अब तरबूज को थपथपाने या सूंघने की जरूरत नहीं! महिला ने ChatGPT से पूछा कौन सा है बेस्ट और नतीजा कर देगा हैरान

AI Watermelon Selection: फ्रूट्स और सब्जियां खरीदने के लिए लोगों के पास अपने-अपने अनुभव और तरीके होते हैं. कोई थपथपाकर तरबूज जांचता है, कोई उसके दाग-धब्बों को देखकर पहचानता है. लेकिन एक महिला ने इन सब तरीकों को छोड़कर सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का सहारा लिया और अब वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. खरीदारी के दौरान महिला तरबूजों के ढेर के सामने खड़ी थी. सही तरबूज चुनने में उलझने के बजाय उसने अपना मोबाइल निकाला और ढेर की एक फोटो खींचकर ChatGPT पर भेज दी. साथ ही उसने पूछा – “यानी सबसे अच्छा तरबूज कौन सा है?”

ChatGPT ने दिया कौन सा जवाब?

AI ने फोटो देखकर तरबूज चुनने के टिप्स दिए जैसे तरबूज की लाइनें कैसी हों, साइड पर पीला धब्बा दिख रहा हो या नहीं, वजन और आकार कैसा हो आदि. इसके बाद महिला ने एक और रिक्वेस्ट की कि “आप खुद ही बता दें कौन सा लेना है.” ChatGPT ने उसी फोटो पर एक एरो (arrow) मार्क कर दिया और बताया कि पीले धब्बे वाला तरबूज सबसे बेहतर है.

क्या सच में सही निकला AI का चुनाव?

महिला ने वही तरबूज खरीदा और घर ले जाकर काटा. जैसे ही उसने तरबूज खोला तो वह ताजा, चमकीला लाल, रस से भरा और बेहद मीठा निकला. महिला खुशी से झूम उठी और उसने लिखा, “अब तरबूज थपथपाने, देखने या बात करने की जरूरत नहीं. ChatGPT ने सबसे मीठा तरबूज दिला दिया.” इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और अब तक 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

कई लोगों ने इसे AI का मजेदार और कारगर इस्तेमाल बताया. एक यूजर ने लिखा – “यह एआई का अच्छा उपयोग है और मुझे यह पसंद है.” दूसरे ने कहा – “जीनियस! AI का बेस्ट यूज.” वहीं, कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया. एक कमेंट में लिखा, “हम अपनी बेसिक स्किल्स भूलते जा रहे हैं.” किसी ने मजाक में कहा, “अब तो लोग ब्रेन डेड हो रहे हैं.” आज के समय में जहां AI का इस्तेमाल बड़े-बड़े कामों में हो रहा है, वहीं इसका यूज तरबूज खरीदने जैसे छोटे काम में देखकर लोग हैरान और एंटरटेन दोनों हुए.