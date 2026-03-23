Advertisement
trendingNow13151458
Hindi Newsजरा हटकेकंपनी ने किया Work From Home देने से इनकार, महिला ने ठोका ऐसा केस कि लग गया 180 करोड़ का जुर्माना

कंपनी ने किया Work From Home देने से इनकार, महिला ने ठोका ऐसा केस कि लग गया 180 करोड़ का जुर्माना

यह मामला ओहायो की चेल्सी वॉल्श से जुड़ा है, जहां हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के बावजूद कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया. बाद में उनकी बच्ची समय से पहले जन्म लेकर चल बसी. कोर्ट ने कंपनी को लापरवाही का दोषी मानते हुए करीब 180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कंपनी ने किया Work From Home देने से इनकार, महिला ने ठोका ऐसा केस कि लग गया 180 करोड़ का जुर्माना

कभी-कभी एक छोटा सा निर्णय किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है और उसके परिणाम इतने दर्दनाक हो जाते हैं कि लंबे समय तक भुलाए नहीं जा सकते. अगर समय रहते मदद मिल जाती, तो शायद एक परिवार आज अपने बच्चे के साथ खुश होता. लेकिन इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नौकरी की शर्तें इंसान की सेहत और जिंदगी से ज्यादा अहम हो सकती हैं. अमेरिका के ओहायो से आई यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सिस्टम और संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी में वर्क फ्रॉम होम की मांग 

यह मामला अमेरिका के ओहायो राज्य का है, जहां चेल्सी वॉल्श नाम की महिला 2021 में नौकरी कर रही थीं. इसी दौरान वह गर्भवती थीं, लेकिन उनकी प्रेग्नेंसी सामान्य नहीं थी. डॉक्टरों ने इसे हाई-रिस्क बताते हुए उन्हें पूरी तरह आराम करने और घर से काम करने की सलाह दी थी. चेल्सी ने अपनी स्थिति को समझते हुए कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की मांग की, ताकि वह अपनी सेहत और होने वाले बच्चे का ध्यान रख सकें. यह मांग किसी सुविधा के लिए नहीं बल्कि मेडिकल जरूरत के आधार पर की गई थी, लेकिन आगे जो हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था.

Add Zee News as a Preferred Source

कंपनी का इनकार और बिगड़ती हालत 

चेल्सी की वर्क फ्रॉम होम की अपील को कंपनी ने सख्ती से खारिज कर दिया. उन्हें साफ कहा गया कि या तो वह ऑफिस आकर काम करें या फिर बिना वेतन छुट्टी लें. आर्थिक मजबूरी और नौकरी खोने के डर से चेल्सी ने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए काम पर जाना शुरू कर दिया. 22 फरवरी से वह लगातार तीन दिन ऑफिस गईं, जबकि उनकी हालत नाजुक थी. इसी दौरान उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती चली गई, लेकिन कंपनी ने उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया. यह लापरवाही आगे चलकर एक बड़े हादसे की वजह बन गई.

कोर्ट का फैसला और 180 करोड़ का जुर्माना 

24 फरवरी को चेल्सी को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वह समय से पहले पैदा हुई और बेहद कमजोर थी. कुछ ही घंटों बाद उस मासूम की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार टूट गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसी दिन कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी, जब बहुत देर हो चुकी थी. मामला अदालत पहुंचा, जहां कंपनी को लापरवाही का दोषी माना गया. कोर्ट ने 22.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने पूरे मामले को ऐतिहासिक बना दिया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

corporate negligence casewomen workplace issueswork from home pregnancy case

Trending news

मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
weather update
मार्च खत्म होने को, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है 'मौसम'; जानें कल क्या रहेगा हाल?
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
Kerala Assemble Election 2026
EC के पत्र पर BJP की मुहर से बवाल, CPIM ने किए सवाल; अब चुनाव आयोग ने दी सफाई
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
Bengal Vidhan Sabha Elections
ओवैसी-हुमायूं मिलकर हिलाएंगे TMC का गढ़? बंगाल में चुनावी समीकरण बदलेगा का गठबंधन
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
Womens Reservation Bill
महिला आरक्षण संशोधन बिल का रोड मैप तैयार! 50% सीटों का होगा इजाफा, कैसे होगा पास?
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
Middle East crisis
ईरान की मदद के लिए कश्मीर में उमड़ा जनसैलाब, सोना-चांदी के साथ बच्चों ने दी अपनी ईदी
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
Supreme Court
'हर बात का राजनीतिकरण ठीक नहीं...', प्रोजेक्ट में देरी पर बंगाल सरकार को SC की फटकार
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
LPG shortage
कर्नाटक HC ने LPG संकट से झाड़ा पल्ला, खारिज हुई होटल एसोसिएशन की मांग
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
Thane
‘मंकी किलर’ की एंट्री! बंदरों को तीर से भेद रहा, कौन है महाराष्ट्र का सीरियल शिकारी?
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
Iran war
'कोविड महामारी की तरह रहना होगा अलर्ट...', ईरान युद्ध को लेकर संसद में क्या बोले PM?
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब
Gurugram rape case
गुरुग्राम रेप केस पर SC का एक्शन, पुलिस-मजिस्ट्रेट को फटकार, कमिश्नर और IO तलब