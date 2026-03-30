भीड़ देखती रही, लेकिन इस 'शेरनी' ने हार नहीं मानी; भारी ट्रैफिक के बीच बंद कार को अकेले धकेलती महिला का वीडियो वायरल!

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इन दोनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वीडियो में एक महिला भारी ट्रैफिक और तेज रफ्तार ट्रकों और गाड़ी के बीच अपनी बंद पड़ी कार को अकेले धक्का देती नजर आ रही है. सबसे हैरानी की बात यह है कि आसपास खड़ी भीड़ सिर्फ तमाशा देखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की. यह नजारा साफ दिखाता है कि आज के दौर में इंसानियत और हमदर्दी कितनी कम होती जा रही है. लोग वीडियो बनाना तो जानते हैं, लेकिन मदद के लिए आगे नहीं आते.
इस वीडियो में महिला जिस तरह से अकेले अपनी कार को धक्का दे रही है, वह उसकी हिम्मत और जज्बे को दिखाता है. भारी ट्रैफिक के बीच ऐसा करना आसान नहीं होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी. हालांकि इस घटना ने समाज के एक और पहलू को भी उजागर किया है, जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे हर मुश्किल में खुद ही रास्ता निकालें. कुछ लोगों ने इसे ‘अरेंज मैरिज गोल्स’ जैसा बताने की कोशिश की, लेकिन कई यूजर्स ने इसे पितृसत्तात्मक सोच का उदाहरण बताया, जहां महिलाओं को बिना मदद के संघर्ष करना पड़ता है.
वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म एक्स पर @ByBajrangyadav नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया और कैप्शन में लिखा, 'एक महिला, भारी ट्रैफिक और ट्रकों के बीच अपनी बंद पड़ी कार को अकेले धक्का मार कर आगे बढ़ा रही है. इससे एक चीज तो साफ हो जाती है आज के वक्त में हमदर्दी इंसानियत खत्म हो चुकी है, किसी को किसी की परवाह नहीं ..' खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को अब तक हजारों बार देखा जा चुका है.
एक महिला, भारी ट्रैफिक और ट्रकों के बीच अपनी बंद पड़ी कार को अकेले धक्का मार कर आगे बढ़ा रही है।
इससे एक चीज तो साफ हो जाती है आज के वक्त में हमदर्दी इंसानियत खत्म हो चुकी है, किसी को किसी की परवाह नहीं .. pic.twitter.com/sp6ILlskMB
— Bajrang Yadav (@ByBajrangyadav) March 30, 2026
वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट
इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि समाज की मानसिकता को दिखाता है. जहां एक तरफ महिलाओं से हर जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की जाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें आज भी पुराने मानकों पर आंका जाता है. कई यूजर्स ने ‘फेयर एंड होमली’ जैसी सोच पर भी सवाल उठाए और कहा कि अब समय आ गया है कि समाज अपनी सोच बदले. असली जरूरत यह है कि हम सिर्फ देखने वाले नहीं, बल्कि मदद करने वाले बनें और इंसानियत को फिर से जिंदा करें.