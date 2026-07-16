/खुद के लिए नहीं, महिला ने गायों के लिए Zomato से मंगाईं रोटियां; डिलीवरी ब्वॉय का दिल छू लेने वाला VIDEO वायरल

आज के समय में ऑनलाइन फूड डिलीवरी आम बात हो गई है. लोग अपनी पसंद का खाना घर बैठे मंगाते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा ऑर्डर सामने आया, जिसने लोगों को हैरान भी किया और भावुक भी कर दिया. यह ऑर्डर किसी इंसान के खाने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के पास रहने वाली तीन गायों के लिए था.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला ने Zomato के जरिए रोटियां मंगाईं और डिलीवरी पार्टनर से खास रिक्वेस्ट की कि वह उन रोटियों को मंदिर के पास मौजूद तीन गायों को खिला दे. महिला की इस सोच और राइडर की मदद ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया.
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि डिलीवरी पार्टनर ऑर्डर लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचता है. इसके बाद वह महिला को फोन करता है और लोकेशन एक बार फिर कंफर्म करता है. महिला उससे पूछती है कि क्या वह मंदिर के पास पहुंच गया है, जहां तीन गायें रहती हैं. जब राइडर हां कहता है, तो महिला उससे कहती है कि वह रोटियां किसी व्यक्ति को देने की बजाय उन गायों को खिला दे.
राइडर यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या उसने यह ऑर्डर खासतौर पर गायों के लिए किया है. महिला बताती है कि वह हर रोज अपने घर से तीन एक्स्ट्रा रोटियां गायों के लिए बनाती है. लेकिन उस दिन वह किसी काम से बाहर थी और खुद जाकर गायों को खाना नहीं खिला सकती थी. इसलिए उसने Zomato के जरिए रोटियां मंगाकर यह जिम्मेदारी पूरी करने का फैसला किया.
महिला की बात सुनकर डिलीवरी ब्वॉय काफी प्रभावित हुआ. उसने महिला से कहा कि वह इस ऑर्डर के पैसे नहीं लेगा. जब महिला ने इसकी वजह पूछी, तो राइडर ने कहा कि यह गायों के लिए उसकी तरफ से ट्रीट है. इसके बाद वीडियो में राइडर को वही रोटियां गायों को खिलाते हुए देखा जा सकता है. वह प्यार से गायों को सहलाता भी है. कुछ ही समय में यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोग महिला व डिलीवरी पार्टनर दोनों की जमकर तारीफ करने लगे.
वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कमेंट कर इस छोटे लेकिन खूबसूरत कदम की सराहना की. कई यूजर्स ने कहा कि इंसानियत दिखाने के लिए बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती, छोटे-छोटे काम भी लोगों का दिल जीत सकते हैं. एक यूजर ने लिखा कि महिला का यह कदम दिखाता है कि दया और प्यार की कोई सीमा नहीं होती. वहीं, दूसरे यूजर ने डिलीवरी पार्टनर की तारीफ करते हुए कहा कि उसने सिर्फ एक ऑर्डर पूरा नहीं किया, बल्कि एक नेक काम में अपना योगदान दिया. कई लोगों ने लिखा कि आज के समय में जहां लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, वहां किसी जानवर के खाने की चिंता करना एक बड़ी बात है.
जानकारी के अनुसार, महिला पहले से ही इन गायों के लिए रोजाना खाना तैयार करती थीं. उनका यह छोटा सा नियम उस दिन भी जारी रहा, जब वह खुद वहां मौजूद नहीं थीं. इसी वजह से उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर गायों तक खाना पहुंचाने का रास्ता निकाला. इस पूरी घटना ने यह भी दिखाया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि किसी अच्छे काम के लिए भी किया जा सकता है. जहां एक तरफ महिला ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, वहीं डिलीवरी राइडर ने भी इंसानियत का परिचय दिया.
यह कहानी सिर्फ रोटियों की डिलीवरी की नहीं है, बल्कि संवेदनशीलता और मदद की भावना की मिसाल है. एक महिला ने अपनी परेशानी के बावजूद गायों का खाना नहीं रुकने दिया और एक डिलीवरी राइडर ने बिना किसी लालच के उसका साथ दिया. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो लोगों को यही संदेश दे रहा है कि अच्छे काम करने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना चाहिए. कभी-कभी एक छोटी सी मदद भी किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और दिलों को जोड़ सकती है.
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