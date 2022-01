गजब देसी जुगाड़ लगाकर महिला ने निकाली बिल्ली के पैर से रस्सी, IFS अधिकारी भी हुए कायल

Desi Jugaad Video: सोशल मीडिया पर हमें देसी जुगाड़ के कई सारे वीडियो देखने को मिल जाते हैं. कुछ जुगाड़ इतने बेहतरीन होते हैं कि हम जुगाड़ लगाने वाले की तारीफ किए बिना नहीं रह पाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिसमें एक महिला एक बिल्ली के पैर से रस्सी खोलने के लिए गजब का जुगाड़ लगाती दिख रही है.

यह जुगाड़ इतना जबरदस्त है कि IFS अधिकारी भी इसकी जमकर सराहना कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर आप महिला के जुगाड़ की तारीफ तो करेंगे ही, साथ ही बिल्ली का रेस्क्यू देखतर आपको खुशी भी मिलेगी. वीडियो में आपको एक बिल्ली दिखाई दे रही है, जो बर्फीली क्षेत्र में एक रस्सी से बंधी होती है. शायद यह बिल्ली गलती से रस्सी में फंस जाती है.

इसके बाद महिला उस बिल्ली के पैर की रस्सी खोलने की कोशिश करती दिखाई देती है. हालांकि वह बिल्ली से डर भी रही है, क्योंकि बिल्ली काफी आक्रामक दिख रही है. बिल्ली के हमले से बचने के लिए महिला गजब का जुगाड़ लगाती है. महिला अपने हाथ में शील्ड की तरह दिखने वाली एक चीज लेकर आती है. इस शील्ड की मदद से महिला बिल्ली के पैर में बंधी रस्सी खोलती है. देखें वीडियो-

Wherever you are,

And whatever you do,

Be in kind this year pic.twitter.com/FOZPu8IygD

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 1, 2022