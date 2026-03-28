पुराना और गंदा कालीन उखाड़ते ही महिला की निकल पड़ी लॉटरी! नीचे छिपा था करोड़ों वाला 'खजाना'

Home Renovation: अपना नया घर सजाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन क्रिस्टा हिल के लिए यह सपना तब हकीकत में बदल गया जब उन्होंने अपने घर का पुराना और गंदा नीला कालीन उखाड़ने का फैसला किया. क्रिस्टा को उन पुराने दागों से नफरत थी, इसलिए उन्होंने रिस्क लिया और जैसे ही कालीन की परत हटी, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. लकड़ी के शानदार 'ओक फ्लोरिंग' को देखकर क्रिस्टा ने अपनी बाहें हवा में लहरा दीं. सालों से कालीन के नीचे दबा यह असली खजाना अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्रिस्टा हिल ने अपने पति के साथ नया घर खरीदा और उसे अपने सपनों का घर बनाने में जुट गईं. उन्होंने इस पूरे सफर को टिकटॉक पर शेयर किया. कभी ऑफिस पेंट करना, तो कभी गार्डन में छिपा हुआ पाटियो ढूंढना, हर दिन कोई नया सरप्राइज सामने आ रहा था.

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आखिर कारपेट हटाने का फैसला क्यों लिया गया?

घर के लिविंग और डाइनिंग एरिया में बिछा डार्क ब्लू कारपेट बेहद गंदा और दागदार था. क्रिस्टा ने वीडियो में बताया कि ये दाग उनके नहीं बल्कि पहले रहने वालों के थे, और वह अब इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं. इसी वजह से उन्होंने तय किया कि अब कारपेट हटाकर देखा जाए कि नीचे क्या छिपा है. जैसे ही उन्होंने कारपेट को एक कोने से हटाना शुरू किया और नीचे की लेयर निकाली, तो उनकी आंखें चमक उठीं. नीचे अच्छी हालत में मौजूद हार्डवुड ओक फ्लोरिंग मिली. यह उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था. खुशी में उन्होंने हाथ उठाकर सेलिब्रेट भी किया.

क्या ये काम इतना आसान था?

शुरुआत में यह काम काफी आसान लग रहा था, लेकिन जैसे-जैसे वे आगे बढ़ीं, मुश्किलें भी सामने आईं. खासकर डाइनिंग रूम में प्लाईवुड को हटाना बेहद कठिन था, जो फर्श पर कीलों से जड़ा हुआ था. इसे हटाने में घंटों लग गए, लेकिन आखिरकार मेहनत रंग लाई. वीडियो में पहले डार्क कारपेट वाला कमरा दिखाया गया, जो काफी डल लग रहा था. लेकिन जैसे ही कारपेट हटाकर ओक फ्लोरिंग सामने आई, कमरे की पूरी लुक बदल गई. सूरज की रोशनी पड़ते ही कमरा ज्यादा ब्राइट और होमी लगने लगा.

क्रिस्टा ने बताया कि अभी भी कुछ काम बाकी है, जैसे छोटे-छोटे छेद भरना, फ्लोर को सैंड करना और कलर मैच करना. हालांकि, इसके बावजूद वह इस रिजल्ट से बेहद खुश हैं. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इसे ‘ड्रीम फाइंड’ बताया और उनकी किस्मत की तारीफ की.