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Hindi Newsजरा हटकेकचौड़ी बेचकर नहीं कमा पाता था पैसे, इस लड़की ने फ्री में दिलवाया ई-रिक्शा! Video ने जीता लाखों का दिल

कचौड़ी बेचकर नहीं कमा पाता था पैसे, इस लड़की ने फ्री में दिलवाया ई-रिक्शा! Video ने जीता लाखों का दिल

Emotional Video Viral: वायरल वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जो कचौड़ी का ठेला लगाता था, लेकिन अब उसे बीमारी ने घेर लिया है. वो कमजोर हो गया है उसे बॉडी पेन हो रहा है वो कहता है कि अब ये कचौड़ी का काम मुझसे नहीं हो रहा है. इसके बाद महिला ने ऐसी मदद की जिसे देख आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:27 AM IST
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फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @suchisharmaaa
फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @suchisharmaaa

कहते हैं ना 'ऊपर वाले के यहां देर हैं अंधेर नहीं.' आपने ऐसे किस्से खूब सुने होंगे जहां जब लोग उम्मीद छोड़ देते हैं तब कोई ना कोई फरिश्ता बनकर आता है और सारे काम बनते चले जाते हैं. इस शख्स के साथ भी ऐसा ही हुआ, स्वास्थ्य समस्याओं के चलते अब कचौड़ी का ठेला नहीं लगता है. ऐसे में परेशान शख्स के पास एक महिला पहुंची है और उसका हाल चाल पूछती है. तभी वो शख्स कहता है​ कि अब ये कचौड़ी वाला काम हमसे नहीं हो पा रहा है. शख्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है. ऐसे में महिला ने हाथ बढ़ाया और ये मदद कर दी.

जब महिला ने शख्स से पूछा कि आप क्या करना चाहते हो उसने ई रिक्शा की डिमांड की. इसके बाद महिला शख्स को ई रिक्शा दिलाने के​ लिए शोरूम पर ले गई और नई रिक्शा खरीद कर दी. शख्स ने बताया कि उसकी वाइफ लक्ष्मी की ख्वाहिश थी कि वो ई रिक्शा खरीदे. इस दौरान शख्स के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान दिखाई देती है. महिला शख्स को छोटू के नाम से पुकारती है. छोटू आखिर में अपनी ई रिक्शा मंदिर में लेकर जाता है और वहां नई ई रिक्शा की पूजा करवाता है. महिला की इस मदद ने शख्स को रोटी रोटी का साधन दे दिया. महिला ने ई रिक्शा देकर कहा, 'अपना कमाओ और खाओ.'

यह भी पढ़ें: 'गेस्ट चले गए अब वापस रख लो', आइसक्रीम लौटाने पर दुकानदार ने कर दिया फनी रोस्ट! बोला- मेहमानों तक पहुंचा दो

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सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो इंस्टाग्राम पर @suchisharmaaa नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर​ लिखे जाने तक वीडियो पर 11 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख लोग बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने क्या खूब लिखा कि आज एक लक्ष्मी ने लक्ष्मी को भेजकर लक्ष्मी का सपना पूरा कर​ दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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