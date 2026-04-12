बॉयफ्रेंड के साथ पूल में मस्ती कर रही थी महिला, तभी आ गया पति, 2 मिनट तक पानी में सांस रोककर बैठा रहा शख्स

Swimming Pool Video: एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर के स्वीमिंग पूल में एन्जॉय कर रही थी. तभी पतिदेव की एंट्री हो जाती है. महिला ने ऐसा दिमाग लगाया कि बॉयफ्रेंड की जान को ही खतरे में डाल दिया. 2 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर सांस रोक कर बैठा रहा ये शख्स. कैमरे में कैद हो गई घटना. वीडियो देखें.
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Viral Video: एक महिला अपनी पति को धोखा देकर स्वीमिंग पूल में बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी कि तभी वहां महिला का पति आ जाता है. ये शख्स महिला के पति से बचने के लिए पानी के अंदर ही छिपकर बैठ गया और हैरान की बात ये है कि 2 मिनट से ज्यादा सांस रोक कर पानी के अंदर ही रहा. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. यूजर्स वीडियो देख मौज काट रहे हैं.
वीडियो एक्स पर @NeverteIImeodd नाम के यूजर ने पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा है कि शख्स ने महिला के पति से बचने के लिए पानी के अंदर 2.8 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखी. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला एक शख्स के साथ पूल में मस्ती कर रही है. ये स्वीमिंग पूल किसी घर के अंदर है और गेट के बाहर सड़क है. इस दौरान सड़क पर एक गाड़ी नजर आती है जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर गेट खोलता है और पूल के पास आ जाता है. वीडियो में किए गए दावे के अनुसार ये इस महिला का पति है.
जब महिला ने अपने पति की कार देखी तो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को पानी के अंदर छिपने के लिए कहा. बॉयफ्रेंड तुरंत अपने हाथों से नाक बंद करता है और पानी के अंदर बैठ जाता है. तभी महिला ने उस शख्स की चप्पल को पानी के अंदर कर दिया ताकि पति को कोई शक न हो. लेकिन मुसीबत तक खड़ी हो गई जब पति पूल के पास आकर अपनी शर्ट उतारने लगा. वीडियो देखकर लगता है कि पति भी पूल में वाइफ के साथ नहाने का मूड बना चुका है.
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इस दौरान महिला किसी तरह पति को बातों में लगाने की कोशिश करती है. जैसे ही पति की निगाह बचती है वैसे ही ये महिला अपने बॉयफ्रेंड की चप्पल दीवार के पीछे फेंक देती है. इसके बाद महिला पूल से बाहर निकलती है और किसी तरह पति को बातों में लगाकर वहां से दूर चली जाती है. तब तक बॉयफ्रेंड पानी के अंदर की सांस रोकरक बैठा नजर आजा है. जब कपल दूर चला जाता है तब ये बॉयफ्रेंड पूल से बाहर निकलता है और तुरंत वहां से भाग जाता है. इस दौरान ये शख्स करीब ढाई मिनट से ज्यादा पानी में सांस रोक कर बैठा रहा. अब लोग वीडियो देख मजे ले रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.
Dude held his breath underwater for 2.8 seconds to avoid getting caught by the woman's husband. pic.twitter.com/6JJ27j6RMR
— Second before disaster (@NeverteIImeodd) April 11, 2026
2 मिनट 20 सेकेंड का ये वीडियो एक्स यूजर @NeverteIImeodd ने शेयर किया है. अभी तक 5 लाख से ज्याद लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वो उसको तुरंत अंदर भी ले जा सकती थी." दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई ने सांस रोकने का नया रिकॉर्ड बना दिया." तीसरे यूजर ने लिखा, "इस भाई को ऑस्कर अवार्ड की जरूरत है."
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.