मेट्रो में 'How to Kill Men' किताब पढ़ती दिखी महिला, वायरल वीडियो देख लोग रह गए हैरान; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

How to Kill Men Viral Video: आज के दौर में सोशल मीडिया पर कोई भी छोटी-सी बात कुछ ही मिनटों में बड़ी चर्चा बन जाती है. कभी किसी वीडियो की वजह से बहस शुरू हो जाती है, तो कभी किसी तस्वीर या किताब का कवर लोगों का ध्यान खींच लेता है. इन दिनों भी ऐसा ही एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में कुछ महिलाएं मेट्रो में सफर कर रही हैं. उनमें से एक महिला सफर के दौरान आराम से बैठकर किताब पढ़ रही है. पहली नजर में यह एक सामान्य दृश्य लगता है, लेकिन जैसे ही कैमरा किताब के कवर पर जाता है, लोगों की नजर वहीं टिक जाती है. किताब पर लिखा था 'How to Kill Men'. बस फिर क्या था, देखते ही देखते यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया और सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई.
वायरल वीडियो में महिला पूरी तसल्ली के साथ आराम से किताब पढ़ती दिखाई देती है. आसपास बैठे लोग अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन कैमरे में किताब का कवर साफ दिखाई देता है. इसी वजह से वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल गया. अब तक इस वीडियो को करीब 1.9 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि लाखों लोग इसे लाइक और शेयर कर चुके हैं. कई यूजर्स ने कहा कि किताब का नाम देखकर वे कुछ पल के लिए चौंक गए. वहीं कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक मजेदार संयोग बताया.
वीडियो वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे हाल के चर्चित आपराधिक मामलों से जोड़ना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड, राजा रघुवंशी केस और सौरभ राजपूत मामले का जिक्र करते हुए इस वीडियो को शेयर किया. हालांकि, वीडियो में कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि महिला का इन घटनाओं से कोई संबंध है. केवल किताब का टाइटल देखकर किसी व्यक्ति की सोच या इरादे पर सवाल उठाना उचित नहीं माना जा सकता. इसी वजह से कई लोगों ने दूसरों से अपील की कि बिना पूरी जानकारी के किसी भी वायरल वीडियो पर निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए.
वीडियो को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या महिला वास्तव में उसी किताब को पढ़ रही थी या सिर्फ उसका कवर दिखाई दे रहा था. फिलहाल उपलब्ध वीडियो से यह साफ नहीं हो पाया है कि वह किस पेज पर थी या किताब का कंटेंट क्या था. ऐसे में सिर्फ कवर देखकर किसी तरह की धारणा बना लेना सही नहीं होगा. कई यूजर्स ने भी लिखा कि आजकल कई किताबों के टाइटल जानबूझकर ऐसे रखे जाते हैं, जिससे लोगों का ध्यान जल्दी आकर्षित हो.
How to Kill Men and Get Away With It एक चर्चित अंग्रेजी उपन्यास है, जिसे लेखिका कैटी ब्रेंट ने लिखा है. यह किताब डार्क कॉमेडी, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, क्राइम फिक्शन और सटायर जैसी शैलियों में लिखी गई है. अपने अलग और चौंकाने वाले टाइटल की वजह से यह किताब दुनिया के कई देशों में चर्चा का विषय रही है. इसका नाम सुनकर भले ही यह किसी अपराध सिखाने वाली किताब लगे, लेकिन असलियत इससे काफी अलग है.
उपन्यास की मुख्य किरदार किटी कॉलिन्स नाम की एक महिला है. बाहर से वह सफल, आकर्षक और सोशल मीडिया पर लोकप्रिय दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर कई तरह की मानसिक परेशानियां और गुस्सा छिपा होता है. कहानी में वह ऐसे पुरुषों को निशाना बनाती है, जो महिलाओं के साथ हिंसा, शोषण या गलत व्यवहार करते हैं. इसके बाद कहानी में कई ऐसे मोड़ आते हैं, जहां अपराध, रहस्य और पुलिस जांच एक साथ आगे बढ़ते हैं. पूरी कहानी मनोरंजन और सस्पेंस पर आधारित है. इसे वास्तविक जीवन से जोड़कर नहीं देखा जाता.
इस किताब को लेकर इंटरनेट पर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन सच यह है कि यह पूरी तरह फिक्शन उपन्यास है. इसका किसी असली हत्या, अपराध या वास्तविक व्यक्ति से सीधा संबंध नहीं है. कहानी के जरिए समाज में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लैंगिक भेदभाव, सोशल मीडिया संस्कृति और दोहरे मापदंडों जैसे मुद्दों पर व्यंग्य किया गया है. यह किताब किसी को अपराध करने का तरीका नहीं सिखाती, बल्कि मनोरंजन और सामाजिक संदेश के उद्देश्य से लिखी गई कहानी है.
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी दो हिस्सों में बंट गई है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब लोगों को ऐसी किताबें पढ़ने वालों से सावधान रहना चाहिए. कुछ ने हंसते हुए पूछा, 'अब बचने का तरीका भी कोई बताए.' वहीं कई लोगों ने कहा कि किसी किताब का नाम देखकर उसके पाठक के बारे में राय बनाना गलत है. उनका कहना था कि दुनिया भर में लाखों लोग क्राइम, थ्रिलर और मिस्ट्री उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे वैसा सोचते हैं या वैसा करना चाहते हैं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी वायरल वीडियो को बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े अपराध या विवाद से जोड़ना जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है.
फिलहाल इस बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है कि वीडियो किस शहर की मेट्रो का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया था. ऐसे में इसे किसी खास घटना या हाल के किसी चर्चित मामले से जोड़ना उचित नहीं माना जा सकता. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज पूरी सच्चाई नहीं बताती. किसी तस्वीर, वीडियो या किताब के कवर को देखकर तुरंत राय बना लेना कई बार गलतफहमी भी पैदा कर सकता है. इसलिए ऐसी वायरल सामग्री को हमेशा पूरी जानकारी और तथ्यों के साथ ही समझना चाहिए.
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