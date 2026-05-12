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महिला ने झूले को बनाया हमसफर! इससे पहले प्लेन और ट्रेन को भी कर चुकी है डेट, वायरल हुई दुनिया की सबसे अनोखी लव स्टोरी

Woman Married to Carnival Ride: दुनिया में अजीबोगरीब शौक रखने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लिंडा की पसंद सबसे जुदा है. लिंडा को इंसानों से नहीं, बल्कि निर्जीव चीजों (Inanimate Objects) से प्यार होता है. हाल ही में उन्होंने एक कार्निवल स्विंग राइड, जिसे वह प्यार से ब्रूस (Bruce) बुलाती हैं, उसके साथ शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 12, 2026, 08:28 AM IST
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महिला ने झूले को बनाया हमसफर! इससे पहले प्लेन और ट्रेन को भी कर चुकी है डेट, वायरल हुई दुनिया की सबसे अनोखी लव स्टोरी

Woman Married to Carnival Ride: प्यार की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी. किसी को स्कूल में प्यार हुआ, किसी को ऑफिस में, तो कोई सोशल मीडिया पर दिल हार बैठा. लेकिन एक महिला की कहानी ऐसी है, जिसे सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं. इस महिला ने किसी इंसान से नहीं, बल्कि मेले में लगे एक बड़े झूले से शादी कर ली. अमेरिका की रहने वाली लिंडा डुशार्म नाम की महिला का दावा है कि वह एक कार्निवल राइड यानी बड़े झूले से प्यार करती है. इतना ही नहीं, उसने उस झूले को अपना पति मान लिया और उससे शादी भी कर ली. महिला ने उस झूले को प्यार से 'ब्रूस' नाम दिया है.

पहली नजर में हो गया था प्यार

लिंडा का कहना है कि जब उसने पहली बार उस झूले को देखा, तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ. उसने बताया कि जैसे ही वह झूले पर बैठी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि वह इस राइड से भावनात्मक रूप से जुड़ गई है. धीरे-धीरे यह लगाव इतना बढ़ गया कि उसने उसे अपना जीवनसाथी मान लिया. महिला का कहना है कि इंसानों की तरह उसका भी उस झूले के साथ भावनात्मक रिश्ता है.

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30 साल तक किया डेट, फिर कर ली शादी

टीएलसी के मशहूर शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में लिंडा डुशार्म ने बताया कि वह कई सालों तक उस झूले के साथ 'रिलेशनशिप' में रही. करीब 30 साल तक वह उससे मिलने जाती रही, उसके साथ समय बिताती रही और आखिरकार उसने शादी करने का फैसला कर लिया. उसने बाकायदा शादी जैसी रस्में निभाईं और झूले को अपना पति मान लिया. महिला का कहना है कि वह अपने रिश्ते को पूरी तरह सच्चा मानती है.

इससे पहले ट्रेन और प्लेन से भी था लगाव

इस कहानी की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रूस लिंडा का पहला 'प्यार' नहीं था. उन्होंने एक शो में खुद इसका खुलासा किया है. वह बताती हैं कि इससे पहले वह एक ट्रेन और एक प्लेन को भी डेट कर चुकी हैं. महिला खुद को 'ऑब्जेक्टम सेक्सुअल' बताती है. इसका मतलब ऐसे लोग, जिन्हें निर्जीव चीजों से भावनात्मक या रोमांटिक लगाव महसूस होता है.

झूले के साथ बिताती है समय

लिंडा का कहना है कि उसका रिश्ता किसी आम पति-पत्नी जैसा ही है. वह झूले के पास समय बिताती है, उससे बातें करती है और उसके साथ खास जुड़ाव महसूस करती है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि झूला खराब हो गया था, जिसके बाद महिला ने उसे ठीक करवाने के लिए काफी पैसे खर्च किए. लिंडा का कहना है कि वह अपने 'पति' को फिर से पहले जैसा देखना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी मरम्मत पर हजारों डॉलर खर्च कर दिए.

सोशल मीडिया पर लोग रह गए हैरान

जैसे ही यह कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा कि 'अब प्यार की कोई सीमा नहीं बची.' एक और यूजर ने मजाक में कहा कि 'कम से कम झूला धोखा तो नहीं देगा.' कुछ लोगों ने महिला की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने कहा कि अगर वह खुश है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, तो इसमें दिक्कत क्या है? एक्सपर्ट्स के अनुसार, दुनिया में ऐसे कई लोग हैं, जो निर्जीव चीजों से भावनात्मक लगाव होने का दावा करते हैं. किसी ने इमारत से प्यार होने की बात कही, तो किसी ने ट्रेन या पुल को अपना साथी बताया. हालांकि आम लोगों के लिए यह समझना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे मामले समय-समय पर चर्चा में आते रहते हैं.

इंटरनेट पर फिर छिड़ी बहस

इस कहानी ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस भी छेड़ दी है. कुछ लोग इसे 'अजीब प्यार' बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे इंसानी भावनाओं का अलग रूप मान रहे हैं. मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि कई बार लोग किसी चीज से इतना जुड़ाव महसूस करने लगते हैं कि वह उनके लिए सिर्फ वस्तु नहीं रह जाती. हालांकि ऐसे मामले बेहद कम देखने को मिलते हैं. कई यूजर्स ने इस पूरी घटना को फिल्मी कहानी जैसा बताया. किसी ने लिखा कि 'अब अगली बार शायद कोई कार से शादी कर ले.' वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इंटरनेट के दौर में ऐसी कहानियां तेजी से वायरल हो जाती हैं, क्योंकि लोग अनोखी चीजें देखना पसंद करते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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