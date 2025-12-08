13 साल से समुद्र पर तैरते जहाज को बनाया घर, इस महिला पर आखिर क्यों लगा बैन? छिपी सच्चाई चौंका देगी

Woman Living on Cruise Ships: क्रिस्टीन स्ट्रीट्स-केस्टेलू ने 13 साल पहले एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी. उन्होंने अपना घर, किराया और जमीन पर बसा जीवन छोड़कर समुद्र पर रहने का रास्ता चुना. वे क्रूज डायरेक्टर बन गईं और तभी से शिप ही उनका घर है. इस दौरान उन्होंने दुनिया घूमी, खूब कमाया और कभी किराए की फिक्र नहीं की.

क्रूज पर रहते हुए उनकी जिंदगी इतनी खास कैसे बन गई?

क्रिस्टीन अमेरिका से हैं और 44 साल की उम्र में भी समुद्री सफर को ऐसे जीती हैं जैसे यह उनका सपना हो. शिप पर ही उन्हें अपने पति पीटर से प्यार हुआ, जो स्टाफ चीफ इंजीनियर हैं. आज वे अपने पति की गेस्ट के तौर पर जहाज पर रहती हैं. क्रूज डायरेक्टर की नौकरी छोड़ने के बाद वे फुल-टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई हैं और टिकटॉक पर अपने रोजमर्रा के वीडियो शेयर करती हैं.

क्या इतना लंबा समुद्री जीवन वाकई रहस्यमय है?

क्रिस्टीन बताती हैं कि क्रूज शिप की दुनिया बेहद अनोखी है. लोग जहाजों को लेकर हमेशा उत्सुक रहते हैं, इसलिए क्रूज से जुड़े मामूली घटनाक्रम भी खबर बन जाते हैं. वे कहती हैं कि शिप पर रहने का अपना एक अलग संसार है, जिसे जमीन पर रहने वाले अक्सर समझ नहीं पाते. क्रिस्टीन को स्टाफ जोन और पैसेंजर दोनों जगहों पर जाने की अनुमति है. उन्हें स्वीमिंग पूल, स्पा और फूड एरिया जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं. जब शिप किसी पोर्ट पर रुकता है, तो उन्हें नए देशों और शहरों को घूमने का मौका भी मिलता है. उनके मुताबिक क्रूज पर रहना सुरक्षित है और स्वास्थ्य जोखिम भी बहुत कम होते हैं.

क्या क्रूज शिप वाकई ‘फ्लोटिंग पेट्री डिश’ होता है?

बहुत लोग मानते हैं कि शिप पर बीमारियां जल्दी फैलती हैं, लेकिन क्रिस्टीन इस धारणा को गलत बताती हैं. वे कहती हैं कि उनके पति 34 साल से समुद्र में काम कर रहे हैं और सिर्फ एक बार बीमार पड़े. उनके अनुसार सब कुछ हाथ धोने जैसी सरल आदतों पर निर्भर करता है, न कि जहाज़ पर. लग्जरी लाइफ और तमाम सुविधाओं के बावजूद एक चीज है जो क्रिस्टीन जहाज पर कभी नहीं कर सकतीं- गैम्बलिंग. बतौर क्रू मेंबर के पार्टनर उन्हें शिप के कसीनो में खेलने की अनुमति नहीं है. इसके अलावा, वे मेहमानों या क्रू सदस्यों को बिना अनुमति वीडियो में शूट नहीं करतीं. क्रिस्टीन कहती हैं कि दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है.