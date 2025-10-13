फ्लाइट में आंटी को दिखे वो शख्स, जो हमारे बचपन के थे साइंस के "चाचा चौधरी", नाम जानते ही खुश हो जाएंगे

HC Verma Physics: कानपुर से मुंबई जा रही एक महिला के लिए यह सफर बेहद खास बन गया जब उसने देखा कि उसके बगल में बैठे शख्स कोई और नहीं बल्कि मशहूर भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा (HC Verma) हैं वही जिनकी किताब 'Concept of Physics' ने पूरे देश के छात्रों को फिजिक्स से प्यार करना सिखाया.

महिला ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा?

महिला ने यह पल कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, “हवा में ही एहसास हुआ कि हमारे साथ एक दिग्गज यात्रा कर रहे हैं. ज्ञानी प्रोफेसर एचसी वर्मा सर. उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई. सादगी, सीखने के लिए बहुत कुछ.” 1 अक्टूबर को शेयर किए गए इस वीडियो ने इंटरनेट पर धूम मचा दी. इसे अब तक 12 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स में लोगों ने बताया कि कैसे एचसी वर्मा की किताब ने उनकी ज़िंदगी बदल दी.

प्रोफेसर वर्मा ने क्या किया जो दिल छू गया?

वीडियो में एक ऐसा पल भी था जिसने सबका दिल जीत लिया. एचसी वर्मा ने महिला को एक हस्तलिखित नोट दिया. उस पर लिखा था, “शिल्पा जी, आपने मुझे इतने वर्षों तक याद रखा, आपका आभार है.” यह छोटा सा भावुक नोट दिखाता है कि एक महान शिक्षक की विनम्रता कितनी गहरी होती है.

महिला ने इस अनुभव को कैसे बताया?

शिल्पा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह वीडियो कानपुर से मुंबई की फ्लाइट के दौरान रिकॉर्ड किया गया था. उन्होंने बताया कि प्रोफेसर वर्मा से मिलना उनके लिए बेहद भावुक और प्रेरणादायक अनुभव था. वह बोलीं, “वह शांत, विनम्र और सच्ची गर्मजोशी से भरे हुए इंसान हैं, जैसे हम उनकी किताबों में महसूस करते थे.”

इस वीडियो पर हजारों यूजर्स ने कमेंट्स कर अपने छात्र जीवन की यादें ताजा कर दीं. किसी ने लिखा, “वह व्यक्ति जिसने हमें भौतिकी से प्रेम करने पर मजबूर कर दिया, एक बचपन का प्रतीक.” तो किसी ने कहा, “उन्होंने आईआईटी दिल्ली में प्रवेश पाने के मेरे सपने को साकार करने में मेरी बहुत मदद की.” कई यूजर्स ने उन्हें “महान एचसी वर्मा सर” कहकर सम्मान दिया और बताया कि उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया.

यह वीडियो सिर्फ एक लकी एनकाउंटर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी भावनात्मक याद बन गया जिसने दिखाया कि एक सच्चा शिक्षक कभी अपने छात्रों के दिलों से नहीं जाता. क्लासरूम से लेकर आसमान तक एचसी वर्मा का प्रभाव आज भी लोगों के जीवन में गूंजता है.