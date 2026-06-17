Health Insurance Claim Rejected: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक महिला ने वीडियो शेयर कर अपना दर्द बयां किया है. महिला का दावा है कि सालाना 65 हजार रुपये का भारी प्रीमियम भरने के बाद भी कंपनी ने उसके अस्पताल का क्लेम सिर्फ यह कहकर खारिज कर दिया कि 'बुखार तो घर में भी ठीक हो सकता था'. इस वीडियो के सामने आने के बाद से इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला अपनी आपबीती सुनाते हुए बेहद परेशान नजर आ रही है. महिला ने बताया कि उसने एक बड़ी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है. इसके लिए वह हर साल ₹65,000 का प्रीमियम भी समय पर भरती है. हाल ही में उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसे तेज बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. डॉक्टरों की सलाह पर उसे एडमिट किया गया ताकि उसकी सेहत पर नजर रखी जा सके. लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने का समय आया और बिल इंश्योरेंस कंपनी को भेजा गया.
कंपनी ने दिया अजीब बहाना
मरीज के परिवार को उम्मीद थी कि कैशलेस सुविधा के तहत सब कुछ आराम से हो जाएगा. लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया. जब महिला ने इसका कारण पूछा तो कंपनी की तरफ से जो जवाब मिला वह हैरान करने वाला था. कंपनी का कहना था कि तेज बुखार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं थी. यह बीमारी तो घर पर रहकर दवा खाने से भी ठीक हो सकती थी. कंपनी के इस अजीबोगरीब तर्क को सुनकर महिला के होश उड़ गए. उसने अस्पताल के बेड से ही वीडियो बनाकर कंपनी की इस हरकत को दुनिया के सामने रख दिया.
This girl had taken a ₹65,000 policy from the market for her brother, Aditya Birla Health Insurance.
Now her brother has been hospitalized for 5 days, and the insurance company is rejecting their claim.
They are saying it’s just a normal fever and that he will get better at… pic.twitter.com/tdOJpx7LJN
— Anuradha (@Anuradha6jza) June 16, 2026
सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने इसे धड़ाधड़ शेयर करना शुरू कर दिया. कमेंट सेक्शन में यूजर्स का गुस्सा साफ देखा जा सकता है. लोग कह रहे हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां पैसे ऐंठने के समय बड़े-बड़े वादे करती हैं. मगर जब सच में किसी को जरूरत होती है, तो वे बारीक नियम और शर्तों का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेती हैं. कई लोगों ने अपने साथ हुए ऐसे ही हादसों के अनुभव भी शेयर किए हैं. सोशल मीडिया पर अब लोग इस कंपनी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं और सरकार से ऐसे मामलों में कड़े नियम बनाने की मांग कर रहे हैं.