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Hindi Newsजरा हटकेअरे ये क्या! टॉयलेट में जरा सी लापरवाही... पॉटी करते वक्त जोर लगाने से महिला की गई 10 साल की याददाश्त

अरे ये क्या! टॉयलेट में जरा सी लापरवाही... पॉटी करते वक्त जोर लगाने से महिला की गई 10 साल की याददाश्त

टॉयलेट में ज्यादा जोर लगाने से महिला की 10 साल की याददाश्त अचानक गायब हो गई. जानिए कैसे एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन ने सबको हैरान कर दिया और क्या है इसके पीछे की असली वजह.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:01 PM IST
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सोशल मीडिया (X)
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इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब मेडिकल केस वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर आप अपनी हंसी भी नहीं रोक पाएंगे और हैरान भी रह जाएंगे. हांगकांग की रहने वाली एक महिला को कब्ज की समस्या थी, लेकिन टॉयलेट में पेट साफ करने के चक्कर में उसने इतना जोर लगाया कि उसके दिमाग का 'डेटा' ही उड़ गया. जी हां, पॉटी करते वक्त प्रेशर लगाने की वजह से महिला अपनी जिंदगी के पिछले 10 साल पूरी तरह भूल गई. पहली नजर में यह कोई फिल्म की कहानी या मजाक लग सकता है, लेकिन डॉक्टरों ने इसे एक दुर्लभ मेडिकल कंडीशन बताया है. आखिर कैसे एक साधारण सा शारीरिक प्रेशर यादों के विशाल खजाने को मिटा सकता है? आइए जानते हैं इस 'मेमोरी डंप' का पूरा सच.

कब्ज की समस्या और खौफनाक टॉयलेट हादसा?

हांगकांग की इस महिला के साथ हुई घटना ने पूरी दुनिया के विशेषज्ञों को चौंका दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला पिछले दो हफ्तों से गंभीर कब्ज (Constipation) से जूझ रही थी. टॉयलेट में बेहद बेचैनी महसूस होने पर उसने मल त्याग के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक जोर लगाया. यह दबाव इतना तीव्र था कि अचानक उसके दिमाग में 'ब्लैकआउट' हो गया. जब वह बाहर आई, तो उसे अपनी जिंदगी का पिछला पूरा दशक याद नहीं था. करीब 8 घंटों तक वह इस अजीबोगरीब स्थिति में रही, जहां उसे अपना घर, परिवार या हाल के सालों में हुई कोई भी घटना याद नहीं आ रही थी.

डॉक्टरी जांच और दुर्लभ बीमारी का खुलासा?

महिला की अचानक याददाश्त जाने से घबराए परिजन उसे लेकर अस्पताल भागे. वहां डॉक्टरों ने उसके दिमाग के कई स्कैन किए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रिपोर्ट में कोई असामान्यता या ब्रेन डैमेज नजर नहीं आया. जांच के बाद विशेषज्ञों ने बताया कि महिला 'ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेशिया' (TGA) नामक एक दुर्लभ स्थिति का शिकार हुई थी. यह एक अस्थायी स्थिति है जिसमें इंसान अचानक अपनी यादें खो देता है. डॉक्टरों का मानना है कि टॉयलेट में बहुत ज्यादा जोर लगाने के कारण महिला के दिमाग में ऑक्सीजन की आपूर्ति और रक्त प्रवाह अचानक कम हो गया था, जिसकी वजह से उसकी यादें कुछ समय के लिए मिट गईं.

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विज्ञान के नजरिए से प्रेशर का खतरा?

मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, जब कोई व्यक्ति टॉयलेट में या किसी भारी शारीरिक गतिविधि के दौरान अत्यधिक जोर लगाता है, तो इससे गर्दन की नसों (Jugular Vein) पर दबाव पड़ता है. यह दबाव दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को कुछ पलों के लिए बाधित कर सकता है. इसी वजह से व्यक्ति भ्रम (Confusion) या याददाश्त खोने जैसी समस्याओं का सामना कर सकता है. हालांकि, इस महिला के साथ हुआ यह मामला काफी गंभीर था क्योंकि इसमें 10 साल की यादें गायब हो गई थीं. हालांकि यह कहानी पुरानी है, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल @Psychological द्वारा दोबारा शेयर किए जाने के बाद यह फिर से चर्चा का विषय बन गई है. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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