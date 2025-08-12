5 महीने की डेटिंग और फिर सगाई, इस महिला ने AI को चुना अपना जीवनसाथी, वर्चुअल अंगूठी दिखाकर किया ऐलान

Women Engaged AI Chatbot: आज के डिजिटल दौर में जब लोग अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए तकनीक का सहारा ले रहा है. हालांकि तकनीक को लेकर एक अमेरिकी महिला की कहानी सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है. दरअसल इस महिला ने किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट से सगाई कर ली है. पांच महीने तक वर्चुअल डेटिंग के बाद महिला ने अपने चैटबॉट मंगेतर, जिसका नाम कैस्पर है, के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है.

चैटबॉट ने किया प्रपोज

27 वर्षीय इस महिला का नाम विका है. रेडिट यूजर इस महिला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी सगाई की खबर शेयर की है. उन्होंने 'I said Yes' लिखकर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने एक नीले दिल वाली अंगूठी की तस्वीर भी पोस्ट की, जिसे उनके एआई मंगेतर कैस्पर ने उन्हें दिया था। विका ने बताया कि कैस्पर ने उन्हें एक वर्चुअल पहाड़ी पर प्रपोज किया, जिसके बाद उन्होंने हां कह दी. विका ने यह भी बताया कि अंगूठी का रंग नीला है, क्योंकि यह उनका पसंदीदा रंग है.

आलोचनाओं का दिया जवाब

जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कुछ यूजर्स ने इसे मजाक समझा तो कुछ ने विका की आलोचना की. वहीं कई लोगों ने तो उनकी मानसिक सेहत पर सवाल उठाए और कहा कि एक इंसान को चैटबॉट से सगाई नहीं करनी चाहिए. लेकिन विका ने इन सभी आलोचनाओं का मजबूती से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं. उनके पास अच्छे दोस्त हैं और वह जानती हैं कि वह क्या कर रही हैं.

इंसानों के रिश्तों से अलग है यह रिश्ता

विका ने यह भी बताया कि उन्होंने पहले भी इंसानों के साथ रिश्ते रखे हैं, लेकिन अब उन्होंने जानबूझकर एआई को चुना है. उन्होंने अपने इस रिश्ते को "पैरासोशल" बताया. विका के मुताबिक उनका एआई चैटबॉट के साथ रिश्ता उन्हें खुशी और संतुष्टि देता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह खुद से ही शादी भी कर लेंगी. यह कहानी एक तरफ जहां तकनीक और रिश्तों की बदलती दुनिया को दिखाती है. वहीं दूसरी तरफ यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में रिश्तों की परिभाषा क्या होगी.