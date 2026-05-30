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Hindi Newsजरा हटके9 साल की IT मैनेजर की नौकरी को मारी लात, अब ऑटो चलाकर कमाती है ₹60,000 महीना! वजह जान करेंगे सलाम

9 साल की IT मैनेजर की नौकरी को मारी लात, अब ऑटो चलाकर कमाती है ₹60,000 महीना! वजह जान करेंगे सलाम

Female Auto Driver: एक चौंकाने वाले और प्रेरणादायक मामले में 9 साल तक आईटी मैनेजर के पद पर काम करने वाली महिला ने कॉर्पोरेट स्ट्रेस से तंग आकर नौकरी छोड़ दी. अब वह अपना ऑटो चलाकर हर महीने ₹60,000 कमा रही है और अपनी लाइफ में बेहद खुश है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 30, 2026, 08:41 AM IST
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9 साल की IT मैनेजर की नौकरी को मारी लात, अब ऑटो चलाकर कमाती है ₹60,000 महीना! वजह जान करेंगे सलाम

Woman Quits IT Job: आज के समय में हर कोई एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी और बड़े टाइटल के पीछे भाग रहा है. लेकिन इस अंधी दौड़ के बीच एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया है. एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक ऐसी महिला की कहानी सामने आई है जिसने पूरे 9 साल तक आईटी मैनेजर के रूप में काम किया. लेकिन लगातार बढ़ते मानसिक तनाव और प्रेशर के कारण उसने इस आलीशान नौकरी को अलविदा कह दिया. आज वह महिला किसी ऑफिस के केबिन में नहीं बल्कि सड़कों पर अपना खुद का ऑटो रिक्शा चला रही है.

एक मुलाकात ने खोला राज

इस दिलचस्प और आंखें खोल देने वाली कहानी का खुलासा तब हुआ जब एक स्टार्टअप की फाउंडर और सीईओ नेजरीन मिधलाज ने इस महिला के ऑटो में सफर किया. नेजरीन ने इस मुलाकात के अनुभव को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. उन्होंने लिखा कि कभी-कभी सबसे शक्तिशाली कहानियां सबसे अप्रत्याशित बातचीत से निकल कर आती हैं. नेजरीन के मुताबिक, उन्होंने जब एक बेहद आत्मविश्वासी और अच्छे कपड़ों में सजी महिला को ऑटो चलाते देखा तो उनसे बात करने से खुद को रोक नहीं पाईं.

 

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हर महीने ₹60,000 की कमाई

जब नेजरीन ने महिला से पुरुष प्रधान क्षेत्र में काम करने के अनुभव के बारे में पूछा तो उसने अपनी पुरानी जिंदगी का राज खोला. महिला ने बताया कि वह पिछले 9 साल से एक आईटी मैनेजर थीं. लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ के लगातार प्रेशर, डेडलाइंस और हर वक्त की टेंशन से वह थक चुकी थीं. इसी वजह से उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ने का बड़ा फैसला लिया. अब वह अपनी मर्जी से अपना ऑटो चलाती हैं और हर महीने लगभग ₹60,000 कमा लेती हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि वह इस काम से बेहद खुश और मानसिक रूप से शांत हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ गई बहस

इस कहानी ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई बड़े टाइटल्स हमारी खुशी से ज्यादा जरूरी हैं. नेजरीन की इस पोस्ट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले कई लोग इस कहानी से खुद को जोड़कर देख रहे हैं. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि मैं पिछले 18 साल से आईटी में हूं और आज भी उन मीटिंग्स को झेल रहा हूं जो सिर्फ एक ईमेल से खत्म हो सकती थीं, इस महिला का धैर्य कमाल का है.

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About the Author
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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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