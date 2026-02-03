सावधान! अगर आपको भी होता है सिर के एक तरफ दर्द, तो तुरंत पढ़ें अपोलो डॉक्टर की ये वायरल चेतावनी

Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेसावधान! अगर आपको भी होता है सिर के एक तरफ दर्द, तो तुरंत पढ़ें अपोलो डॉक्टर की ये वायरल चेतावनी

Headache Warning Signs: सिर्फ सिरदर्द समझकर नजरअंदाज किया गया दर्द कैसे एक 25 साल की लड़की की जिंदगी बदल देने वाली बीमारी निकला, जानिए डॉक्टर की सच्ची कहानी और वो संकेत जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 03, 2026, 12:48 PM IST
Brain Tumour: हैदराबाद के एक न्यूरोलॉजिस्ट ने सोशल मीडिया पर एक सच्ची घटना शेयर की जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. 25 साल की एक युवती उनके क्लिनिक आई थी, जिसे एक हफ्ते से सिर के बाएं हिस्से में तेज दर्द हो रहा था. काम का दबाव और नींद की कमी के चलते उसने इसे आम सिरदर्द समझकर टाल दिया था.

उसने दर्द को हल्का क्यों समझा?

लड़की ने सोचा कि यह तनाव और थकान की वजह से है और खुद को आराम देने के लिए हेड मसाज कराने भी निकल पड़ी. रास्ते में उसे डॉक्टर को दिखाने का ख्याल आया और यही फैसला उसकी जिंदगी बचाने वाला साबित हुआ. जब डॉक्टर ने उसके लक्षण सुने तो उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा. यह दर्द इतना तेज था कि वह नींद से भी जाग जाती थी और सुबह उठते ही सिरदर्द शुरू हो जाता था. यह सामान्य टेंशन हेडेक नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने तुरंत ब्रेन स्कैन कराने की सलाह दी.

स्कैन में क्या सामने आया?

स्कैन की रिपोर्ट देखकर सब चौंक गए. उसके दिमाग में ट्यूमर था. यह सुनते ही लड़की की दुनिया जैसे थम सी गई क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी और दो महीने बाद शादी थी. उसे डर सताने लगा कि उसका भविष्य अब क्या होगा. डॉक्टर ने उसे माता-पिता के साथ आने को कहा और तुरंत सर्जरी का फैसला लिया गया. अगले ही दिन ऑपरेशन हुआ जो सफल रहा. इसके बाद सबसे मुश्किल दौर था बायोप्सी रिपोर्ट का इंतजार, क्योंकि वही तय करने वाली थी कि ट्यूमर खतरनाक है या नहीं.

रिपोर्ट ने क्या राहत दी?

रिपोर्ट में पता चला कि यह मेनिंजियोमा था यानी एक बेनाइन ट्यूमर जिसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है. उसका मंगेतर हर कदम पर उसके साथ रहा. एक हफ्ते में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई और एक साल बाद वह अपने पति के साथ डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए आई. डॉक्टर ने कहा कि हर सिरदर्द मामूली नहीं होता और कम उम्र होने से गंभीर बीमारी का खतरा खत्म नहीं हो जाता. कई बार एक सही समय पर पूछा गया सवाल और एक स्कैन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है.

कौन से सिरदर्द खतरनाक हो सकते हैं?

अगर सिरदर्द नींद में खलल डाले या आपको रात में जगा दे तो यह सामान्य नहीं है. सुबह उठते ही सिरदर्द होना भी दिमाग के अंदर प्रेशर बढ़ने का संकेत हो सकता है. अगर सिरदर्द के साथ उल्टी, मतली, धुंधली नजर, डबल विजन या रोशनी चमकती दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए. धीरे-धीरे बढ़ता और बार-बार लौटने वाला सिरदर्द भी खतरे की घंटी हो सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

