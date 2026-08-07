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20 साल पहले जिस बच्चे के लिवर ने बचाई थी जिंदगी, अब उसी के भाई से शादी करेगी महिला; सामने आई अनोखी Love Story

अमेरिका की एक महिला की कहानी इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है. करीब 20 साल पहले एक छोटे बच्चे के ऑर्गन डोनेशन की वजह से उसे नई जिंदगी मिली थी. अब किस्मत का ऐसा कनेक्शन बना कि वही महिला उस बच्चे के छोटे भाई से शादी करने जा रही है. एक दर्दनाक हादसे से शुरू हुई यह कहानी अब प्यार, रिश्तों और उम्मीद की खूबसूरत मिसाल बन गई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 07, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:49 AM IST
20 साल पहले जिस बच्चे के लिवर ने बचाई थी जिंदगी, अब उसी के भाई से शादी करेगी महिला; सामने आई अनोखी Love Story
Image Credit: Image credit: FB/NewYorkPost

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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