सोकर उठी तो शरीर बन गया पत्थर! मौत के मुंह से कैसे बची जान? इन्फेक्शन ने झकझोरी डांसर की जिंदगी

जिंदगी कब, कहां और किस मोड़ पर बदल जाए, कोई नहीं जानता. फ्लोरिडा की रहने वाली 36 साल की एरिका मेस की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. जो महिला कभी जिमनास्टिक सिखाती थी, लहरों पर सर्फिंग करती थी और जिसे डांस करना जान से प्यारा था, आज उसकी दुनिया एक व्हीलचेयर और नर्सिंग होम के कमरे तक सिमट कर रह गई है. महज एक रात की नींद ने एरिका से उसके पैरों की ताकत हमेशा के लिए छीन ली. लेकिन यह सिर्फ एक दुखद अंत नहीं, बल्कि राख से उठ खड़े होने की एक नई शुरुआत है.

कैसे एक रात में बदल गई दुनिया

साल 2021 की एक सुबह जब एरिका सोकर उठीं, तो उन्हें अपने पैरों में कोई हलचल महसूस नहीं हुई. उन्हें लगा कि शायद सोते समय उनके पैर दब गए हैं और थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे. सुन्न पड़ने की वजह से पैर पत्थर जैसा महसूस हुआ. उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि उनके पैरों को गर्म और ठंडे पानी में डालें ताकि खून का दौरा शुरू हो सके, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि उनके खून में फैला MRSA इन्फेक्शन उनकी रीढ़ तक पहुंच गया है, जिससे वहां एक फोड़ा बन गया और उनकी रीढ़ की हड्डी दब गई.

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संघर्ष और बेघर होने का दौर

एरिका की जिंदगी हमेशा से ऐसी नहीं थी. 16 साल की उम्र से ही वह एक जिमनास्टिक कोच थीं और बाद में एक रेस्टोरेंट में मैनेजर भी रहीं. लेकिन नशे की लत और बुरे हालातों ने उन्हें बेघर कर दिया. वह एक पुल के नीचे स्टायरोफोम के टुकड़े पर सोती थीं. इसी दौरान उनके शरीर में इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ. जिस रात वह लकवाग्रस्त हुईं, उससे पहले उन्हें तेज बुखार और कंपकंपी महसूस हो रही थी. वह जैसे-तैसे पैदल चलकर एक होटल तक पहुंची थीं ताकि एक रात चैन से सो सकें, लेकिन वो नींद उनकी जिंदगी की सबसे महंगी नींद साबित हुई.

नर्सिंग होम में सबसे युवा चेहरा

आज 36 साल की उम्र में एरिका एक नर्सिंग होम में रहती हैं, जहां उनके आसपास उनसे कई साल बड़े बुजुर्ग रहते हैं. वह कहती हैं कि कोई उम्मीद नहीं करता कि उनकी उम्र का कोई व्यक्ति ऐसी जगह पर रहेगा. शुरुआत में इस अपाहिजपन ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था. उन्होंने दो बार आत्महत्या करने की कोशिश भी की. लेकिन पिछले दो सालों में एक नए अस्पताल में आने के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ है. उन्होंने फिर से खुद को संभालना शुरू किया है और अब वह अपने छोटे-छोटे काम खुद करने लगी हैं.

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टिकटॉक पर शेयर करती हैं कहानियां

एरिका अब अपनी इस यात्रा को टिकटॉक पर शेयर करती हैं. उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लोग उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन उनकी हिम्मत देखकर अब हजारों लोग उनसे प्रेरित हो रहे हैं. वह कहती हैं कि लकवे के बाद प्राइवेसी खत्म हो जाना और दूसरों पर निर्भर रहना सबसे मुश्किल काम है. लेकिन उन्हें ईश्वर पर अटूट विश्वास है. वह अब उन लोगों के लिए आवाज बनना चाहती हैं जो नर्सिंग होम में सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं.