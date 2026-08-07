/20 साल पहले जिस बच्चे के लिवर ने बचाई थी जिंदगी, अब उसी के भाई से शादी करेगी महिला; सामने आई अनोखी Love Story

कई बार जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे बन जाते हैं, जिनकी कल्पना शायद कोई नहीं कर सकता. अमेरिका के केंटकी की रहने वाली ब्रुकलिन डॉटसन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. आज से करीब दो दशक पहले जब ब्रुकलिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थीं, तब एक छोटे बच्चे के फैसले ने उन्हें नई जिंदगी दी. उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले सालों में यही रिश्ता एक नए और खूबसूरत रिश्ते में बदल जाएगा.
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2003 में ब्रुकलिन डॉटसन जब बहुत छोटी थीं, तब उन्हें एक दुर्लभ लिवर बीमारी का पता चला था. डॉक्टरों ने परिवार को बताया था कि अगर जल्द से जल्द लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है. परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक सही डोनर ढूंढना थी. ब्रुकलिन की मां ने हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करती रहीं. आखिरकार एक दिन उन्हें जानकारी मिली कि एक मैचिंग लिवर उपलब्ध है और तुरंत ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. इसके बाद ब्रुकलिन को अमेरिका के सिनसिनाटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका सफल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ. लेकिन इस ट्रांसप्लांट के पीछे एक ऐसी कहानी थी, जिसे जानकर आज भी लोग भावुक हो जाते हैं.
ब्रुकलिन को जो लिवर मिला था, वह अमेरिका के ओहायो के रहने वाले 10 साल के माइकल वाटर्स का था. माइकल की एक कार हादसे में मौत हो गई थी. हालांकि, छोटी उम्र में ही माइकल ने ऑर्गन डोनेशन को लेकर अपनी इच्छा जाहिर की थी. माइकल के माता-पिता ने बेटे की इच्छा का सम्मान किया और उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला लिया. माइकल का लिवर ब्रुकलिन के शरीर में लगाया गया और इस तरह एक मासूम बच्चे की आखिरी इच्छा ने दूसरी जिंदगी बचा ली.
इस घटना के बाद ब्रुकलिन और माइकल के परिवार के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया, जो समय के साथ और मजबूत होता गया. ब्रुकलिन कई सालों तक माइकल के परिवार के संपर्क में रहीं. इसी दौरान उनकी दोस्ती माइकल के छोटे भाई नोआ वाटर्स से हुई. नोआ ने बताया कि उनका बड़ा भाई बचपन से ही दूसरों की मदद करने वाला इंसान था. उन्होंने कहा कि माइकल अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार था और हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था.
समय के साथ ब्रुकलिन और नोआ बड़े हुए. दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन उनका रिश्ता बना रहा. कई सालों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. ब्रुकलिन को एहसास हुआ कि जिस परिवार ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया, उसी परिवार का एक सदस्य अब उनकी जिंदगी का साथी बनने जा रहा है. इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. अब यह कपल 26 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहा है.
ब्रुकलिन और नोआ की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और रिश्तों की ताकत को भी दिखाती है. नोआ का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके भाई माइकल का फैसला इतने साल बाद उनकी जिंदगी को इस तरह जोड़ देगा. उन्होंने कहा कि माइकल ने जिस तरह किसी अनजान बच्चे की जिंदगी बचाई, वह उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था. ब्रुकलिन भी मानती हैं कि आज वह जो कुछ भी हैं, वह माइकल की वजह से हैं. उनका कहना है कि हर दिन जो वह जी रही हैं, वह माइकल के उस निस्वार्थ फैसले की वजह से है. वह पूरी जिंदगी माइकल की याद और उसके अच्छे काम को सम्मान देती रहेंगी.
ब्रुकलिन और नोआ की कहानी यह भी बताती है कि ऑर्गन डोनेशन सिर्फ किसी की जिंदगी नहीं बचाता, बल्कि कई परिवारों को उम्मीद देता है. माइकल भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके फैसले की वजह से एक बच्ची को नई जिंदगी मिली और दो परिवार हमेशा के लिए जुड़ गए. एक दुखद हादसे से शुरू हुई यह कहानी अब प्यार, भरोसे और इंसानियत की मिसाल बन चुकी है. यह याद दिलाती है कि किसी एक इंसान का छोटा-सा अच्छा फैसला किसी दूसरे की पूरी जिंदगी बदल सकता है.