सॉरी पड़ोसियों, मैंने सबको हिला डाला... लड़की की छोटी सी भूल ने रातों-रात मोहल्ले का जो हाल किया, देख फटी रह जाएंगी आंखें

China Tap Water Incident: चीन के गांसू प्रांत के लानझोउ शहर में रहने वाली वांग नाम की महिला ने नहाने के बाद अपने घर के सोलर वॉटर हीटर का नल बंद करना भूल गई. यह छोटी सी लापरवाही नौ घंटे तक चलती रही और पानी लगातार टंकी में भरता और बाहर रिसता रहा. ठंडी रात में यह पानी नीचे सड़क पर फैल गया और तापमान माइनस आठ डिग्री होने की वजह से पूरी सड़क बर्फ में बदल गई.

महिला ने क्या कहा?

वांग ने 16 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर अपने पड़ोसियों से माफी मांगी. उसने कहा कि जिस स्केटिंग रिंक को लोग सुबह देख रहे हैं, वह उसी की गलती से बना है. उसने साफ कहा कि उसे एहसास है कि यह उसकी बड़ी लापरवाही थी और उसने पूरे मोहल्ले को परेशानी में डाल दिया.

बर्फ सबसे पहले किसने देखी?

सुबह करीब छह बजे वांग के पिता, जो रोज जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं, उन्होंने देखा कि सड़क पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई है और पानी अब भी बह रहा है. पहले उन्हें लगा कि पानी किसी और घर से आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि यह उनके ही घर की छत से बह रहा है. जैसे ही सच सामने आया, पिता ने वांग को बुलाया और दोनों मिलकर सड़क से बर्फ हटाने लगे. वांग की मां ने आसपास की दुकानों से सारा नमक खरीद लिया ताकि बर्फ पिघलाई जा सके. वांग ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर किसी को उस दिन नमक नहीं मिला तो उसकी वजह भी वही हैं.

सौभाग्य से इस हादसे में कोई भी फिसलकर घायल नहीं हुआ. प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कर्मचारी भी मदद के लिए पहुंचे और मिलकर सड़क से जमी बर्फ हटाई गई. वांग ने बताया कि उसके पिता ने उसे इस गलती के लिए खूब डांटा क्योंकि उन्हें अपने पड़ोसियों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई. तस्वीर में साफ दिख रहा था कि छत पर रखी टंकी से पानी बहकर दीवारों से नीचे गिर रहा है और सड़क पर फैल रहा है. ठंड की वजह से यह पानी तुरंत जम गया और पूरी गली एक बर्फीली पटरी जैसी दिखने लगी.

लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही?

इस कहानी ने चीन के सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी. कुछ लोगों ने कहा कि महिला ने अपनी गलती मान ली और परिवार ने समय रहते हालात संभाल लिए, इसलिए पड़ोसियों को उसे माफ कर देना चाहिए. वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि उसने एक पूरा नमक का खेत बचा लिया क्योंकि इतना नमक एक साथ इस्तेमाल हुआ. एक ने लिखा कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े हालात पैदा कर सकती है. एक खुला नल पूरे मोहल्ले को बर्फ में बदल सकता है, लेकिन ईमानदारी से माफी मांगना और जिम्मेदारी लेना लोगों के दिल भी जीत सकता है.