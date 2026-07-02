मेट्रो में 'How to Kill Men' किताब पढ़ती दिखी महिला, वायरल वीडियो देख लोग रह गए हैरान; सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की राय भी दो हिस्सों में बंट गई है. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि अब लोगों को ऐसी किताबें पढ़ने वालों से सावधान रहना चाहिए. कुछ ने हंसते हुए पूछा, 'अब बचने का तरीका भी कोई बताए.' वहीं कई लोगों ने कहा कि किसी किताब का नाम देखकर उसके पाठक के बारे में राय बनाना गलत है. उनका कहना था कि दुनिया भर में लाखों लोग क्राइम, थ्रिलर और मिस्ट्री उपन्यास पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे वैसा सोचते हैं या वैसा करना चाहते हैं. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि किसी भी वायरल वीडियो को बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े अपराध या विवाद से जोड़ना जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं है.