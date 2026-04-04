Viral Video: कार खरीदने के बाद महिला ने किया ऐसा काम, पूरे स्टाफ का बना दिया दिन

Car Delivery Viral Video: सोशल मीडिया कार शोरूम का खूबसूरत वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कार की डिलीवरी लेने आई महिला शोरूम स्टाफ के साथ खुशियां बांटती है और कुछ ऐसा करती है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस महिला ने पूरे स्टाफ का दिन बना दिया. चलिए देखते हैं.
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Viral News: यूं तो सोशल मीडिया पर कार डिलीवरी को खूब वीडियो वायरल होते रहते हैं. लोग घर आए नए वाहन के साथ फोटो खिंचवाते हैं. शोरूम में कार की चाबी लेते हुए या केक काटते हुए खूब वीडियो आपने देखे होंगे. लेकिन ऐसे कार डिलीवरी आज तक नहीं देखी होगी. महिला जब अपनी कार की डिलीवरी लेने शोरूम गई तो वहां कुछ ऐसा किया जिसने लोगों को दिल जीत लिया.
वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल साड़ी पहने महिला शोरूम में मौजूद हर एक शख्स को मिठाई बांट रही है. नई गाड़ी की खुशी में महिला ने पूरे स्टाफ का मुंह मीठा कराया. महिला ने गाड़ी लेने के बाद वहां दिन-रात मेहनत करने वाले वहां के स्टाफ को 100-100 रुपये देकर उनका धन्यवाद किया. इसके अलावा काजू कतली खिलाकर उनकी मेहनत की मिठास को और बढ़ा दिया.
वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला हाथ में 100 के नोटों की गड्डी लेकर स्टाफ के एक-एक सदस्य को ढूंढ़ कर पैसे दे रही है. आजकल जहां कुछ लोग छोटा काम करने वाले कर्मचारियों के साथ सही से पेश नहीं आते, वहां इस महिला का व्यवहार दिल जीत गया. महिला ने बता दिया कि कोई काम छोटा नहीं होता.
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वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Rudhrayadav001 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 24 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स मजकर महिला की तारीफ कर रहे हैं.
"इस महिला ने वाकई बहुत नेक काम किया।"
एक महिला शोरूम पर अपनी नई गाड़ी लेने गई, खुशी का मौका था,
लेकिन उन्होंने जो किया वो और भी खास था,
गाड़ी लेने के बाद उन्होंने दिन-रात मेहनत करने वाले वहां के स्टाफ को ₹100-₹100 देकर उनका धन्यवाद किया,
साथ ही सभी को काजू कतली खिलाकर… pic.twitter.com/xyIuTpDMil
— ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ (@Rudhrayadav001) April 4, 2026
वायरल हो रहे वीडियो को देख बड़ी संख्या में यूजर्स ने प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि महिला ने स्टाफ का सम्मान कर इंसानियत की मिसाल पेश की. छोटी-सी खुशी बांटकर मेहनत की कद्र जताई. सच्ची महानता यही है कि हम अपने व्यवहार से दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें. दूसरे यूजर ने लिखा, "आजकल के दौर में ऐसा कोई नहीं करता है बहुत कम ही लोग होंगे जो ऐसा करेंगे."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.