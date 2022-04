मेट्रो स्टेशन पर महिला को अचानक हुआ लेबर पेन, बच्चे की डिलीवरी के लिए यूं आगे आई CISF टीम

Viral Video: आनंद विहार मेट्रो स्टेशन पर गुरुवार को 22 वर्षीय एक महिला ने वुमन CISF कर्मियों और अन्य महिला यात्रियों की मदद से एक बच्चे को जन्म दिया. घटना दोपहर करीब 3.25 बजे हुई जब प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर मेट्रो का इंतजार कर रही महिला को प्रसव पीड़ा हुई. शिफ्ट प्रभारी के निर्देश पर सीआईएसएफ आरक्षक अनामिका कुमारी तुरंत मौके पर पहुंचीं. उन्होंने अन्य महिला यात्रियों की मदद से प्रसव पीड़ा में महिला को प्लेटफॉर्म पर ही बच्चे को जन्म देने में मदद की.

एक ट्वीट में CISF ने लिखा, 'CISF कर्मियों द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से प्रसव पीड़ा से पीड़ित एक महिला को आनंद विहार ISBT मेट्रो स्टेशन पर इमरजेंसी डिलीवरी में मदद मिली. नवजात बच्चे के साथ मां को अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया.'

CISF के एक अधिकारी ने कहा, 'दोपहर 3.25 बजे, आनंद विहार मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मेट्रो का इंतजार करते हुए एक महिला यात्री को प्रसव पीड़ा हुई. वहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने मामले की जानकारी शिफ्ट इंचार्ज को दी. फोर्स की एक महिला कांस्टेबल अनामिका कुमारी को महिला को बच्चे को जन्म देने में मदद करने के लिए तुरंत मौके पर भेजा गया.'

Prompt response and needful assistance by #CISF personnel helped a lady with labour pain to undergo an emergency delivery @ Anand Vihar ISBT, Metro Station. The mother along with newborn baby shifted to Hospital.#PROTECTIONandSECURITY with #HUMANITY@HMOIndia @MinistryWCD pic.twitter.com/J3JfcJgS4O

— CISF (@CISFHQrs) April 7, 2022