कंपनी ने किया Work From Home देने से इनकार, महिला ने ठोका ऐसा केस कि लग गया 180 करोड़ का जुर्माना

कभी-कभी एक छोटा सा निर्णय किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है और उसके परिणाम इतने दर्दनाक हो जाते हैं कि लंबे समय तक भुलाए नहीं जा सकते. अगर समय रहते मदद मिल जाती, तो शायद एक परिवार आज अपने बच्चे के साथ खुश होता. लेकिन इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नौकरी की शर्तें इंसान की सेहत और जिंदगी से ज्यादा अहम हो सकती हैं. अमेरिका के ओहायो से आई यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सिस्टम और संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी में वर्क फ्रॉम होम की मांग

यह मामला अमेरिका के ओहायो राज्य का है, जहां चेल्सी वॉल्श नाम की महिला 2021 में नौकरी कर रही थीं. इसी दौरान वह गर्भवती थीं, लेकिन उनकी प्रेग्नेंसी सामान्य नहीं थी. डॉक्टरों ने इसे हाई-रिस्क बताते हुए उन्हें पूरी तरह आराम करने और घर से काम करने की सलाह दी थी. चेल्सी ने अपनी स्थिति को समझते हुए कंपनी से वर्क फ्रॉम होम की मांग की, ताकि वह अपनी सेहत और होने वाले बच्चे का ध्यान रख सकें. यह मांग किसी सुविधा के लिए नहीं बल्कि मेडिकल जरूरत के आधार पर की गई थी, लेकिन आगे जो हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था.

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कंपनी का इनकार और बिगड़ती हालत

चेल्सी की वर्क फ्रॉम होम की अपील को कंपनी ने सख्ती से खारिज कर दिया. उन्हें साफ कहा गया कि या तो वह ऑफिस आकर काम करें या फिर बिना वेतन छुट्टी लें. आर्थिक मजबूरी और नौकरी खोने के डर से चेल्सी ने डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करते हुए काम पर जाना शुरू कर दिया. 22 फरवरी से वह लगातार तीन दिन ऑफिस गईं, जबकि उनकी हालत नाजुक थी. इसी दौरान उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती चली गई, लेकिन कंपनी ने उनकी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया. यह लापरवाही आगे चलकर एक बड़े हादसे की वजह बन गई.

कोर्ट का फैसला और 180 करोड़ का जुर्माना

24 फरवरी को चेल्सी को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वह समय से पहले पैदा हुई और बेहद कमजोर थी. कुछ ही घंटों बाद उस मासूम की मौत हो गई, जिससे पूरा परिवार टूट गया. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उसी दिन कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे दी, जब बहुत देर हो चुकी थी. मामला अदालत पहुंचा, जहां कंपनी को लापरवाही का दोषी माना गया. कोर्ट ने 22.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 180 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने पूरे मामले को ऐतिहासिक बना दिया.