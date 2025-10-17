पति के सामने ही 7 दंरिंदों ने किया था गैंगरेप, फिर भी बीवी ने हार नहीं मानी और जी रही है ऐसी जिंदगी

Motorcycle Travel Story: स्पेन की रहने वाली ट्रैवल इंफ्लुएंसर फर्नांडा (28) और उनके पति विकेंटे (63) मोटरसाइकिल से दुनिया घूम रहे थे. जब दोनों भारत से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो दुमका में रात के लिए उन्होंने टेंट लगाया. लेकिन उसी रात सात लोगों के गिरोह ने उन पर हमला कर दिया. डेली स्टार की रिपोर्ट्स के मुताबिक, हमलावरों ने पहले विकेंटे के चेहरे पर हेलमेट और पत्थर से वार किया और फिर फर्नांडा के साथ बारी-बारी से दो घंटे तक रेप किया.

क्या पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा?

मूल रिपोर्ट में सात हमलावरों का जिक्र था, लेकिन अब तक केवल तीन ही कोर्ट में पेश किए गए हैं. पुलिस जांच जारी है. विकेंटे ने इंस्टाग्राम पर अपनी आपबीती साझा करते हुए कहा, “उन्होंने हमें धमकाया, मेरा गला काटने की कोशिश की और फर्नांडा के साथ सात लोगों ने बलात्कार किया.”

कैसे टूटी लेकिन फिर भी संभली फर्नांडा की हिम्मत?

हमले के बाद फर्नांडा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, “उन्होंने मुझे बारी-बारी से रेप किया, कुछ लोग बाहर पहरा देते रहे. यह लगभग दो घंटे तक चला.” बावजूद इसके, उसने हार नहीं मानी. चोटिल चेहरे के साथ उसने कहा कि जिंदगी एक तोहफा है. हम जिंदा हैं और हम हार नहीं मानेंगे. अगर हम रुक गए तो बुराई जीत जाएगी और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे.”

भारत के बारे में क्या कहा इस कपल ने?

हैरानी की बात यह रही कि फर्नांडा और विकेंटे ने इस भयावह अनुभव के बाद भी भारत की तारीफ की. विकेंटे ने कहा, “भारत वैसा नहीं है जैसा लोग सोचते हैं. यहां अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग हैं, जैसे हर देश में होते हैं. ये बस एक हादसा था, इससे पूरे देश की छवि खराब नहीं होनी चाहिए.” घटना के बाद जब दोनों ने अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर साझा की, तो दुनियाभर के लोगों ने उन्हें समर्थन दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि फर्नांडा की बहादुरी दूसरों के लिए प्रेरणा है. पुलिस ने भी इस केस में तत्परता दिखाई और आरोपियों को असामाजिक तत्व बताया.

क्या अब भी जारी है उनकी विश्व यात्रा?

दर्दनाक हमले के बावजूद फर्नांडा और विकेंटे ने अपने मोटरसाइकिल टूर को नहीं रोका. भारत के बाद वे श्रीलंका, मोरक्को, कोलंबिया और यहां तक कि तालिबान-नियंत्रित अफगानिस्तान तक पहुंचे. अब दोनों कभी-कभी अकेले ट्रैवल करते हैं, लेकिन कई वीडियो में साथ भी दिखाई देते हैं. उनका संदेश साफ है, “जिंदगी कठिन है, लेकिन रुकना नहीं है.”