टैटू जोक की मर्जी और सहमति से बनाए गए थे. सबूतों के अभाव में पुलिस के लिए इसे साबित करना मुश्किल हो गया. जोक के लिए यह किसी दोहरे अन्याय से कम नहीं है.

आज जोक एक चैरिटी संस्था 'स्टिचिंग स्पाइट वैन टैटू' की मदद से इन टैटू को हटवा रही है. टैटू बनवाने से कहीं ज्यादा दर्दनाक और महंगा उन्हें हटवाना है. एक लेजर मशीन की कीमत ही करोड़ों में होती है. इस नेक काम के लिए लोगों ने दिल खोलकर दान दिया और अब तक 30,000 यूरो (करीब 27 लाख रुपये) से ज्यादा की मदद मिल चुकी है. जोक को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वह पूरी तरह से टैटू-मुक्त हो जाएगी.

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राख से फिर उठने की कहानी

जोक अब अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहती है. वह कहती है, "जिसे बुरी तरह चोट पहुंचाई गई है, वह फिर से खड़ा हो सकता है. अगर मैं यह कर सकती हूं तो कोई भी कर सकता है." वह बची हुई दान की राशि को उन महिलाओं की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी जो इसी तरह के शोषण का शिकार हुई हैं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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