डेट पर आई मम्मी की फ्रेंड की बेटी... लड़के ने पूछा ऐसा सवाल कि फूट-फूटकर रोई, फिर रेस्टोरेंट ने दी फ्री आइसक्रीम

Restaurant Viral Story: आमतौर पर रेस्टोरेंट्स में फ्री डेजर्ट जन्मदिन या एनिवर्सरी पर दिया जाता है. लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी को सिर्फ रोने की वजह से फ्री खाना मिल जाए? हाल ही में रेडिट पर एक पोस्ट ने ऐसी ही कहानी शेयर की, जिसने हर किसी को हैरान और हंसने पर मजबूर कर दिया. पोस्ट शेयर करने वाले व्यक्ति ने बताया कि वह एक महिला को लंच पर ले गया था, जो किसी दूसरे शहर से आई थी. सबकुछ ठीक चल रहा था- गपशप, खाना, हंसी लेकिन जब उसने महिला से उसके एंबिशन्स पूछे, तो वह अचानक रोने लगी. वेटर ने तुरंत टिश्यू दिए, जबकि वह खुद असहज होकर ऑर्डर देता रहा.
रोने के बाद कैसे मिला फ्री डेजर्ट?
रेडिट यूजर ने लिखा, “उसके रोने के बाद रेस्टोरेंट स्टाफ ने उसे एक फ्री डेजर्ट ऑफर किया, जो उसने खुशी-खुशी ले लिया. अब भी नाक सुड़कते हुए.” इस छोटे से इशारे ने माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया, लेकिन उसके लिए ये पल बहुत अजीब था.
I took a girl out for lunch and she ended up crying in the restaurant… now I can’t go back the
byu/TailWagTechie inTwentiesIndia
क्यों हुआ आदमी को ‘गिल्टी’ और ‘अजीब’ महसूस?
उसने आगे लिखा कि जब सबकी निगाहें उन दोनों पर थीं, तो उसे शर्मिंदगी महसूस हुई. वह जानना चाहता था कि महिला क्यों रोई, लेकिन डर था कि कहीं फिर से उसका भावनात्मक टूटना न शुरू हो जाए. इसलिए उसने कुछ न पूछने का फैसला किया. रेडिट पर इस कहानी को लेकर लोगों ने खूब मजे लिए. किसी ने लिखा, “फ्री डेजर्ट पाने की नई तकनीक मिल गई.” एक यूजर ने कहा, “ये तो किसी सिटकॉम का सीन लगता है- मैं अपने जीवन के सबसे अजीब क्षण से कैसे मिला.” एक और ने मजाक में पूछा, “क्या लड़कों के रोने पर भी फ्री डेजर्ट मिलता है?”
हालांकि कई लोगों ने मजाक उड़ाया, पर कुछ ने लिखा कि शायद वह महिला किसी लंबे तनाव में थी और बस फूट पड़ी. किसी ने कहा, “कभी-कभी लोगों को बस थोड़ी सी सहानुभूति चाहिए होती है.”