क्या कोई उस बिस्तर पर सो पाएगा जहां 50 लोग पहले कर चुके हों रोमांस? एक लड़की ने सुनाई दर्दभरी दास्तां

Relationship Issue: एक महिला ने जेन ओ’गॉर्मन से सलाह मांगी है कि वह अपने बॉयफ्रेंड के गंदे फ्लैट और उस बिस्तर को कैसे बर्दाश्त करे, जिस पर उससे पहले 50 से ज्यादा प्रेमी संबंध बना चुके हैं. पढ़ें कि बॉयफ्रेंड के वादे से मुकर जाने और सम्मान की कमी पर क्या सलाह दी गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 20, 2025, 07:50 AM IST
क्या कोई उस बिस्तर पर सो पाएगा जहां 50 लोग पहले कर चुके हों रोमांस? एक लड़की ने सुनाई दर्दभरी दास्तां

Boyfriend Past Story Viral: एक महिला का कहना है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे उसी बिस्तर पर सोने को कहता है जहां उसके 50 से ज्यादा एक्स-लवर्स उसके साथ अंतरंग हो चुके हैं. वह इसे बेहद घिनौना बताती है. उसने जब घर शिफ्ट किया था, तब शर्त रखी थी कि वह फ्लैट को साफ कराएगा, नया सामान लाएगा और सबसे जरूरी पुराना बिस्तर बदलेगा. लेकिन अब आकर पता चला कि उसने कुछ भी नहीं बदला.

यह भी पढ़ें: यहां पर है नरक का दरवाजा! जहां 200 इंसान भाप बनकर हो चुके हैं गायब, फिर भी जा रहे साइंटिस्ट.. जानें क्यों?

क्यों नहीं बदला बॉयफ्रेंड ने वह गंदा बिस्तर?

डेली स्टार में छपी खबर के मुताबिक, महिला बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड सारा कबाड़ सिर्फ दूसरे कमरे में फेंक आया, बाथरूम भी खराब है, और सबसे खराब वह पुराना लोहे का बड़ा बिस्तर वही है. गद्दा इतना गंदा है कि उसे लगता है उस पर मशरूम उग आएंगे. बॉयफ्रेंड इसे मुद्दा बनाने पर उसे बहुत ड्रामेबाज कहता है. महिला बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड की दूसरी पत्नी बॉन्डेज और बहुसंबंध पसंद करती थी और उस बिस्तर पर हुई सारी गतिविधियों की कल्पना भी उसे बीमार कर देती है. एक बार उसने उन्हें पकड़ा भी था. अब वह चाहती है कि बॉयफ्रेंड उसे समझे कि वह बिल्कुल नया शुरुआत चाहती है.

यह भी पढ़ें: बर्गर खाया तो हुआ इन्फेक्शन, दर्द से तड़प-तड़पकर हो गई शख्स की मौत! आप भी सावधान रहें वरना...

जेन क्या सलाह देती हैं इस उलझी हुई स्थिति में?

जेन कहती हैं कि महिला को वहीं रहने से पहले जांच लेनी चाहिए थी कि बदले हुए इंतजाम पूरे हुए हैं या नहीं. अब वह एक ऐसे घर और ऐसे पार्टनर के साथ फंस गई है जो उसे गंभीरता से नहीं लेता. जेन कहती हैं कि यह सिर्फ सफाई या फर्नीचर का मुद्दा नहीं है, बल्कि सम्मान और सुनने की आदत का मामला है. जेन कहती हैं कि बॉयफ्रेंड अगर अभी पैसे खर्च करने और बदलने को तैयार नहीं है, तो आगे भी कई मुद्दों पर अकड़ दिखा सकता है. उन्हें सुझाव है कि दोनों मिलकर नया बिस्तर खरीदें, घर साफ करें और नया माहौल बनाएं. लेकिन यदि वह आधा कदम भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, तो सोचना होगा कि क्या वह सही इंसान है.

एक यूजर ने सुझाव दिया कि वह कठिन ब्रेकअप से गुजर रही है और घर से बाहर निकलने से डरती है. जेन सलाह देती हैं कि जल्दबाजी न करें. खुद को समय दें, भरोसेमंद लोगों से बात करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से मदद लें. धीरे-धीरे आत्मविश्वास वापस आएगा.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

