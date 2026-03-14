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Hindi Newsजरा हटकेटिकट के बचे पैसे नहीं दे रहा था कंडक्टर, महिला यात्री ने दिखाई हिम्मत और कर दिया ये काम

टिकट के बचे पैसे नहीं दे रहा था कंडक्टर, महिला यात्री ने दिखाई हिम्मत और कर दिया ये काम

Woman Exposes Conductor Cheating: कंडक्टर ने लड़के को पैसे देने से मना कर दिया. कंडक्टर की गुडा गर्दी पर महिला ने इस यात्री की मदद की और सबके सामने कंडक्टर की पोल खोल दी. आप भी देखें बस के अंदर का ये वायरल वीडियो. लोग महिला के हौसले की तारीफ कर रहे हैं.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:56 AM IST
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टिकट के बचे पैसे नहीं दे रहा था कंडक्टर, महिला यात्री ने दिखाई हिम्मत और कर दिया ये काम

Viral  Bus Video: कंडक्टर ने टिकट के बचे हुए पैसे नहीं दिए और लड़का बेबस दिखाई दिया. ऐसे में एक महिला ने हिम्मत दिखाई, फोन का कैमरा चालू किया और मिनटों में कंडक्टर की सबके सामने पोल खोल दी. बस के अंदर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग महिला की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. चलिए जानते हैं महिला ने कंडक्टर की पोल खोल इस लड़के की मदद कैसे की.

इन दिनों इंटरनेट पर एक महिला यात्री का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वो कंडक्टर पर भड़कती दिखाई देती है और एक लड़के के पैसे दिलवाती नजर आती है. इस दौरान बस के बाकी यात्री भी महिला के साथ दिखाई देते हैं. वीडियो में कंडक्टर के द्वारा की जा रही घपलेबाजी की पोल खुल गई. 

टिकट के पीछे लिखे थे पैसे

जब कंडक्टर यात्रियों के टिकट काटते हैं तो अक्सर उनके पास खुले रुपये नहीं होते हैं. ऐसे में कंडक्टर बकाया रुपये टिकट के पीछे लिख देते हैं जो सबके टिकट काटने के बाद वापस दे दिए जाते हैं. जब कंडक्टर बस में सवार सभी सवारियों के टिकट काट लेते हैं तो उसके पास पर्याप्त खुले रुपये होते हैं. इसके बाद कंडक्टर उन सवारियों के पास जाते हैं जिनके टिकट पर पैसे लिखे होते हैं और यात्री भी अपना टिकट दिखाकर अपनी बकाया पैसे ले लेते हैं. इसी मामले से जुड़ा ये वीडियो है.

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यह भी पढ़ें: डॉक्टर ने टांके भरने के बजाए लगा दी स्टेपलर! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हैरान कर देने वाला दावा

 

महिला ने कैसे दिलवाए लड़के के पैसे?

जब कंडक्टर ने एक लड़के को बचे 200 रुपये देने से मना कर दिया तो पास में बैठी महिला ने इस लड़के की मदद करने का फैसला लिया और कंडक्टर से भिड़ गई. महिला ने अपने फोन का कैमरा खोला और वीडियो बनानी शुरू कर दी. महिला ने लड़के को दिखाया फिर टिकट दिखाया और फिर कंडक्टर को दिखाया और बोला- बताओ कौन झूठ बोल रहा है? महिला ने कहा- कंडक्टर का कहना है कि पैसे दे दिए, अगर पैसे दिए होते तो ये ऐसे होता? महिला बताती है कि उस लड़के के पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं. मामला बढ़ता देख, कंडक्टर को हालात का अंदाजा हो गया और उसने लड़के के 200 रुपये दे दिए. इस दौरान बस में सवार बाकी यात्री भी इस फैसले का स्वागत करते नजर आए और महिला का पूरा सपोर्ट किया. महिला की इस बहादुरी का वीडियो देख लोग हौसले की तारीफ कर रहे हैं. चलिए आप भी देखें ये वीडियो.

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो इंस्टाग्राम पर @kiranrathore8551 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं. इतना ही नहीं, अब तक वीडियो पर 86 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. बड़ी संख्या में लोग रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स ने खुलकर प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने लिखा, 'पहली बार किसी महिला ने गरीब लड़के के बारे में सोचा और उसका साथ दिया.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इंसाफ किया वो भी ताबड़तोड़.' वहीं एक यूजर का कहना है, 'यहां कंडक्टर के साथ गलत हुआ क्योंकि कंडक्टर टिकट पर जमा पैसे लिख देता है. जब पैसे वापस करता तो टिकट फाड़ देता है और इसका टिकट फट चुका है मतलब पैसा दे चुका है. शायद वो लड़का भूल गया हो, लेकिन जो सच है वो सच. कंडक्टर के साथ गलत हुआ.' इस कमेंट का जवाब देते हुए महिला ने कहा, 'ऐसा नहीं है भैया जी, टिकट फाड़कर वो दूसरे की टिकट बनाने लगा. उसने लड़के के पैसे नहीं दिए, ये बात लोगों ने देखी थी.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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