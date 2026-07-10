/सरकारी नौकरी में भी शांति नहीं? जॉब छोड़कर सुकून ढूंढ रही ये एम्प्लाई, बोली- मैं थक चुकी हूं...

Government Job Resignation: सरकारी नौकरी को हमेशा से सुरक्षित और सुकून वाली माना जाता है. लेकिन क्या हो जब यही नौकरी आपकी मानसिक शांति छीन ले. हाल ही में एक 31 साल की सरकारी कर्मचारी की कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी है. उसके पास 80 लाख रुपये की शानदार सेविंग है, लेकिन वह काम के इतने भारी दबाव से गुजर रही है कि अब इस्तीफा देने का मन बना चुकी है. यह कहानी बर्नआउट और करियर के चुनाव पर एक बड़ी बहस छेड़ रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर एक महिला ने अपनी दास्तान शेयर की है. महिला की उम्र 31 साल है और वह पिछले सात साल से एक पीएसयू में काम कर रही है. उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत है और उसके पास 80 लाख रुपये की बचत है. सबसे अच्छी बात यह है कि उसके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं है. बावजूद इसके वह अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में गंभीरता से सोच रही है. उसका कहना है कि उसे लगातार वीकेंड और छुट्टियों के दिन भी काम पर बुलाया जाता है. ऑफिस के बाद भी काम का बोझ कम नहीं होता और कई बार तो आधी रात तक काम करना पड़ता है.
क्यों परेशान है महिला?
महिला का दर्द काफी गहरा है. उसने पोस्ट में लिखा है कि उसे बीमारी की छुट्टी के दौरान भी ऑफिस बुलाया जाता है. अगर वह एक दिन की छुट्टी भी ले ले, तो उससे सवाल-जवाब किए जाते हैं. वह 9-10 घंटे की मेहनत के बाद भी सुनती है कि 'तुम काफी काम नहीं कर रही हो'. उसका कहना है कि उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार उसने ढंग से छुट्टी कब ली थी. उसे इस बात का डर सता रहा है कि अगर इसी माहौल में उसे अगले 25-30 साल और बिताने पड़े, तो उसका क्या होगा.
क्या है उसका भविष्य का प्लान
महिला ने अपने भविष्य को लेकर एक सादा प्लान बनाया है. वह नौकरी छोड़कर किसी टियर-3 शहर में शिफ्ट होना चाहती है. उसका मानना है कि वह अपनी सेविंग्स के ब्याज, लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के जरिए अपने खर्च निकाल सकती है. वह अपनी लाइफ को साधारण तरीके से जीना चाहती है जहां वर्क-प्रेशर का कोई नामोनिशान न हो.
लोगों की क्या है राय?
सोशल मीडिया पर लोग उसे नौकरी छोड़ने से पहले कुछ और विकल्प आजमाने की सलाह दे रहे हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि अचानक इस्तीफा देना सही नहीं है. एक यूजर ने सलाह दी कि तुरंत इस्तीफा न दें. मेडिकल लीव लें या सबाटिकल के लिए आवेदन करें. इससे आपको सोचने का समय मिलेगा. कई लोगों ने सुझाव दिया कि अगर काम का माहौल खराब है, तो इंटरनल ट्रांसफर के लिए कोशिश करें. एक यूजर ने कहा कि अपनी सीमाएं तय करना सीखें. काम के बाद या छुट्टी के दिन काम न करने के लिए लिखित आदेश मांगें. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर 2 करोड़ तक का लक्ष्य हो, तो इस्तीफा देना ज्यादा सुरक्षित रहेगा. तब तक लंबी छुट्टी लेकर खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ करें.