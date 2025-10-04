Advertisement
12 घंटे लेट हुई ट्रेन तो रेलवे पर जमकर बरसी महिला, दागे गंभीर सवाल, आग की तरह वायरल हो गया पोस्ट

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक एक्स पोस्ट वायरल हो रहा है. जिसमें एक लड़की ने ट्रेन लेट होने पर रेलवे पर गंभीर सवाल उठाए हैं. चलिए देखते है इस लड़की ने ट्रेन के बारे में क्या बताया.

 

Oct 04, 2025, 05:18 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला यात्री ने रेलवे पर अपनी सुरक्षा और 9 घंटे देरी से ट्रेन चलने को लेकर सवाल किया. उसने पूछा, "जिस ट्रेन को लगभग शाम साढ़े 6 बजे पहुंचना था वो सुबह के 3 बजे पहुंचेगी और ऐसे में मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी."

सुरक्षा को लेकर उठाया सवाल?
किसी कोई समस्या हो या सिस्टम से नाराजगी हो तो वो सोशल मीडिया के जरिए बोल देता है और सोशल मीडिया उसकी आवाज बनता है. इस बार एक बंगाली महिला ने 9 घंटे लेट चल रही ट्रेन को लेकर भारतीय रेलवे पर सवाल उठाया और पूछा- मेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? इस महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 अक्टूबर को शाम 7 बजकर 12 मिनट पर पोस्ट किया और लिखा, "मैं ट्रेन संख्या 12524 से सफर कर रही हूं, जो कि 9 घंटे देरी से चल रही है. इसे शाम 6 बजकर 25 मिनट पर न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचना था, लेकिन अब ये लगभग 3 बजे पहुंचेगी. एक महिला यात्री होने के नाते क्या मैं ये पूछ सकती हूं कि ऐसे समय में मेरी सुरक्षा और सुविधा की जिम्मेदारी किसकी होगी?." 
यह भी पढ़ें: गजब हो गया! पेड़ पर फल की तरह लटकी कार, यूजर्स बोले- AI है

 

क्या मिला रेलवे सेवा का जवाब?
जैसे ही ये पोस्ट वायरल होने लगा तो तुरंत रेलवे सेवा के वेरिफाइड अकाउंट से इसका जवाब देते हुए कहा गया, "हम आपकी बात सुन रहे हैं और मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे. संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है. असुविधा के लिए हमें खेद है. रेलवे इस तरह का अनुभव देने का प्रयास नहीं करता. बेहतर होगा कि आप डीएम के ज़रिए साझा करें। आप अपनी समस्या सीधे रेलमदद व्हाट्सएप बॉट पर भी दर्ज करा सकते हैं."

ट्रेन से उतरकर किया ये वाला पोस्ट

इसके बाद 3 अक्टूबर सुबह के 8 बजकर 10 मिनट पर इस महिला ने एक और पोस्ट किया जिसमें लिखा था, " उन्होंने ट्रेन को 9 घंटे की बजाय 12 घंटे देरी से चलाया ताकि मैं सुबह 6 बजे ठीक से पहुंच सकूं. बहुत-बहुत धन्यवाद सर. बहुत बड़ी मदद!"  अब ये दोनों पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. इस पोस्ट को एक्स पर @Theonenameddamn नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. 
यह भी पढ़ें: आधे सेकंड दूर थी मौत, भरभराकर ऑटो पर गिरा बिलबोर्ड, शख्स ने यूं बचाई जान; दिल दहलाने वाला वीडियो वायरल

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

