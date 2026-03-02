लाइव स्ट्रीम कर रही थी महिला… तभी बिल्डिंग से टकराई ईरानी मिसाइल, खौफनाक मौत का VIDEO वायरल

सोचिए, आप अपने घर के सुरक्षित कोने में बैठे हों, मोबाइल पर लाइव आकर अपने फॉलोअर्स से हंसी-मजाक कर रहे हों और अचानक आसमान से मौत बरस जाए. दुबई से एक ऐसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है. सोशल मीडिया के इस दौर में हम सब अपनी लाइफ को 'लाइव' दिखाने के शौकीन हैं, लेकिन क्या पता था कि किसी की आखिरी सांसें भी कैमरे में इस तरह कैद हो जाएंगी. एक मासूम महिला, जो युद्ध की राजनीति से कोसों दूर अपने कमरे में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, वह पल भर में इतिहास बन गई. यह खबर केवल एक हादसे की नहीं, बल्कि उस भयानक युद्ध की सच्चाई है जो बेगुनाहों के घरों तक पहुंच गया है.

LIVE के बीच हुआ घातक हमला

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने कमरे में बैठकर लाइव स्ट्रीम कर रही थी. वह अपने फॉलोअर्स से बात कर रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था. इसी दौरान अचानक एक ईरानी मिसाइल उस इमारत से जा टकराई, जहां वह मौजूद थी. धमाका इतना जबरदस्त था कि बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा और बताया जा रहा है कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक घटना ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा गई. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं और युद्ध को लेकर चिंता जता रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @Sheetal2242 नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, “दुबई में एक महिला अपने रूम में बैठकर लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी. तभी एक ईरानी मिसाइल उसी बिल्डिंग से जा टकराई जिसमें वो थी, जिससे उसकी मौत हो गई. यह युद्ध बहुत से मासूमों की जान ले रहा है.” इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. वीडियो देखकर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.