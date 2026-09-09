/I Love You, जाओ कर दो शिकायत... रैपिडो डिलीवरी बॉय ने पार्सल पहुंचाने के बाद लड़की से की बदतमीजी, स्क्रीनशॉट वायरल

Rapido Parcel Safety: आजकल ऑनलाइन ऐप के जरिए सामान मंगाना आम बात हो गई है, लेकिन नोएडा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने महिलाओं की सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला ने जब रैपिडो ऐप से पार्सल मंगाया तो डिलीवरी बॉय ने सामान पहुंचाने के बाद उसे पर्सनल नंबर पर 'आई लव यू' के मैसेज भेजना शुरू कर दिया. जब महिला ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो डिलीवरी वाले ने बिना डरे बोल दिया कि 'हां कर दो शिकायत.'
नोएडा में रहने वाली गीतिका श्रीवास्तव के साथ एक बेहद अजीब और परेशान कर देने वाली घटना घटी. उन्होंने अपने किसी सामान को भेजने के लिए रैपिडो ऐप के जरिए पार्सल सर्विस बुक की थी. डिलीवरी तो टाइम पर हो गई लेकिन असली ड्रामा सामान डिलीवर होने के बाद शुरू हुआ. डिलीवरी पूरा करने वाले राइडर ने गीतिका के पर्सनल नंबर पर मैसेज भेजना शुरू कर दिया. राइडर ने पहले पूछा 'हेलो, कैसी हो आप' और फिर सीधे लिख दिया 'आई लव यू'.
अचानक अनजान डिलीवरी बॉय के इस तरह के मैसेज देखकर गीतिका हैरान रह गईं. उन्होंने तुरंत उस बंदे को चेतावनी दी और लिखा कि अगर दोबारा कॉल या मैसेज किया तो वो पुलिस में शिकायत कर देंगी. लेकिन उस राइडर के सिर पर न तो कानून का खौफ था और न ही नौकरी जाने का डर. उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पलटकर जवाब दिया 'हां कर दो. जाओ. रैपिडो में कर दो.'
इस बेखौफ रवैये से परेशान होकर गीतिका ने व्हाट्सएप चैट का पूरा स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर शेयर कर दिया. उन्होंने लिखा कि इस देश में एक महिला के तौर पर रहना बहुत मुश्किल है. अब तो आप बिना किसी परेशानी के एक सिंपल पार्सल भी मंगा नहीं सकते. उन्होंने कंपनी की हायरिंग प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि ये डिलीवरी वाले इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं, क्या इन्हें किसी एक्शन का डर नहीं है.
देखें पूरा पोस्ट-
मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ते ही रैपिडो कंपनी की नजर इस पोस्ट पर पड़ी. कंपनी ने तुरंत रिप्लाई करते हुए इस पूरे इंसीडेंट पर दुख जताया और माफी मांगी. रैपिडो ने कहा कि वे कस्टमर की सुरक्षा और सम्मान को बहुत गंभीरता से लेते हैं और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है. हालांकि कंपनी के इस बने-बनाए जवाब से सोशल मीडिया यूज़र्स बिल्कुल संतुष्ट नहीं दिखे.
इस घटना का स्क्रीनशॉट सामने आते ही इंटरनेट पर लोग भड़क उठे. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि उस बंदे की हिम्मत देखकर डर लगता है, रैपिडो को सिर्फ माफी मांगने के बजाय यह बताना चाहिए कि उसने क्या सख्त कदम उठाया है. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि महिला सुरक्षा के नाम पर कंपनियां एक्स्ट्रा चार्ज तो ले लेती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सेफ्टी ज़ीरो है.
सोशल मीडिया पर मामला तूल पकड़ने के बाद रैपिडो सपोर्ट ने तुरंत एक्शन लेते हुए गीतिका की पोस्ट पर अपना ऑफिशियल रिप्लाई दिया. कंपनी ने इस अनचाही और खराब राइड के लिए खेद जताया और कहा कि वे कैप्टन (डिलीवरी बॉय) के इस रवैये को लेकर बेहद गंभीर हैं, क्योंकि कस्टमर की सेफ्टी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है. इसके साथ ही रैपिडो ने गीतिका से उनका राइड आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डायरेक्ट मैसेज में शेयर करने की अपील की ताकि इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके.