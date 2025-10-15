Advertisement
जरा हटके

रास्ते में याद आया घर का क्लेश, चलती बाइक पर हाथापाई करने लगी आंटी; Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला चलती बाइक पर लड़ाई करते जा रही है. इस दौरान वो बाइक चला रहे शख्स को मारने भी लगती है. ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई. आप भी देखें ये वीडियो.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 15, 2025, 10:23 PM IST
रास्ते में याद आया घर का क्लेश, चलती बाइक पर हाथापाई करने लगी आंटी; Video देखें

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं. कुछ वीडियो इतने मजेदार होते हैं कि जिन्हें देखने के बाद हम लाइक और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं और इस तरह ये वीडियो वायरल हो जाते हैं. क्लेश तो लगभग हर घर की कहानी है, लेकिन जब घर का क्लेश सड़क पर आ जाए तो फनी मोमेंट हो जाता है. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें एक महिला बाइक पर लड़ाई करने लगती है और बाइक चला रहे शख्स को मारने लगती है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

कैसे लड़ रही थी महिला?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक शख्स बाइक पर जा रहा है और बाइक पर पीछे लाल साड़ी पहने एक महिला बैठी है. अंदाजा लगाया जा सकता है ​कि ये महिला इस शख्स की पत्नी होगी. इस दौरान महिला किसी बात को लेकर शख्स से लड़ाई कर रही है. बहस करते करते ये महिला चलती बाइक पर ही ड्राइवर को मारने लगती है. इस दौरान सड़क पर बाइक के पीछे चल रहे वाहन से किसी ने ये सीन अपने कैमरे में कैद कर लिया. अब ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद यूजर्स अलग अलग राय रख रहे हैं. 
यह भी पढ़ें: ईयरफोन लगाकर पार कर रही थी ट्रैक, तभी तेजी से आ गई ट्रेन और फिर सब कुछ कैमरे में कैद हो गया

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @raopranjalyadavv नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 4.3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा वीडियो देखने के बाद यूजर्स ने खूब कमेंट किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को ये क्यूट क्यों लगता है, जबकि ये जहरीला लगता है. इसे उल्टा करके देखिए, किसी को भी ये क्यूट नहीं लगेगा." दूसरे यूजर ने लिखा, "ये सच्चा प्यार है." तीसरे यूजर ने लिखा, "घर जाने के बाद क्या हाल हुआ होगा." चौथे यूजर ने बोला, "उस मर्द की तकलीफ तो वही जानता है. क्या पता वो क्या क्या झेल रहा है."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

