अब तरबूज को थपथपाने या सूंघने की जरूरत नहीं! महिला ने ChatGPT से पूछा कौन सा है बेस्ट और नतीजा कर देगा हैरान
Advertisement
trendingNow12883121
Hindi Newsजरा हटके

अब तरबूज को थपथपाने या सूंघने की जरूरत नहीं! महिला ने ChatGPT से पूछा कौन सा है बेस्ट और नतीजा कर देगा हैरान

ChatGPT Viral Story: एक महिला ने इन सब तरीकों को छोड़कर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया और अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. खरीदारी के दौरान महिला तरबूजों के ढेर के सामने खड़ी थी. सही तरबूज चुनने में उलझने के बजाय उसने अपना मोबाइल निकाला और

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब तरबूज को थपथपाने या सूंघने की जरूरत नहीं! महिला ने ChatGPT से पूछा कौन सा है बेस्ट और नतीजा कर देगा हैरान

AI Watermelon Selection: फ्रूट्स और सब्जियां खरीदने के लिए लोगों के पास अपने-अपने अनुभव और तरीके होते हैं. कोई थपथपाकर तरबूज जांचता है, कोई उसके दाग-धब्बों को देखकर पहचानता है. लेकिन एक महिला ने इन सब तरीकों को छोड़कर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया और अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. खरीदारी के दौरान महिला तरबूजों के ढेर के सामने खड़ी थी. सही तरबूज चुनने में उलझने के बजाय उसने अपना मोबाइल निकाला और ढेर की एक फोटो खींचकर ChatGPT पर भेज दी. साथ ही उसने पूछा – “यानी सबसे अच्छा तरबूज कौन सा है?”

यह भी पढ़ें: स्टेज पर चलते-चलते बच्चे ने कर डाली ऐसी हरकत! पूरा हॉल हंसी से लोटपोट और इंटरनेट हुआ दीवाना

ChatGPT ने दिया कौन सा जवाब?

AI ने फोटो देखकर तरबूज चुनने के टिप्स दिए जैसे तरबूज की लाइनें कैसी हों, साइड पर पीला धब्बा दिख रहा हो या नहीं, वजन और आकार कैसा हो आदि. इसके बाद महिला ने एक और रिक्वेस्ट की कि “आप खुद ही बता दें कौन सा लेना है.” ChatGPT ने उसी फोटो पर एक एरो (arrow) मार्क कर दिया और बताया कि पीले धब्बे वाला तरबूज सबसे बेहतर है.

 

 

क्या सच में सही निकला AI का चुनाव?

महिला ने वही तरबूज खरीदा और घर ले जाकर काटा. जैसे ही उसने तरबूज खोला तो वह ताजा, चमकीला लाल, रस से भरा और बेहद मीठा निकला. महिला खुशी से झूम उठी और उसने लिखा, “अब तरबूज थपथपाने, देखने या बात करने की जरूरत नहीं. ChatGPT ने सबसे मीठा तरबूज दिला दिया.” इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और अब तक 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. 

यह भी पढ़ें: पंडित जी हैं या बॉलीवुड एक्टर? शादी के मंडप में मंत्र कम रोमांटिक गाने ज्यादा, मुंह ताकते रह गए दूल्हा-दुल्हन

कई लोगों ने इसे AI का मजेदार और कारगर इस्तेमाल बताया. एक यूजर ने लिखा – “यह एआई का अच्छा उपयोग है और मुझे यह पसंद है.” दूसरे ने कहा – “जीनियस! AI का बेस्ट यूज.” वहीं, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया. एक कमेंट में लिखा, “हम अपनी बेसिक स्किल्स भूलते जा रहे हैं.” किसी ने मजाक में कहा, “अब तो लोग ब्रेन डेड हो रहे हैं.” आज के समय में जहां AI का इस्तेमाल बड़े-बड़े कामों में हो रहा है, वहीं इसका यूज तरबूज खरीदने जैसे छोटे काम में देखकर लोग हैरान और एंटरटेन दोनों हुए.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

ChatGPT

Trending news

मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: अटल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: अटल अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
Vice President Elections
'कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति?' BJP की बैठक में होगा मंथन, ये बड़े चेहरे रेस में आगे
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
DNA
अगर अलास्का में पुतिन ने कर दी युद्ध 'खत्म' होने की घोषणा तो भारत पर क्या पड़ेगा असर
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
Alaska
मीटिंग हुए बिना कैसे जीत गया रूस? मुलाकात से 24 घंटे पहले ट्रंप-पुतिन ने क्या किया?
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 'मीट' पर सियासत; AIMIM नेता ने दी बिरयानी पार्टी, क्या बोले CM?
;