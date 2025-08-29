अमेरिका से इंडिया आने पर इस महिला ने छोड़ीं तीन बड़ी चीजें, बदली जिंदगी और मिला सुकून
American Woman In India: सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी महिला का पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. क्रिस्टन फिशर (Kristen Fischer) नाम की कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया कि जब वह अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हुईं, तो उन्होंने तीन चीजों को छोड़ दिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 29, 2025, 02:21 PM IST
Trending News: सोशल मीडिया पर एक अमेरिकी महिला का पोस्ट इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है. क्रिस्टन फिशर (Kristen Fischer) नाम की कंटेंट क्रिएटर ने शेयर किया कि जब वह अमेरिका से इंडिया शिफ्ट हुईं, तो उन्होंने तीन चीजों को छोड़ दिया. उनकी मानें तो इन फैसलों ने उनकी और उनके परिवार की जिंदगी को और बेहतर बना दिया.

पहला सवाल – क्या मांस छोड़कर शाकाहारी बनना आसान था?

क्रिस्टन बताती हैं कि इंडिया आने के बाद उन्होंने मांस खाना पूरी तरह छोड़ दिया और शाकाहारी डाइट अपनाई. उनका कहना है कि यहां वेजिटेरियन खाना सस्ता, साफ, आसान और सेहतमंद है. उन्होंने लिखा, “मुझे यह बदलाव बहुत अच्छा लगा और यह मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन रहा.”

दूसरा सवाल – टॉयलेट पेपर से जेट स्प्रे पर शिफ्ट क्यों किया?

दूसरी चीज जो क्रिस्टन ने छोड़ी, वह थी टॉयलेट पेपर. उन्होंने कहा कि पानी से साफ करना ज्यादा बेहतर, तार्किक और हेल्दी है. वह लिखती हैं, “अब मुझे जेट स्प्रे इतना पसंद आ गया है कि मैं कभी भी टॉयलेट पेपर पर वापस नहीं जाऊंगी.”

तीसरा सवाल – इनस्क्योरिटी छोड़कर कैसे मिली शांति?

तीसरी चीज जो क्रिस्टन ने छोड़ी, वह थीं उनकी असुरक्षाएं. उन्हें इंडिया आने से पहले भाषा और कल्चर को लेकर बहुत डर था. लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने महसूस किया कि यहां उन्हें और उनके बच्चों को अमेरिका जैसी खतरनाक स्थितियों जैसे स्कूल शूटिंग का डर नहीं है. उन्होंने कहा, “अब मुझे यकीन है कि मैंने सही फैसला लिया है और मेरा परिवार यहां ज्यादा सुरक्षित और खुश है.”

 

 

लोगों की क्या थी प्रतिक्रियाएं?

क्रिस्टन का यह पोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा बार देखा गया और सैकड़ों कमेंट्स आए. किसी ने लिखा, “टॉयलेट पेपर से जेट स्प्रे पर जाना प्रीमियम वर्जन जैसा है.” वहीं एक यूज़र ने कहा, “वेजिटेरियन बनना बहुत बड़ा और पॉजिटिव डिसीजन है.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “हम भी अमेरिका से इंडिया वापस आए हैं. बच्चों की सेफ्टी वहां बहुत बड़ा इश्यू था. इंडिया में यह डर नहीं है.”

क्या इंडिया में रहकर खुश हैं क्रिस्टन?

क्रिस्टन चार बच्चों की मां हैं. उन्होंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि उन्हें इंडिया आए 4 साल हो चुके हैं और इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ. यहां उन्होंने शानदार लोग मिले, अद्भुत जगहें देखीं और बेहतरीन खाना खाया. उनका कहना है कि इंडिया ने उनके दिल को हमेशा के लिए बदल दिया है.

