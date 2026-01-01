Advertisement
इज्जत से बोल रहा हूं, मेरे 250 रुपये दो... कैब से आई महिला ने किया ड्राइवर से झगड़ा! बोली- चल निकल... Video वायरल

इज्जत से बोल रहा हूं, मेरे 250 रुपये दो... कैब से आई महिला ने किया ड्राइवर से झगड़ा! बोली- चल निकल... Video वायरल

Cab Fare Dispute: कैब ड्राइवर और महिला यात्री के बीच 250 रुपये के किराए को लेकर हुआ तीखा विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में महिला का भुगतान से इनकार, गाली-गलौज और ड्राइवर के गंभीर आरोपों ने नई बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:16 AM IST
इज्जत से बोल रहा हूं, मेरे 250 रुपये दो... कैब से आई महिला ने किया ड्राइवर से झगड़ा! बोली- चल निकल... Video वायरल

Woman Passenger Misbehaviour Viral Video: सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसमें एक कैब ड्राइवर और महिला यात्री के बीच 250 रुपये के भुगतान को लेकर तीखी बहस होती दिख रही है. यह वीडियो खुद ड्राइवर ने यात्रा खत्म होने के बाद रिकॉर्ड किया था. ड्राइवर का आरोप है कि महिला ने कैब के अंदर धूम्रपान किया, रास्ते में गाड़ी रुकवाकर शराब खरीदी और उसे करीब आधे घंटे तक इंतजार कराया.

महिला ने किराया देने से क्यों किया इनकार?

वीडियो की शुरुआत में ड्राइवर महिला से किराया मांगता है, लेकिन वह भुगतान से इनकार करते हुए वहां से जाने लगती है और अपशब्द कहती है. ड्राइवर बार-बार शांति से पैसे देने को कहता है और सवाल करता है कि यह कैसा व्यवहार है. उसके मुताबिक वह पूरी विनम्रता से अपनी मेहनत की कमाई मांग रहा था. विवाद बढ़ता देख पास मौजूद एक व्यक्ति बीच में आता है और महिला को समझाने की कोशिश करता है. हालांकि महिला साफ कहती है कि वह कुछ भी सुनना नहीं चाहती. ड्राइवर फिर भी सम्मान से बात करते हुए किराया देने की अपील करता है, जिसके जवाब में महिला पुलिस बुलाने की धमकी देती है.

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

ड्राइवर ने महिला पर क्या गंभीर आरोप लगाए?

इस मोड़ पर ड्राइवर का धैर्य जवाब दे देता है और वह खुलकर आरोप लगाता है कि महिला ने कार में स्मोकिंग की, शराब खरीदने के लिए रास्ते में गाड़ी रुकवाई और लंबे समय तक इंतजार कराया. वह पूछता है कि क्या उसे बेवकूफ समझा जा रहा है. इसके जवाब में महिला और ज्यादा गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल करती है.

 

 

250 रुपये का किराया सुनकर क्या बदला माहौल?

जब बीच-बचाव करने वाला व्यक्ति महिला से पैसे देने को कहता है तो वह सवाल करती है कि वह क्यों पैसे दे. ड्राइवर बताता है कि कुल किराया सिर्फ 250 रुपये है. इसी दौरान एक बाइक सवार वहां रुकता है और महिला उसकी ओर बढ़ जाती है. ड्राइवर यह कहते हुए अपनी बात दोहराता है कि शायद अब वह किसी और को समझाने की कोशिश कर रही है. इसके बाद वीडियो अचानक खत्म हो जाता है.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं. कई यूजर्स ने महिला के व्यवहार को असभ्य बताते हुए ड्राइवर के समर्थन में आवाज उठाई. कुछ लोगों ने कैब सेवाओं को प्रीपेड करने की सलाह दी, जबकि कुछ ने वीडियो के आधार पर महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. वहीं, कुछ यूजर्स ने ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई. 

