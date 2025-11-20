क्या कोई उस बिस्तर पर सो पाएगा जहां 50 लोग पहले कर चुके हों रोमांस? एक लड़की ने सुनाई दर्दभरी दास्तां

Boyfriend Past Story Viral: एक महिला का कहना है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे उसी बिस्तर पर सोने को कहता है जहां उसके 50 से ज्यादा एक्स-लवर्स उसके साथ अंतरंग हो चुके हैं. वह इसे बेहद घिनौना बताती है. उसने जब घर शिफ्ट किया था, तब शर्त रखी थी कि वह फ्लैट को साफ कराएगा, नया सामान लाएगा और सबसे जरूरी पुराना बिस्तर बदलेगा. लेकिन अब आकर पता चला कि उसने कुछ भी नहीं बदला.

क्यों नहीं बदला बॉयफ्रेंड ने वह गंदा बिस्तर?

डेली स्टार में छपी खबर के मुताबिक, महिला बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड सारा कबाड़ सिर्फ दूसरे कमरे में फेंक आया, बाथरूम भी खराब है, और सबसे खराब वह पुराना लोहे का बड़ा बिस्तर वही है. गद्दा इतना गंदा है कि उसे लगता है उस पर मशरूम उग आएंगे. बॉयफ्रेंड इसे मुद्दा बनाने पर उसे बहुत ड्रामेबाज कहता है. महिला बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की दूसरी पत्नी बॉन्डेज और बहुसंबंध पसंद करती थी और उस बिस्तर पर हुई सारी गतिविधियों की कल्पना भी उसे बीमार कर देती है. एक बार उसने उन्हें पकड़ा भी था. अब वह चाहती है कि बॉयफ्रेंड उसे समझे कि वह बिल्कुल नया शुरुआत चाहती है.

जेन क्या सलाह देती हैं इस उलझी हुई स्थिति में?

जेन कहती हैं कि महिला को वहीं रहने से पहले जांच लेनी चाहिए थी कि बदले हुए इंतजाम पूरे हुए हैं या नहीं. अब वह एक ऐसे घर और ऐसे पार्टनर के साथ फंस गई है जो उसे गंभीरता से नहीं लेता. जेन कहती हैं कि यह सिर्फ सफाई या फर्नीचर का मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और सुनने की आदत का मामला है. जेन कहती हैं कि बॉयफ्रेंड अगर अभी पैसे खर्च करने और बदलने को तैयार नहीं है, तो आगे भी कई मुद्दों पर अकड़ दिखा सकता है. उन्हें सुझाव है कि दोनों मिलकर नया बिस्तर खरीदें, घर साफ करें और नया माहौल बनाएं. लेकिन यदि वह आधा कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, तो सोचना होगा कि क्या वह सही इंसान है.

एक यूजर ने सुझाव दिया कि वह कठिन ब्रेकअप से गुजर रही है और घर से बाहर निकलने से डरती है. जेन सलाह देती हैं कि जल्दबाजी न करें. खुद को समय दें, भरोसेमंद लोगों से बात करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मदद लें. धीरे-धीरे आत्मविश्वास वापस आएगा.