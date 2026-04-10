45 करोड़ जीतने के बाद लड़की ने बॉयफ्रेंड को दिया धोखा! असलियत सामने आई तो पैरों तले खिसक गई जमीन

Lottery Winner: यह कहानी किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है. एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को तोहफे में लॉटरी का टिकट दिया, दोनों ने साथ में नंबर स्क्रैच किए और खुशियों से उछल पड़े. लेकिन जैसे ही दौलत की चमक आंखों में आई, प्यार फीका पड़ गया. महिला टिकट लेकर रफूचक्कर हो गई और सीधे बैंक पहुंच गई. पर कहते हैं न कि 'लालच का फल मीठा नहीं होता.' जब बैंक अधिकारियों ने उस टिकट की बारीकी से जांच की, तो जो सच्चाई निकलकर सामने आई उसने उस महिला को कहीं का नहीं छोड़ा. आखिर कैसे एक '13' और '43' के अंतर ने एक झटके में महिला को सड़क पर ला खड़ा किया?

क्या सच में लड़की ने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया?

इटली के कार्सोली शहर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबको चौंका दिया. एक महिला को लगा कि उसने €500,000 (लगभग 45 करोड़) की लॉटरी जीत ली है. खुशी के इस पल में उसने अपने बॉयफ्रेंड से किया वादा तोड़ दिया और पैसे अकेले रखने का फैसला कर लिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों ने पहले तय किया था कि अगर वे जीतते हैं तो रकम बराबर बांटेंगे. लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि वे जीत गए हैं, महिला अचानक टिकट लेकर गायब हो गई.

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लॉटरी जीतने का सपना कैसे शुरू हुआ?

यह घटना इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर हुई थी. महिला और उसका पार्टनर एक स्क्रैच कार्ड खरीदते हैं और उसे साथ में स्क्रैच करते हैं. कार्ड पर 47, 29, 50 और 13 नंबर दिखाई देते हैं. दोनों को लगता है कि उन्होंने बड़ा जैकपॉट जीत लिया है. खुशी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने तुरंत जश्न मनाना शुरू कर दिया. यहां तक कि एक बारमैन ने भी उनकी जीत की पुष्टि कर दी, जिससे उनका यकीन और मजबूत हो गया.

फिर अचानक क्या हुआ?

जश्न के बाद कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया. महिला ने फैसला किया कि वह यह रकम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर नहीं करेगी. वह टिकट लेकर बैंक पहुंची ताकि पैसे निकाल सके, लेकिन वहीं से गायब हो गई. दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड पहले से ही इस बात को लेकर शक में था. उसने अपने दोस्त से भी कहा था कि शायद उसकी पार्टनर पैसे अकेले रखना चाहती है. आखिरकार उसने इटली की फाइनेंशियल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सच सामने आया तो क्या निकला?

जब अधिकारियों ने टिकट की ठीक से जांच की, तो असली सच्चाई सामने आई. टिकट पर जो नंबर दिख रहे थे, उन्हें गलत पढ़ा गया था. असल में 13 नहीं बल्कि 43 था. यानी जिस जैकपॉट को वे जीत समझ रहे थे, वह पूरी तरह गलत था. टिकट की कोई कीमत ही नहीं थी. एक छोटी सी गलती ने पूरे मामले को पलट दिया. ना कोई जीत, ना कोई पैसा, और ना ही कोई कानूनी लड़ाई बची.

क्या रिश्ता भी खत्म हो गया?

इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनका रिश्ता बचा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों का भविष्य अब अनिश्चित है. एक तरफ लालच और भरोसे की कमी, और दूसरी तरफ सच्चाई का कड़वा झटका. इन सबने रिश्ते को कमजोर कर दिया. यह कहानी सिर्फ एक लॉटरी की नहीं, बल्कि भरोसे और फैसलों की भी है. ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इससे पहले इंग्लैंड में भी एक कपल के बीच इसी तरह का विवाद हुआ था. वहां एक महिला ने £1 मिलियन की लॉटरी जीती, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप के बाद सारा पैसा उसे ही मिला क्योंकि टिकट उसके नाम पर था.