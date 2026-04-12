Advertisement
trendingNow13176145
Hindi Newsजरा हटकेबॉयफ्रेंड के साथ पूल में मस्ती कर रही थी महिला, तभी आ गया पति, 2 मिनट तक पानी में सांस रोककर बैठा रहा शख्स

बॉयफ्रेंड के साथ पूल में मस्ती कर रही थी महिला, तभी आ गया पति, 2 मिनट तक पानी में सांस रोककर बैठा रहा शख्स

Swimming Pool Video: एक महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर के स्वीमिंग पूल में एन्जॉय कर रही थी. तभी पतिदेव की एंट्री हो जाती है. महिला ने ऐसा दिमाग लगाया कि बॉयफ्रेंड की जान को ही खतरे में डाल दिया. 2 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर सांस रोक कर बैठा रहा ये शख्स. कैमरे में कैद हो गई घटना. वीडियो देखें.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 12, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फोटो क्रेडिट: X Post @NeverteIImeodd
फोटो क्रेडिट: X Post @NeverteIImeodd

Viral Video: एक महिला अपनी पति को धोखा देकर स्वीमिंग पूल में बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती कर रही थी कि तभी वहां महिला का पति आ जाता है. ये शख्स महिला के पति से बचने के लिए पानी के अंदर ही छिपकर बैठ गया और हैरान की बात ये है कि 2 मिनट से ज्यादा सांस रोक कर पानी के अंदर ही रहा. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. यूजर्स वीडियो देख मौज काट रहे हैं.

वीडियो एक्स पर @NeverteIImeodd नाम के यूजर ने पोस्ट किया. कैप्शन में लिखा है कि शख्स ने महिला के पति से बचने के लिए पानी के अंदर 2.8 मिनट तक अपनी सांस रोक कर रखी. वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक महिला एक शख्स के साथ पूल में मस्ती कर रही है. ये स्वीमिंग पूल किसी घर के अंदर है और गेट के बाहर सड़क है. इस दौरान सड़क पर एक गाड़ी नजर आती है जिसमें से एक व्यक्ति उतरकर गेट खोलता है और पूल के पास आ जाता है. वीडियो में किए गए दावे के अनुसार ये इस महिला का पति है. 

जब महिला ने अपने प​ति की कार देखी तो तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को पानी के अंदर छिपने के लिए कहा. बॉयफ्रेंड तुरंत अपने हाथों से नाक बंद करता है और पानी के अंदर बैठ जाता है. तभी महिला ने उस शख्स की चप्पल को पानी के अंदर कर दिया ताकि पति को कोई शक न हो. लेकिन मुसीबत तक खड़ी हो गई जब पति पूल के पास आकर अपनी शर्ट उतारने लगा. वीडियो देखकर लगता है​ कि पति भी पूल में वाइफ के साथ नहाने का मूड बना चुका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ट्रेन के अंदर 'ओम जय जगदीश हरे', कोच में दिखा मंदिर; महिला यात्रियों ने की आरती, वीडियो हुआ वायरल

महिला ने दिखाई समझदारी

इस दौरान महिला किसी तरह पति को बातों में लगाने की कोशिश करती है. जैसे ही पति की निगाह बचती है वैसे ही ये महिला अपने बॉयफ्रेंड की चप्पल दीवार के पीछे फेंक देती है. इसके बाद महिला पूल से बाहर निकलती है और किसी तरह पति को बातों में लगाकर वहां से दूर चली जाती है. तब तक बॉयफ्रेंड पानी के अंदर की सांस रोकरक बैठा नजर आजा है. जब कपल दूर चला जाता है तब ये बॉयफ्रेंड पूल से बाहर निकलता है और तुरंत वहां से भाग जाता है. इस दौरान ये शख्स करीब ढाई मिनट से ज्यादा पानी में सांस रोक कर बैठा रहा. अब लोग वीडियो देख मजे ले रहे हैं. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

लोग बोले- सांस रोकने का नया रिकॉर्ड

2 मिनट 20 सेकेंड का ये वीडियो एक्स यूजर @NeverteIImeodd ने शेयर किया है. अभी तक 5 लाख से ज्याद लोग वीडियो देख चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "वो उसको तुरंत अंदर भी ले जा सकती थी." दूसरे यूजर ने हंसते हुए लिखा, "भाई ने सांस रोकने का नया रिकॉर्ड बना दिया." तीसरे यूजर ने लिखा, "इस भाई को ऑस्कर अवार्ड की जरूरत है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

TAGS

Pool Videotrending

Trending news

क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
West Bengal Election 2026
क्यों थर्रा उठा बंगाल की सत्ता का गलियारा? 10 मामले जो मुद्दा बने तो डूब सकती है TMC
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
Maharashtra politics
'राहुल गांधी को कांग्रेस से हटाने की चल रही तैयारी...', CM फडणवीस का बड़ा दावा
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
BJP issues whip
16 से 18 अप्रैल तक सदन में मौजूद रहें सांसद...भाजपा ने जारी किया व्हिप
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
Mallikarjun Kharge letter
नारी शक्ति बिल पर खरगे का PM मोदी को खत: सरकार की मंशा पर उठाए बड़े सवाल, की यह मांग
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
West Bengal Election 2026
बुलडोजर चलाओ... बंगाल में 'राम राज' पर छिड़ा संग्राम,ये क्या बोल गए ममता के मंत्री
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
India Pakistan News in Hindi
'गाजी के टारगेट पर विक्रांत', दुश्मन के घर में बैठी जासूस बेटी ने भेजा मैसेज और...
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
Nadir Shah
जब ईरानी सैनिकों ने दिल्ली में मचाया था कत्लेआम, हिंदुओं की लाशों से पटी थी सड़कें
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
weather update
दिल्ली से लेकर राजस्थान तक तापमान में उछाल…क्या खतरनाक गर्मी ने दे दी है दस्तक?
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
DNA
आंखों में मक्का-मदीना, साधु-संतों से नफरत! क्या ये पैंतरे TMC को बनाए पाएंगे विजेता?
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद
NCERT
8वीं की किताब से मराठा साम्राज्य का नक्शा हटा, NCERT के फैसले पर बढ़ा विवाद