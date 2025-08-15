कोमा के बाद लौटी महिला ने बताया- मौत के बाद क्या होता है? सुनाई ये सच्ची कहानी, उड़ गए सबके होश

Viral Coma Story: ब्रिटेन की 32 वर्षीय निकोला हॉजेस एक दिन अचानक कोमा में चली गईं. दरअसल, उनकी मिर्गी की दवा बदली गई थी जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत ऐशफोर्ड के विलियम हार्वे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने कहा कि उनके बचने की संभावना केवल 20% है और अगर वह जाग भी गईं तो पहले जैसी नहीं रहेंगी.

कोमा का अनुभव कैसा था?

निकोला बताती हैं कि कोमा में उनका अनुभव वैसा नहीं था जैसा फिल्मों या कहानियों में दिखाया जाता है. उन्होंने कोई सफेद मोती जैसे गेट या चमकीले दृश्य नहीं देखे. बल्कि उन्हें सिर्फ गर्माहट महसूस हुई और एक सुनहरी-सी एंबर लाइट चारों तरफ थी. यही अहसास उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर गया कि शायद मौत के बाद भी कोई ऊर्जा या जीवन होता है.

जागने के बाद क्या बदला?

कोमा से बाहर आने के बाद निकोला खुद को पहले जैसा नहीं पा रही थीं. उन्हें बातें याद नहीं रहती थीं, बातचीत में हिस्सा लेना मुश्किल था और वे जल्दी थक जाती थीं. एक बार दौरे के दौरान गिरने से उनके सिर में चार जगह रक्तस्राव हो गया. इसके बाद माइग्रेन, सेंसरी ओवरलोड और बार-बार होने वाले दौरे उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गए. फैमिली इवेंट्स में वो अक्सर खुद को खोया हुआ महसूस करती थीं और बातचीत समझ नहीं पाती थीं. ऐसे में वे बच्चों के साथ बैठकर बातचीत करतीं, जिससे उन्हें आराम महसूस होता था.

अब कैसे जी रही हैं निकोला?

सुरक्षा कारणों से वे अकेले नहीं रह सकतीं और माता-पिता के साथ फोकस्टोन में रहती हैं. एक हादसे में वे एक कान से बहरी हो गईं और एक बार पूल में डूबते-डूबते बचीं. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उन्होंने 40 साल से पहले पूरे करने के लिए कई लक्ष्य तय किए हैं, जिसमें एक किताब लिखना उनका सबसे बड़ा सपना है.