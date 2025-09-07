Video: हवाई जहाज में लड़की ने बनाया पास्ता, 30000 फीट की ऊंचाई पर ऐसा कारनामा देख; फ्लाइट कर्मी Shocked!

Woman Making Pasta in Flight: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला को 30000 फीट की ऊंचाई पर पास्ता बनाते देखा जा रहा है. वीडियो देखकर आप भी सोच में पड़ सकते हैं.
Woman Making Pasta in Flight: हवाई जहाज जिसके जरिए सफर करके आप अपने डेस्टिनेशन तक अन्य वाहनों की तुलना में जल्दी पहुंच सकते हैं. यहां खाने पीने की चीजों से लेकर अन्य सुविधा भी मिलती है. अक्सर फूड को लेकर लोग शिकायत करते भी दिखते हैं लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महिला को फ्लाइट में मिलने वाले खाने पीने के सामान से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो तो खुद खाना बना सकती है. जी हां, महिला का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चलती फ्लाइट में फ्रेश पास्ता बनाती दिख रही है. करीब 30 हजार फीट की ऊंचाई पर महिला ये काम किया और सभी देखकर हैरान रह गए.
वीडियो में क्या दिखा?
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक महिला चलती फ्लाइट में पास्ता बना रही है. करीब 30 हजार फीट की ऊंचाई पर हवाई जहाज है और वहां हाथ में प्लेट लेती एक महिला, पास्ता बनाने का पूरा सामान साथ रखती है. वीडियो की शुरुआत में देख सकते हैं कि महिला पहले पास्ता बनाने के लिए आटा गूंथती है. एक अच्छा सा डॉ तैयार हो जाने के बाद राउंड-राउंड कट करती है. इसके बाद एक-एक पास्ता के लिए छोटे-छोटे टुकड़े करती है.
पास्ता का डिजाइन बनाने के लिए पास्ता मेकर का इस्तेमाल करती है. इस तरह से कुछ ही देर में वो फ्लाइट में ही फ्रेश पास्ता तैयार कर लेती है. पूरी वीडियो में पास्ता को बनाने का प्रोसेस दिखाया गया है. इसे पकाना और खाने का प्रोसेस नहीं है जिससे पता चलता है कि महिला ने सिर्फ पास्त तैयार किया है उसे खाने योग्य पकाया नहीं था.
लोगों को नहीं आया पसंद
वीडियो को देखने वाले यूजर्स को ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया. इस कारनामे पर लोगों ने गंदगी व अस्वच्छता बताया. यूजर्स ने कहा कि ये एक घिनौना काम है और इस तरह से करना फ्लाइट में सही नहीं है. इससे गंदगी होती है और दूसरों को परेशानी हो सकती है. जबकि, वीडियो को साझा करने वाली एक शेफ है और वो खाना बनाना व खाना बहुत पसंद करती है. सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो देखने को मिलती है जिसमें लोग तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं और चलती फ्लाइट में अजीबोगरीब चीजें बनाते हैं.
