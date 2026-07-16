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खुद के लिए नहीं, महिला ने गायों के लिए Zomato से मंगाईं रोटियां; डिलीवरी ब्वॉय का दिल छू लेने वाला VIDEO वायरल

एक महिला ने मंदिर के पास रहने वाली तीन बेसहारा गायों के लिए Zomato से रोटियां ऑर्डर कीं. इसके बाद उसने डिलीवरी पार्टनर से इन्हें गायों को खिलाने की अपील की. डिलीवरी राइडर ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि पैसे लेने से भी मना कर दिया. उसका यह छोटा सा कदम सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:02 AM IST
खुद के लिए नहीं, महिला ने गायों के लिए Zomato से मंगाईं रोटियां; डिलीवरी ब्वॉय का दिल छू लेने वाला VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@themk09rider

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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