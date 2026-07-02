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मेट्रो में 'How to Kill Men' किताब पढ़ती दिखी महिला, वायरल वीडियो देख लोग रह गए हैरान; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

सोशल मीडिया पर इस समय मेट्रो का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला How to Kill Men नाम की किताब पढ़ती नजर आ रही है. किताब का टाइटल देखते ही इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कुछ लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं, तो कुछ ने हाल की चर्चित घटनाओं से जोड़कर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:07 PM IST
मेट्रो में 'How to Kill Men' किताब पढ़ती दिखी महिला, वायरल वीडियो देख लोग रह गए हैरान; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
Image Credit: Image credit: instagram/@societynow.innSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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