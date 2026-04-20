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Hindi Newsजरा हटकेगुड़गांव की दमघोंटू नौकरी को मारी लात, अब पहाड़ों में सुकून की जिंदगी जी रही ये लड़की! Video देखकर जल उठेंगे जॉब वाले

गुड़गांव की 'दमघोंटू' नौकरी को मारी लात, अब पहाड़ों में सुकून की जिंदगी जी रही ये लड़की! Video देखकर जल उठेंगे जॉब वाले

Work Life Balance: अंशिका सिंह ने गुड़गांव की अपनी थका देने वाली नौकरी छोड़कर देहरादून शिफ्ट होने का फैसला किया. बिना किसी दूसरी जॉब के इस्तीफा देने वाली अंशिका अब रिमोट जॉब के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रही हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Apr 20, 2026, 08:34 AM IST
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गुड़गांव की 'दमघोंटू' नौकरी को मारी लात, अब पहाड़ों में सुकून की जिंदगी जी रही ये लड़की! Video देखकर जल उठेंगे जॉब वाले

Success Story: आज के कॉर्पोरेट युग में 'बर्नआउट' और मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन गए हैं. लोग सुबह से रात तक काम की चक्की में पिसते हैं लेकिन सुकून कोसों दूर रहता है. ऐसे में अंशिका सिंह नाम की एक युवती की कहानी इंटरनेट पर प्रेरणा का स्रोत बन गई है. अंशिका ने अपनी गुड़गांव की वह नौकरी छोड़ने का साहस दिखाया जो उन्हें धीरे-धीरे अंदर से खोखला कर रही थी. आज वह देहरादून की खूबसूरत वादियों में न सिर्फ काम कर रही हैं, बल्कि अपनी जिंदगी का हर पल जी रही हैं.

जब नौकरी बन गई बोझ

अंशिका सिंह ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में शेयर किया कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया. वह गुड़गांव में काम कर रही थीं लेकिन काम का दबाव उनकी सेहत और मानसिक शांति पर भारी पड़ रहा था. उन्होंने बिना किसी दूसरे जॉब ऑफर के इस्तीफा दे दिया. यह एक जोखिम भरा कदम था लेकिन उनके लिए अपनी 'वेल-बीइंग' को प्राथमिकता देना ज्यादा जरूरी था. इस्तीफा देने के बाद वह सीधे देहरादून शिफ्ट हो गईं ताकि कुछ समय खुद को दे सकें.

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चुनौतियों भरा था बदलाव का सफर

देहरादून शिफ्ट होना और पुरानी नौकरी छोड़ना जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना आसान नहीं था. अंशिका ने स्वीकार किया कि इस दौरान उन्हें कई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ा. बिना किसी तय भविष्य के खाली बैठना डरावना था. उन्होंने कई इंटरव्यू दिए और कई दिनों तक उनके पास अपने भविष्य को लेकर कोई साफ जवाब नहीं था. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और खुद पर विश्वास बनाए रखा.

 

 

पहाड़ों में मिली नई राह

अंततः अंशिका की मेहनत रंग लाई और उन्हें एक बेहतरीन 'रिमोट जॉब' (Work from Home) मिल गई. अब वह देहरादून में अपने परिवार के साथ रहते हुए अपना प्रोफेशनल काम भी कर रही हैं. अंशिका के मुताबिक अब उनकी जिंदगी धीमी और कोमल हो गई है. वह अब बिना किसी भारीपन या तनाव के सोकर उठती हैं. उन्हें अपने शौक पूरे करने और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का मौका मिल रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोगों की राय

अंशिका का वीडियो वायरल होते ही हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने उनसे उनके फाइनेंस मैनेज करने के तरीके पूछे हैं. वहीं कुछ लोग देहरादून की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि देहरादून लोगों को बदल देता है और यहाँ की शांति किसी भी बड़े शहर की चकाचौंध से बेहतर है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ऐसी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं.

About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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