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Hindi Newsजरा हटकेभीड़ देखती रही, लेकिन इस शेरनी ने हार नहीं मानी; भारी ट्रैफिक के बीच बंद कार को अकेले धकेलती महिला का वीडियो वायरल!

भीड़ देखती रही, लेकिन इस 'शेरनी' ने हार नहीं मानी; भारी ट्रैफिक के बीच बंद कार को अकेले धकेलती महिला का वीडियो वायरल!

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला भारी ट्रैफिक के बीच अकेले कार धकेलती दिखी, जबकि लोग तमाशा देखते रहे. जानिए कैसे इस घटना ने इंसानियत और समाज की सोच पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:06 PM IST
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भीड़ देखती रही, लेकिन इस 'शेरनी' ने हार नहीं मानी; भारी ट्रैफिक के बीच बंद कार को अकेले धकेलती महिला का वीडियो वायरल!

इन दोनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक महिला भारी ट्रैफिक और तेज रफ्तार ट्रकों और गाड़ी के बीच अपनी बंद पड़ी कार को अकेले धक्का देती नजर आ रही है. सबसे हैरानी की बात यह है कि आसपास खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की. यह नजारा साफ दिखाता है कि आज के दौर में इंसानियत और हमदर्दी कितनी कम होती जा रही है. लोग वीडियो बनाना तो जानते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आते.

क्या अकेली ‘शेरनी’ ने हिम्मत दिखाई?

इस वीडियो में महिला जिस तरह से अकेले अपनी कार को धक्का दे रही है, वह उसकी हिम्मत और जज्बे को दिखाता है. भारी ट्रैफिक के बीच ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी. हालांकि इस घटना ने समाज के एक और पहलू को भी उजागर किया है, जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे हर मुश्किल में खुद ही रास्ता निकालें. कुछ लोगों ने इसे ‘अरेंज मैरिज गोल्स’ जैसा बताने की कोशिश की, लेकिन कई यूजर्स ने इसे पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण बताया, जहां महिलाओं को बिना मदद के संघर्ष करना पड़ता है.

क्या बदलनी चाहिए समाज की सोच?

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @ByBajrangyadav नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, 'एक महिला, भारी ट्रैफिक और ट्रकों के बीच अपनी बंद पड़ी कार को अकेले धक्का मार कर आगे बढ़ा रही है. इससे एक चीज तो साफ हो जाती है आज के वक्त में हमदर्दी इंसानियत खत्म हो चुकी है, किसी को किसी की परवाह नहीं ..' खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है. 

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वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट 
 
इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को दिखाता है. जहां एक तरफ महिलाओं से हर जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आज भी पुराने मानकों पर आंका जाता है. कई यूजर्स ने ‘फेयर एंड होमली’ जैसी सोच पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी सोच बदले. असली जरूरत यह है कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि मदद करने वाले बनें और इंसानियत को फिर से जिंदा करें.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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